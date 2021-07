Pianeti, congiunzioni, meteore e una bellissima Luna: cosa succede nel cielo di Luglio 2021

Si Inizia con la congiunzione tra Mercurio e la Luna per finire alla Luna piena del Cervo detta anche Luna dei Temporali: ecco le date

Anche Luglio 2021 è pronto ad offrirci fenomeni spettacolari con un ricco programma di eventi astronomici: tra pianeti, congiunzioni, meteore e una bellissima Luna piena, ecco le meraviglie da non perdere per gli appassionati e non.

Le congiunzioni

Il mese di luglio comincerà a dare spettacolo nella mattinata dell'8 luglio: ritroveremo infatti la prima congiunzione tra Mercurio e la Luna. E non è finita qui, il nostro satellite si ritroverà poi in congiunzione con Venere e Marte il 12 luglio. Proprio Venere e Marte saranno poi protagonisti di un’altra bellissima congiunzione il giorno 13 luglio. Nuove congiunzioni Luna-Saturno e Luna-Giove si verificheranno nei giorni 24 e 25 luglio.

Per quanto riguarda la visibilità dei pianeti, grande protagonista del mese estivo sarà senza dubbio Venere: la vedremo tramontare circa un'ora e mezza dopo il Sole, alla luce del crepuscolo fino al calare dell'oscurità.

Luna piena e sciami meteorici

Imperdibile la Luna piena del Cervo detta anche Luna dei Temporali il 24 luglio. La distanza dalla Terra sarà all'incirca di 372,466 km, quindi il disco lunare sarà leggermente più grande della media. Interessanti anche diversi sciami meteorici, soprattutto nella metà del mese, dal 10 al 17 luglio circa.