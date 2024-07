Un'incredibile estate a Capurso, tre mesi di divertimento e cultura: 80 eventi tra musica, teatro, arte e letteratura

Ottanta appuntamenti tra sport, musica, teatro, danza, arte e tanto altro ancora, per la maggior parte tutti gratuiti. È il cartellone di eventi dell’Estate 2024 di Capurso, che da luglio a settembre coinvolgerà 25 associazioni e tutta la comunità in tre mesi di divertimento e cultura.

“Abbiamo dato il via a un fantastico cartellone estivo, grazie anche alla grande collaborazione delle associazioni locali che hanno arricchito il programma con le loro attività – spiega l’assessore alla Cultura Giovanni Michele Locorotondo -. Crediamo fermamente nell'importanza di una programmazione culturale che coinvolga tutta la comunità, dalle giovani generazioni agli adulti. Per questo, abbiamo scelto di animare anche altri punti del paese, come la nuova Piazza Gramsci, che sarà il fulcro dei nostri eventi divertenti e culturali”.

“Grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e associazioni del territorio anche quest’anno il Cartellone dell’Estate Capursese si rivela esplosivo ed inclusivo! Esplosivo perché ricchissimo di iniziative culturali da luglio a settembre, inclusivo perché si rivolge a tutte le età: dai più piccoli che vivranno un’estate di giochi e divertimento con l’Open Village, ai più grandi che potranno scegliere tra serate di musica, teatro, comicità, presentazioni di libri e tanto altro. Per un’estate tutta da vivere a Capurso!!!” aggiunge Mariangela Giordano, consigliera delegata alla Biblioteca D’Addosio e curatrice del Libro Parlante Summer Festival.

Venerdì 12, sabato 13 e domencia 14 luglio è in programma Birra di Notte, la Festa della birra 2024 con l’esibizione in live set di due cover band a serata: Foo Fighters & Oasis il 12; Captain Joe Kent & Jackson Clan il 13 e BlowUp, Simple Minds Tribute e Opera, Queen Tribute il 14. Sempre venerdì 12 inizia la XXII edizione della rassegna capursese del Teatro Amatoriale che avrà come super ospite, il 14 luglio Roberto Ciufoli. Sempre nell’ambito della Festa della birra domenica 14 luglio, dal mattino al pomeriggio, è in calendario anche Il posto più… del mondo, un raduno di moto e auto.

Sempre a luglio sono in programma gli eventi clou della stagione con grandi professionisti della risata come Giovanni Cacioppo (16 luglio) e Valentina Persia (17 luglio) all’interno della rassegna “La Puglia che Ride”, sul sagrato della Basilica Madonna del Pozzo. E sempre la Basilica farà da palcoscenico alla grande musica con la XXII edizione del Multiculturita Summer Festival: dopo l’appuntamento inaugurale con Max Gazzè che a Capurso inaugura il suo tour estivo (18 luglio), ad esibirsi saranno Russell Crowe & The Gentlemen Barbers (19 luglio) e i Dire Straits Legacy (20 luglio).

La musica sarà ancora protagonista con la rassegna “Concerti in Piazza”, ospitata in Piazza Gramsci: si inizia il 25 luglio con Antonio Da Costa Spanish & Bossa Nova Project, poi toccherà a Baila Band. Tributo a Zucchero (26 luglio), Mood Dance Show (27 luglio) e, infine, l’Orchestra di chitarre De Falla (3 agosto). E poi ancora spettacoli di danza, gruppi di giochi dedicati ai più piccoli e la mostra docu-cinematografica “U Sposalizie” allestita dal 22 al 29 agosto nella Biblioteca Comunale G.D’Addosio.

Anche i libri saranno al centro dell’estate capursese: mercoledì 4 settembre prende il via la rassegna Il Libro Parlante Summer Festival. Alle 21.00 in Piazza Gramsci interverranno Gino Castaldo e Paola Turci per la presentazione di “Il tempo dei giganti”, mentre il 5 settembre, alle ore 20.00 nella Biblioteca Comunale, tocca a Maria Pia Romano con “Controluce”. Stessa ora e stesso luogo il 6 settembre con Andrea Piva per “La ragazza eterna”. Ultimo appuntamento il 20 settembre alle ore 19.30, ancora in Biblioteca, con letture e poesie a opera di artisti vari con “Poeti a km 0”.

Dal 23 agosto al 1 settembre, arriva un altro attesissimo momento dell'estate capursese, e non solo, con la Festa Grande in onore della Madonna del Pozzo, con spettacoli, opere teatrali e l'immancabile e sentitissimo corteo storico. Il 24 e il 26 agosto, invece, in via Madonna del Pozzo andrà in scena, in esclusiva regionale, lo spettacolo delle Luminarie Musicali, con la direzione artistica e realizzazione della Paulicelli s.r.l. La Festa Grande è un momento attesissimo che si rinnova ogni anno. Unica nel suo genere, segue l’uscita del Carro Trionfale e affascina tutti i forestieri che arrivano a Capurso per assistere a questo momento di gioia condivisa arricchito dalla partecipazione di tutti i capursesi, nessuno escluso.

Oltre ai grandi eventi, come ormai da tradizione, il Comune di Capurso ha ideato anche una serie di incontri e iniziative più piccole in grado di coinvolgere i cittadini e rendere speciale la loro estate pur rimanendo a casa. Oltre agli incontri con gli scrittori durante Il Libro Parlante Summer Festival, i lettori di tutte le età potranno unirsi ai gruppi di lettura della Biblioteca d’Addosio. Silent Reading Party, letture a cielo aperto per i più piccoli, il gruppo "Chiacchere&Libri" per discutere del libro del mese: sono solo alcune delle iniziative messe in campo per gli amanti della lettura e della letteratura!

Non mancheranno naturalmente anche i laboratori. Tutti i mercoledì, fino al 12 settembre, in piazza Gramsci l’Acli Luisa Bissola organizza laboratori di uncinetto per il mondo della prima infanzia, “Giochiamo con i fili”, mentre a settembre piazza Umberto ospiterà l’associazione “Il Laboratorio Scacchistico Barese” con “Amici nel Regno degli Scacchi”, un momento di gioco libero e simultanea tra pedoni, torri, re e regine.

Per i più sportivi poi spazio ai tornei di calcio a 5 per ragazzi e ragazze, tra musica e divertimento. Il 12 settembre, inoltre, ci sarà la Notte Bianca dello Sport a cura della Consulta dello Sport.

Anche l’arte avrà i suoi momenti da protagonista con gli incontri d’arte “Emozioni da Artista”, a cura di Artistika Segni di Puglia. E non mancheranno le arti performative a cominciare con la VII edizione del Performing Arts Festival, con la direzione artistica Giusy Colamartino, oltre ai vari spettacoli di danza che si susseguiranno per tutta l’estate.

A Ferragosto protagonista sarà la musica con Revival Band, in concerto in Piazza Gramsci alle ore 21:00. Venerdì 16 agosto, stessa ora e stesso luogo, si esibirà invece Alfredo De Giovanni Trio in concerto con Song e Napule.

Infine, spazio anche anche al sociale. Domenica 14 luglio, Sabato 24 agosto, Domenica 22 settembre nella Biblioteca D’Addosio, dalle ore 8:00 Avis Capurso organizza le Giornate della donazione di sangue. Sabato 21 settembre, inoltre, il Comune di Capurso aderisce all’iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo.