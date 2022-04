Pianeti, Luna piena e sciami meteorici: cosa vedranno gli appassionati nel cielo di aprile

Ritorna il consueto appuntamento con i pianeti e le stelle alla scoperta degli eventi astronomici nel cielo di aprile: tutti con il naso all'insù per ammirare gli spettacoli della volta celeste come ci suggerisce meteo.it.

I Pianeti

Fino al 6 aprile, infatti, Marte e Saturno saranno abbastanza vicini e potranno essere osservati contemporaneamente con un telescopio. E non è finita qui: dal 3 aprile è visibile anche Venere. Dal 20 aprile, invece, farà la comparsa - insieme agli altri - anche Giove. I quattro Pianeti saranno visibili soprattutto prima dell'alba e verso fine mese, guardando da ovest.

La Luna

Da non perdere poi la bellissima Luna Piena del 16 aprile. Sempre per quanto riguarda la Luna, appuntamento giorno 27 aprile dove sarà quasi in congiunzione con Venere e il 30 si avvicinerà tra Giove e Venere.

Sciami meteorici

Infine, in arrivo questo mese uno degli sciami meteorici più attesi dell’anno, quello delle Liridi. Il picco è previsto tra il 21 e il 22 aprile.

Fonte Meteo.it