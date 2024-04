Primo maggio a Bari e dintorni: gli eventi da non perdere

Un primo maggio all'insegna delle passeggiate, del relax e del divertimento grazie alle iniziative in programma a Bari e provincia: non solo musica e degustazioni ma anche mostre, installazioni artistiche e tante visite guidate alla scoperta della nostra bellissima città.

Dalla musica elettronica ad uno spazio dedicato alla black music, attività dedicate ai più piccoli, con giostre, gonfiabili e teatrino delle marionette, un'area market vintage e handmade dove si potrà curiosare tra abbigliamento, design, oggettistica, artigianato e vinili, uno spazio dedicato all’arte e ancora tanto divertimento: appuntamento al Parco 2 Giugno con il Primo Maggio Barese.

All'esterno del parco 2 Giugno ci sarà Gnam Festival, l'eccellenza dello street food con un'accurata selezione di espositori provenienti da ogni parte d’Italia, accoglierà i visitatori in un percorso di gusti e sapori tra gli stand, ricchi specialità enogastronomiche tra prodotti tipici regionali e i piatti internazionali più famosi.

A Mola di Bari per il primo maggio nove gruppi del territorio porteranno sul palco diversi stili musicali, con un unico filo rosso che unisce le band che hanno scelto di interpretare un brano tratto dal grande repertorio di Enzo Del Re fatto di note, di gesti, di coerenza e testi profondamente politici.

A Conversano appuntamanto con la Terza edizione di LUMEN LIGHT FEST.24, primo appuntamento del cartellone "Borgo in Fiore" che prevede eventi e iniziative durante tutti i fine settimana di primavera. La giornata del primo maggio prevede l'accensione delle installazioni artistiche, passeggiata inaugurale e Dj-set a cura di Norbeat Vinyl Selection nei pressi della fontana in Villa Garibaldi.

Sempre a Conversano al Polo Museale - Castello Conti Acquaviva D'Aragona la grande mostra Chagall. Sogno d’amore: oltre 100 bellissime opere attraverso cui viene raccontata tutta la vita e l’opera di uno degli artisti universalmente più noti e amati: Marc Chagall.

Un’ulteriore occasione per ammirare il concentrato della genialità di Elliott Erwitt all’interno di un percorso fotografico che racchiude la sua lunga vita professionale attraverso le sue più celebri fotografie al Teatro Margherita.

Per gli appassionati di storia e arte in programma una serie di visite guidate alla scoperta di Bari tra antiche mura medievali, percorsi sotterranei e palazzi storici: Qui gli itinerari del primo maggio.

Anche il Palazzo dell’Acqua sarà aperto nei giorni dell’1 e 8 maggio, consentendo agli appassionati d’arte e, in generale, a tutti i cittadini e ai turisti di conoscerne la straordinaria bellezza.

Nel Torrione Passari di Molfetta Via Lucis la prima mostra d'arte sacra interamente realizzata con opere edibili, dunque, che possono essere mangiate. Si tratta delle uova di cioccolato aerografate di Nicola Giotti, rappresentante della terza generazione di una famiglia di pasticcieri di Giovinazzo.

Le Racing Weeks arrivano al Gran Shopping Molfetta per esaudire il sogno di tantissimi appassionati di motori e velocità. Da mercoledì 1° a domenica 12 maggio (dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 20:30 e nel weekend dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 20:30) piazza Ottagono esporrà la fiammante monoposto del Team Visa Cash App Racing Bulls. Il centro commerciale di Molfetta regalerà due settimane da sogno ai fan di Motorsport e non solo. Grazie all'esperienza di guida, sarà possibile immaginarsi al volante di una delle auto da corsa che fanno sognare in tv, oltre a poter ammirare la monoposto con i propri occhi a pochi centimetri di distanza.