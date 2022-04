Weekend e Ponte della Liberazione: gli eventi a Bari e provincia dal 23 al 25 aprile 2022

Si avvicina un fine settimana pieno di eventi e manifestazioni che si prolunga fino a lunedì, festa della Liberazione: Tante occasioni per uscire e trascorrere delle giornate all'aperto tra musei, castelli e parchi archeologici come anche in città grazie alle numerose visite guidate a tema e lungo la meravigliosa costa barese tra mare e ipogei. Non mancheranno gli spettacoli a teatro per grandi e piccini come anche le diverse manifestazioni dove primeggia la storia e la tradizione: date un'occhiata ai numerosi eventi in programma!

A Conversano un super weekend con Borgo in Fiore.Sabato 23 aprile occhi puntati sul Festival dei Fiori che sarà inaugurato ufficialmente a partire dalla mattina e che fino al primo maggio animerà il cuore pulsante di Conversano con esposizioni floreali e mercatini dedicati a fiori e piante. Il 24 aprile alle ore 19.00 in villa Garibaldi sarà inaugurata la mostra a cielo aperto che, attraverso installazioni luminose artistiche e creature fantastiche, colorerà la città antica fino al 5 giugno. Confermati anche per il 24 aprile, iniziative per i bambini con: il laboratorio di “Semi di Carta” curato dall’associazione Polyxena, dalle ore 10.00 nel centro storico; e “Un nonno per amico” per bambini tra i 5 e i 10 anni accompagnati dai nonni con l’Associazione Lo Scarabocchio. La festa del 25 aprile nel Borgo in Fiore di Conversano sarà dedicata allo stare insieme, a vivere la città con energia e buonumore, grazie alle tante iniziative sportive in programma.

Visita Speleonight, esperienza sensoriale nel sottosuolo delle Grotte di Castellana. L’andata avviene al buio, con solo le luci sui caschetti, in un silenzio intenso in cui si amplifica il ticchettio delle gocce d'acqua e le concrezioni si mostrano con dettagli unici. Due i momenti clou: il corridoio del deserto percorso in solitudine, un’esperienza irripetibile nel mondo sotterraneo, e l’accensione delle luci in Grotta Bianca, che dà il via al ritorno illuminato.

Al Planetario sabato 23 Aprile dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON”: attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale.Dalle ore 19:00 alle ore 20:00 si esplora il cosmo con lo spettacolo dal titolo “VIAGGI SPAZIALI”.

Per quanto riguarda il Teatro dopo una breve pausa di Pasqua ricominciano le stagioni teatrali nei Comuni soci del Teatro Pubblico Pugliese in tutta la regione. Ecco il programma di spettacoli dal 19 al 25 aprile. QUI Tutti i dettagli.

Si scaldano i motori per la 7^ Rievocazione storica del Gran Premio di Bari, nel capoluogo pugliese dal 22 al 25 aprile 2022. La città di Bari si prepara ad ospitare la straordinaria sfilata di auto d’epoca organizzata da Old Cars Club. Domenica 24 aprile la prima parte della giornata di Gran Premio si svolgerà all’interno della Fiera del Levante, dove le auto si trasferiranno a partire dalle ore 10, per una sfilata all’interno dei viali dedicati all’Expo Levante. Dalle ore 15, poi, si entra nel vivo dell’evento dedicato all’intera cittadinanza, con i bolidi che occuperanno interamente Corso Vittorio Emanuele per il raduno di auto e moto storiche di Old Cars Club. L’ultima giornata la rievocazione del Gran Premio di Bari entra nel vivo lunedì 25 aprile alle 9, con l’Inno di Mameli, il trasferimento delle auto sul circuito. Alle 9.30 partirà la prima delle tre manches. A partire da Piazza Prefettura, il circuito abbraccerà tutto il borgo antico di Bari e offrirà ai partecipanti la possibilità di sfilare in piena sicurezza, grazie alle “chicane” (curve obbligate): un concentrato adrenalinico ed emozionante per equipaggi e spettatori, che potranno riassaporare il ricordo dello storico tracciato del Gran Premio di Bari, che si correva alle massime velocità della Formula 1 di allora.

Per gli amanti delle passeggiate all'aperto e dei luoghi della cultura tante occasioni per scoprire le bellezze della città di Bari e della sua costa tra mare e ipogei: QUI tutte le visite guidate! E ancora aperture straordinarie di parchi archeologici, castelli e musei a Bari e provincia. Il casale medievale di Balsignano, perla architettonica nel territorio di Modugno, apre straordinariamente i suoi cancelli di lunedì per la festa della Liberazione.

A Bari in Fiera del Levante la fiera primaverile “Expolevante”, la più importante manifestazione italiana dedicata al tempo libero: QUI tutta la programmazione.

A Teatro con Fiorello in ''Fiorello presenta: Fiorello!'' in scena al TeatroTeam di Bari. Il Rosario nazionale torna finalmente al calore del pubblico in teatro dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show.

QUI la programmazione del weekend e tutti gli eventi del 25 aprile.