San Valentino a Bari e dintorni, le iniziative per festeggiare l'Amore

Arriva San Valentino, il giorno dedicato agli innamorati e Bari si prepara a celebrarlo con i "Love days”, una serie di eventi pensati per omaggiare l’amore in tutte le sue espressioni, senza alcuna distinzione.

Tra via Argiro e via Sparano un percorso di 28 capolavori d'amore realizzato attraverso la rielaborazione di altrettante opere d’arte che hanno raccontato il sentimento dell’amore nella storia, dall’antica Grecia a oggi; il centro cittadino sarà illuminato dalle luci d’artista in piazza Umberto e sul lungomare di Crollalanza e dalla proiezione di una pioggia di cuori sulla facciata dell’ex Mercato del Pesce. Dalle ore 19 in largo Albicocca, a Bari vecchia, con “L’amore Canta”, l’evento gratuito dedicato agli innamorati nel corso del quale i partecipanti potranno ballare e cantare al karaoke. Infine dal 14 al 18 febbraio, dalle ore 10 alle 21, in piazza Umberto, tutta la dolcezza del “Puro cioccolato festival” con le postazioni in cui maestri cioccolatieri offriranno una grande varietà di dolci al cioccolato e tanti tipi di cioccolata calda ai golosi di passaggio.

A Castellana arrivano due appuntamenti dedicati all'amore in tutte le sue forme, due esperienze uniche, originali e indimenticabili con 'Innamorati in Grotta', un tour emozionale e sensoriale che consentirà alle coppie, di qualsiasi tipo, di vivere un’esperienza immersa al buio e celebrare il loro amore tra racconti e musica e uno spettacolo immersivo sensoriale dedicato all’amore raccontato da Dante Alighieri nelle sue opere immortali, lungo un suggestivo percorso nella Grave.

Dinanzi all'immensità, alla forza, alla potenza e alla resilienza dell'acqua, non si può fare altro che innamorarsi. Si chiama proprio “Innamorati dell'acqua” l'evento che Acquedotto Pugliese (AQP) ospiterà il 14 febbraio alle 17.30 nel Palazzo dell’acqua a Bari (via Cognetti, 36). Ingresso libero. Lo spettacolo, scritto e condotto da Alina Liccione, sarà trasmesso anche diretta streaming su TVA, la web tv di Acquedotto Pugliese.

Visite guidate a tema con l'apertura straordinaria di Palazzo Fizzarotti – San Valentino Edition: intermezzo teatrale su Romeo e Giulietta della Compagnia teatrale Fatti d’Arte;un itinerario degli innamorati durante il quale sarà possibile vedere angoli della città vecchia dove l'Amore ha trionfato.

Arriva un omaggio all’amore nelle sue più libere e colorate forme nel giorno tipicamente dedicato agli innamorati: mercoledì 14 febbraio, in occasione di San Valentino, Elliott Erwitt Icons - la mostra dedicata alla memoria del grandissimo maestro della fotografia - omaggia tutte le coppie di uno speciale sconto sul biglietto di ingresso.

Ancora qualche possibilità per partecipare al Carnival in Love il contest fotografico che unisce San Valentino a Carnevale: scoprite come partecipare.