Week-end a Bari e provincia: gli eventi del 8 e 9 gennaio 2022

Appuntamento con il secondo fine settimana di gennaio 2022 tra ultime manifestazioni ed eventi della stagione natalizia e concerti, mostre, visite guidate per Bari e provincia e numerosi spettacoli dedicati ai grandi e piccini.

Al cinema

Per gli amanti del cinema fino al 9 gennaio con 'Belli ciao': due uomini amici fin dall’infanzia le cui strade si sono divise dopo le superiori: uno è andato a Milano a cercare fortuna e l’altro è rimasto al Sud, nel paese dove è nato. La pellicola è diretta da Gennaro Nunziante e protagonisti Pio e Amedeo.

Per i bimbi e le famiglie

Per le famiglie domenica 9 gennaio alle 18.00 al Petruzzelli il primo Family Concert del nuovo anno. Roberta Peroni, direttore musicale di palcoscenico della Fondazione, dirigerà l’Orchestra d’Archi del Teatro. Alla Casa di Pulcinella uno show d’arte varia, che lega tre differenti generi: il Teatro dei Burattini, l’arte antica del Cantastorie, la Giocoleria degli artisti di strada con lo spettacolo 'Fagiolino Asino d'oro'. Al Planetario di Bari si ritorna a viaggiare tra i pianeti con lo spettacolo “Sistema Solare Coast to Coast” per conoscere tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, volare su Marte, affrontare la pericolosa fascia degli asteroidi, attraversare gli anelli di Saturno e cavalcare le stelle comete.

Visite guidate ed escursioni

Gli appassionati di storia, arte, tradizione e natura possono scegliere tra l'itinerario sotterraneo di Bari in un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari e le escursioni alla scoperta del casale di Balsignano, un insediamento rurale fortificato a Modugno. Infine appuntamento con "Lupommini e altri misteri: le leggende di Conversano" per una visita guidata teatralizzata con racconti sui misteri della città di Conversano dai piedi della collina, attraversando il borgo ottocentesco.

Spettacoli

Appuntamento con Hell in the Cave lo spettacolo ambientato nella Caverna della Grave delle Grotte di Castellana che aprirà le porte dell’Inferno ambientato a 70 metri di profondità. L'anonima GR al Teatro Forma in Giocattoli, una favola contemporanea, leggera e comica, incentrata sul mondo dei giocattoli: anche con una profonda riflessione sul loro utilizzo, spesso relativo al solo mondo dell’infanzia. Sul palco del Teatro Barium per la prima volta insieme con un nuovo, entusiasmante spettacolo, quattro meravigliose Donne: Vittoria Amore, Gigia Milillo, Lucia Coppola, Isabella Careccia in "Tutte a casa ...". Gianfelice Imparato e Carolina Rosi Saranno sul palco del teatro Piccinni con Ditegli sempre di sì, per la regia di Roberto Andò, uno dei primi testi scritti da Eduardo De Filippo, un’opera vivace, colorata il cui protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione. Al Teatro Kismet in scena Miracoli Metropolitani, nuova produzione di Carrozzeria Orfeo. Gabriele Di Luca firma uno spettacolo che è miscela grottesca e irriverente, capace di far ridere, ma anche riflettere su temi di attualità come il dramma ambientale e il rapporto con il cibo, sullo sfondo di una città allagata per la troppa spazzatura e rifiuti tossici abbandonati nelle fogne.

Musica

A Molfetta uno spettacolo capace di coniugare l’immenso talento di Peppe Servillo alla musica di Pathos Ensemble per dare vita al concerto reading con testi di Franco Marcoaldi e le celebri musiche de “Il Carnevale degli animali”. E’ questo “Il carnevale degli animali…e altre fantasie”, portato in scena dal poliedrico artista napoletano con Silvia Mazzon al violino, Mirco Ghirardini al clarinetto e Marcello Mazzoni al pianoforte in occasione del centenario della morte di Camille Saint-Saëns. Musica e voce si fondano nel ritmo della narrazione affidata a un Servillo in grado di dare corpo e anima allo spettacolo. L’ensemble vocale SeiOttavi chiude il Mola Christmas Show, sabato 8 gennaio (ore 20), nel PalaTenda di piazza XX settembre.

Mostre

Ultimo fine settimana per ammirare circa due metri di altezza e 60mila mattoncini colorati, gli occhi accoglienti e una mano tesa, che sorregge tre doni ovvero l’opera del San Nicola di mattoncini in mostra al Museo Civico di Bari. Al Teatro Margherita l'esclusiva mostra fotografica curata da National Geographic e organizzata da CIME Planet or Plastic? destinata ad un pubblico di adulti e ragazzi, le cui immagini sono una testimonianza reale delle gravi conseguenze ambientali dovute all’eccessivo utilizzo della plastica nell’ambito della nostra vita quotidiana.