Sole, Luna e pianeti: gli eventi astronomici nel cielo di Novembre 2023

Ritorna l'appuntamento con gli eventi astronomici del mese: Novembre porta una serie di spettacoli celesti da non perdere. Per tutti gli appassionati ricordiamo gli appuntamenti segnalati da meteo.it.

Giove super luminoso

Il 3 novembre 2023 un luminosissimo Giove. Il pianeta si troverà all'opposizione, alla parte opposta del Sole rispetto alla Terra, e sarà perfettamente visibile ad occhio nudo, apparendo decisamente più luminoso. Purtroppo le condizioni meteorologiche non giocano a nostro favore.

La Terra sarà in linea retta con Giove e il Sole e questo permetterà di ammirare il "Re del Sistema Solare" e chi si doterà di un buon binocolo potrà anche ammirarne le bande rosate e le quattro lune galileiane (Ganimede, Callisto, Europa e Io), che sono disposte in una linea retta che divide a metà il pianeta. Per vedere lo spettacolo basterà guardare in direzione opposta a quella in cui tramonta il Sole. Per godere appieno lo show sono consigliate le zone meno luminose della città.

Le fasi della Luna

La Luna nel mese di novembre avrà la seguenti fasi: ultimo quarto domenica 5 novembre alle ore 09.37, Luna nuova nella giornata di lunedì 13 novembre alle ore 10.27. La fase di primo quarto è previsto per lunedì 20 novembre alle ore 11.50, Luna piena il 27 novembre.

Altri eventi da non perdere

Si prosegue domani, sabato 4 novembre, con lo sciame meteorico delle Tauridi Meridionali. Il 6 novembre avremo una congiunzione della Luna visibile prima dell’alba a sud-est. Il 9 novembre, Venere sarà visibile prima dell’alba a sud-est. Il 12 novembre imperdibile lo sciame meteorico delle Tauridi Settentrionali; il 18 novembre invece avremo lo sciame meteorico delle Leonidi. Il 20 novembre Saturno sarà visibile dopo il tramonto a sud; il 22 novembre congiunzione Luna-Nettuno visibile dopo il tramonto a sud-est; il 25 novembre arriva invece la congiunzione Luna-Giove visibile dopo il tramonto a est. Infine, il 27 novembre tutti con gli occhi al cielo: il mese si concluderà con una splendida Luna piena.