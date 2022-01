Eventi astronomici nel cielo di gennaio 2022: cosa vedranno gli appassionati

Nuovo anno,nuovi appuntamenti con gli eventi astronomici: cosa ci regalerà il cielo di gennaio 2022? Per gli amanti delle stelle e pianeti uno spettacolo unico, che riguarderà da vicino anche l'Italia. Protagoniste assolute saranno due eclissi totali di Luna, ma ci sarà spazio anche per due parziali di Sole, piogge di stelle e una spettacolare parata di pianeti. Non bastano le dita di due mani a racchiudere gli eventi astronomici del prossimo anno, come spiegato dall'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del 'Virtual Telescope Project'.

Ma andiamo con ordine e in questo momento soffermiamoci sugli eventi del mese di gennaio. Ecco gli spettacoli da non perdere.

Gli eventi astronomici di gennaio 2022

Tra le giornate del 4 e del 6 gennaio, la Luna si troverà in prossimità di Giove, Saturno e Mercurio dopo il calar del Sole. Il pianeta Mercurio sarà infatti ben visibile, raggiungendo la sua massima elongazione est il 7 gennaio. Le osservazioni di Saturno risulteranno sempre più difficoltose a partire dalla metà del mese.

In opposto, prima dell’alba potremo osservare Marte insieme al pianeta Venere, verso la fine del mese.

Il plenilunio di gennaio sarà il giorno 17, tradizionalmente conosciuto come la Luna del Lupo. Primo e ultimo quarto di Luna cadranno rispettivamente il giorno 9 e il 25 gennaio.