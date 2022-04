Weekend di Pasqua e Pasquetta: gli eventi a Bari e provincia

La Pasqua è ormai alle porte e Bari si anima di eventi all'insegna della cultura, della natura, del buon cibo. Mentre tanti baresi trascorreranno la Pasqua e la Pasquetta al ristorante, c'è chi opterà per una giornata al museo o per una gita fuori porta alla scoperta delle meraviglie della provincia.

Scopriamo quali sono i principali appuntamenti da vivere a Bari e dintorni a partire da venerdì 15 aprile fino al 18 aprile:

Processioni e riti della settimana Santa

La Settimana Santa rimane forse la maggiore espressione di fede e tradizione fra tutte le feste religiose. Uno spettacolo da non perdere in cui i centri storici dei paesi e della città diventano lo scenario della rievocazione della Vita, Morte e Risurrezione di Cristo. Soprattutto la Passione del Venerdì Santo ha ispirato riti e rituali che prevedono processioni, rappresentazioni, messe in scena la cui origine risale a tempi antichi. A Bari e in provincia diverse sono le manifestazioni ricche di storia e di forte significato sociale, simbolo di appartenenza alla comunità: a Corato, a Bitonto, a Conversano, a Rutigliano, a Palese, a Ceglie del Campo, a Valenzano, a Molfetta, a Noicattaro, a Ruvo di Puglia.

Visita guidata della Passione di Cristo

Visita guidata dove sarà possibile vedere edicole votive dedicate alla passione di Gesù sparse nella città vecchia. Durante la passeggiata saranno letti brani che riguardano i monenti della Passione in vernacolo barese.

La mostra 'Bansky realismo capitalista' nel Teatro Margherita di Bari

In mostra una selezione di serigrafie originali, quelle che Banksy considera tracce fondamentali per diffondere i suoi messaggi etici. Sono queste le immagini che hanno decretato il successo planetario di un artista tra i più complessi, geniali e intuitivi del nostro secolo.

Festival 'Borgo in fiore'

A Conversano un ricco programma tra decorazioni floreali, di finestre, balconi, portoni, vicoli e slarghi; iniziative culturali e sportive; convegni, concerti e mostre.

Speleofamily e Speleonight nelle Grotte di Castellana

Tour multisensoriale per famiglie e non solo, che consente di visitare lati nascosti delle grotte e rivivere l’emozione dei primi esploratori, alla scoperta di storia e geologia.

Alla scoperta di Noja, visite guidate durante la settimana santa a Noicattaro

Un programma volto a far conoscere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e demoetnoantropologico del paese proprio durante le festività pasquali. Un momento molto suggestivo per la città di Noicàttaro, che vive ed è custode dei riti della passione da secoli.

Subsonica in concerto al Demodè

Gli spettacoli del Planetario di Bari

Con il laboratorio "LEGO ON THE MOON” i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale. Con lo spettacolo “LA STORIA DELL’UNIVERSO”: si rivivrà l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti.

Aperture straodinarie della Pinacoteca Metropolitana di Bari "Corrado Giaquinto

DOMENICA di Pasqua - 17 aprile, la Pinacoteca sarà aperta dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (ultimo ingresso 12:30). LUNEDI' 18 aprile – "Pasquetta" la Pinacoteca sarà aperta dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (ultimo ingresso 13:30).

Puglia archeo trekking – la costa di Monopoli e le sue torri e Costa Ripagnola

Alla scoperta della costa, della Monopoli che non ti aspetti con spiagge deserte dove si viene travolti dall’odore intenso del timo e dal mirto di mare, acqua cristallina, con calette e scogli a picco sul mare Adriatico. E po lungo la costa dei pastori, la costa di Polignano alla scoperta dei luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico.

Pasquetta a Molfetta con la Fabbrica del Beat

Speciale appuntamento in occasione del Lunedi dell’angelo, ricco di musica con numerosi dj e band che si alterneranno in 3 dancefloor, a partire dalle 12 fino a tarda sera, con aria camping, parcheggio camper, zona pic-nic e ristorante.

Pasquetta a Balsignano

Ogni 30 minuti partirà una visita guidata gratuita che vi permetterà di scoprire la storia di un sito unico in terra di Bari.

Le guide accompagneranno i visitatori alla scoperta delle mura, degli ambienti del castello e i due edifici sacri che connotano ancora oggi il casale. Infatti il casale è famoso per la peculiare cupola della chiesa di San Felice ma, nella corte, è custodita la chiesa di Santa Maria con i suoi affreschi.