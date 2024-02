Circolo della Vela Bari, esordio da campioni nella prima tappa del Campionato Zonale Optimist

Ha preso il via con il tradizionale Trofeo Challange LNI Trani il Campionato zonale Optimist VIII zona FIV, giunto alla sua 26ª edizione.

Ben 63 atleti provenienti da Manfredonia, Bari, Monopoli, Brindisi, Gallipoli, Santa Caterina e Trani si sono dati battaglia nella prima tappa del campionato per cercare di conquistare un posto sul podio. Ben 23 gli atleti presenti per il Circolo della Vela Bari seguiti da Beppe Palumbo, Alfonso Palumbo e Gianluca Capezzuto. Due le prove portate a termine per le Div A (11-15 anni) e Div B (9 - 10 anni) con vento di maestrale di 5 - 6 nodi.

Al termine della manifestazione il CV Bari ha conquistato tutto il podio in Div A con Nicola Di Pilla, che si è aggiudicato il trofeo, seguito da Luca Ottolino e Gianmarco Russo. Prima femminile Carol Veneri, sempre CV Bari.

Nella Div B bene la piccola Giulia Costantino che si è classificata al 2⁰ posto, preceduta da Damiano Maya del Gargano Sailing Clube, e seguita da Fernandez Sergio del CV Gallipoli. Bene, al suo esordio, anche Gianvito Pietanza che ha ottenuto un ottimo 5° posto, facendo ben sperare anche per il prosieguo della stagione.