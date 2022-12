Festa dell'Immacolata, gli eventi a Bari e provincia: cosa fare il 7 e l'8 dicembre 2022

Tanti appuntamenti per grandi e piccini, sagre e degustazioni, luminarie e mercatini in un'atmosfera di festa natalizia che si respira in ogni angolo della città e della provincia nella festività dell'Immacolata Concezione.

A Bari l’8 dicembre, alle ore 17.30, si terrà l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, allestito anche quest’anno in piazza Umberto fino al giorno dell’Epifania, per l’occasione, alla presenza di Babbo Natale, avrà luogo una festa accompagnata dall’esecuzione musicale di una marching band itinerante. Il villaggio, che richiama paesaggi di montagna, si compone di tre casette in legno, destinate ad ospitare “La Stanza delle storie”, in cui si terranno incontri e momenti dedicati alla lettura, “Il Laboratorio degli Elfi”, che ospiterà attività laboratori all’insegna della creatività, e “Il Teatro degli Elfi”, dove si terranno gli spettacoli e le proiezioni. Ci sarà anche un grande camino in prossimità del quale Babbo Natale incontrerà i più piccoli. Luci, effetti speciali e neve artificiale renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva.

A Capurso ritorna l'appuntamento con La Fanoje, in occasione della vigilia della festa dell'Immacolata. E' la festa più antica della città, in cui si mescolano significati sacri ed aspetti profani. Essa recupera la tradizione per cui la sera del 7 dicembre si dava inizio ai preparativi in vista delle celebrazioni del Santo Natale. Quest'anno ci saranno 2 serate. Il 7 e l'8 dicembre. Sarà un viaggio tra sapori, arte, musica di strada e tradizioni, percorrendo un itinerario per chi giunge a Capurso, la possibilità di sognare tra le mille luci delle luminarie natalizie, di ballare sui ritmi ardenti della tradizione, di accompagnare i piccoli nella Casa di Babbo Natale, di fare shopping nelle casette bianche dei mercatini, di degustare le prelibatezze della cucina pugliese accompagnate da vini locali e birre artigianali offerti dalle associazioni e dai professionisti del settore.

A Turi ''Pettole nel Borgo Antico'', si festeggia l'Immacolata tra musica, mostre e prelibatezze. Il Programma prevede una breve esposizione delle attività, alcuni momenti musicali, una piccola mostra di foto d’epoca e antiquariato e le prelibatezze tipiche di questo periodo quali PETTOLE e VINBRULE’ con la base di Vigna Bassa delle Cantine Coppi.

I primi eventi di “Cera una volta Natale” a Polignano a Mare. Si partirà l’8 dicembre con il suggestivo spettacolo musicale “La dinamica del controvento” in Piazza San Benedetto e le esibizioni artistiche di “Lanterne di Strada”, a cura di Un Clown Per Amico, nei luoghi celebri del borgo antico: Arco Marchesale, Piazza dell’Orologio, vico Raguseo, vico Caverna, via Sferracavallo, Chiesa del Purgatorio. Niente paura se mancherete all’inaugurazione: le performance si alterneranno ogni sera fino all'11 dicembre, accompagnate sempre da tanti eventi collaterali in tutta la città e dall’apertura straordinaria di 18 “punti di tipicità” dove scoprire i sapori autentici dei piatti tradizionali pugliesi.

Location d’eccezione il meraviglioso Palazzo Marchesale di Santeramo in Colle con 'Mercatini a Palazzo' che l'8 dicembre diventera? un luogo ricco di addobbi, stand espositivi, musica, spettacoli, degustazioni e laboratori! Babbo Natale accogliera? grandi e piccini con i suoi elfi per scattare foto in casetta ed imbucare le letterine! I commercianti vi proporranno infinite idee regalo ed iniziative promozionali! Musica natalizia alternata a spettacoli di burattini, magia e bolle di sapone!

Mercoledì 7 dicembre si annuncia una serata magica a Ruvo di Puglia: alle 20.30 torneranno ad accendersi nelle vie del centro storico le luci realizzate nei laboratori. Nature omaggio alla Terra è il titolo scelto per la settima edizione di Luci e Suoni d’Artista. Appuntamento in piazza Matteotti per il count down collettivo. Performance artistiche e musicali accompagneranno l'accensione. Sono previste visite guidate agli attrattori culturali, punti ristoro, mercatini natalizi e a seguire dj set nei locali sui corsi.

Gli appuntamenti del Natale a Rutigliano partono il 7 dicembre con Lights on christmas: piazza XX settembre si riempirà di calde luci, avvolgenti colori, incantevoli addobbi e armoniose melodie, a fare da cornice alla speciale accensione del maxi albero di Natale da 15 metri. L’8 dicembre ci spostiamo in piazza Cesare Battisti, dove sorgerà la Casa di Babbo Natale all’interno del Palazzo Antonelli, inaugurata con uno spettacolo di magia, tra musica, colori e magia, apparizioni e sparizioni, ombrelli, sete colorate, bacchette magiche e grandi effetti. Un’atmosfera da Natale a Rovaniemi, arricchita anche dalla presenza del Santa’s Post Office in piazza XX settembre, dove i più piccoli potranno imbucare la propria letterina a Babbo Natale.