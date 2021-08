Sotto il cielo di Agosto 2021, gli eventi astronomici: meteore, congiunzioni e pianeti

Agosto è noto per il fenomeno spettacolare delle ''stelle cadenti'', (ma non solo) e per questo vi ricordiamo il consueto appuntamento con i principali eventi astronomici del mese: tra pianeti, congiunzioni e meteore, ecco le meraviglie da non perdere per gli appassionati e non.

Le congiunzioni

Occhi al cielo già da oggi: il mese di agosto si è iniziato con l’opposizione di Saturno del 2 agosto, seguita poi dall'opposizione di Giove prevista per il 20 agosto. Un'altra splendida congiunzione tra Luna e Venere avverrà il giorno 11 agosto, proprio in prossimità del picco delle Perseidi. Lo sciame meteorico più atteso dell’anno, invece, raggiungerà la massima attività nei giorni compresi tra l'11 e il 13 agosto. Infine, tra il 20 e il 22 agosto proseguiranno le congiunzioni e le triangolazioni tra la Luna e i pianeti.