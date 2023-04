Weekend di Pasqua e Pasquetta: gli eventi a Bari e provincia dal 7 al 10 aprile 2023

Parte il fine settimana di Pasqua dove riti e tradizioni della Settimana Santa si intrecciano ai numerosi eventi dedicati alla cultura: visite guidate, concerti, eventi gastronomici e a quelli del lunedì dell'Angelo, giornata di uscite fuori porta, passeggiate e pic nic. Ecco gli eventi in programma a Bari e in tutta la provincia

Tra fede e folklore, I Riti della settimana santa di Bari e Provincia, ma possiamo dire dell'intera Puglia, tramandano alle nuove generazioni e a tutti i fedeli ed appassionati, antiche tradizioni che attirano turisti da ogni parte del Mondo.Ricordiamo in particolare la 'Passione Vivente' ad Alberobello, gli appuntamenti a Noicattaro tra liturgia e riti popolari, la Via Crucis cittadina molfettese e l'affascinante processione con portatori, ragazze al pizzo e figuranti a Valenzano, una mini-mostra in cui saranno esposti i venti “Misteri in miniatura”, di riproduzioni in scala degli altrettanti gruppi statuari che sfileranno in processione nella giornata del Venerdì Santo a Palese.

In occasione di Pasqua, domenica 9 aprile e del lunedì dell’Angelo, Musei, Castelli e Parchi Archeologici afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia saranno aperti al pubblico secondo il consueto piano tariffario. I siti che abitualmente il lunedì osservano la giornata di chiusura, a Pasquetta saranno regolarmente fruibili.

Per gli appassionati di passeggiate e visite all'aperto la possibilità di un tour alla scoperta delle bellezze delle architetture liberty e razionaliste di Bari realizzate a cavallo di due secoli. . Alla fine seguirà un aperitivo di mare; una speciale visita a Palazzo Fizzarotti; lungo la costa di Polignano in luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologio.

Per tutti coloro che desiderano tracorrere (tempo permettendo) una giornata tra cibo e divertimento quest'anno Lunedì 10 aprile ritorna con grandi novità Pasquetta e Zampina, l’evento annuale ad ingresso libero che trasforma il centro cittadino di Sammichele di Bari in un mega barbecue a cielo aperto, l’ideale per trascorrere una briosa e confortevole esperienza fuori porta tutta da vivere all’insegna del buon cibo e della spensieratezza.

Per gli amanti della musica Lunedì 10 aprile, presso il Giardino dei Templi - Orto Botanico (via Giovanni Amendola 247, Bari) prenderà vita l’Apulian Electric Monday a partire dalle 13am fino a mezzanotte. L’evento patrocinato dal Comune di Bari e dell’ente Città Metropolitana di Bari, porta nella cornice naturale dell’Orto Botanico i migliori artisti di musica elettronica del panorama italiano ed europeo. Sono più di trenta gli artisti che saliranno sui tre stage realizzare per appagare tutti gli amanti della musica elettronica nei suoi diversi generi, per una pasquetta immersa nel verde a pochi chilometri dalla città.

