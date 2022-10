La Fiera del Levante accoglie i visitatori tra live show e spettacoli itineranti: tra gli artisti Uccio De Santis ed Elisa Barucchieri

Un calendario fitto di eventi e spettacoli. All'85esima Campionaria Generale Internazionale si terranno esibizioni da palcoscenico ma anche attrazioni itineranti e show a cui i visitatori possono partecipare live da punti diversi del quartiere, ad orari maturi.

Artisti locali, nazionali e internazionali intratterranno il pubblico tra musica, danza e magia, con esibizioni uniche che regaleranno forti emozioni e suggestioni. Tra questi è attesissimo il comico e cabarettista tanto amato dal pubblico barese e non solo, Uccio De Santis che intratterrà il pubblico con i suoi show e sketch tutti da ridere e lo coinvolgerà in gag esilaranti. L'attore e autore dello storico programma Mudù ha anche girato insieme a Umberto Sardella lo spot promozionale di questa nuova edizione della Campionaria.

Dal cabaret alla danza nei fine settimana è attesa la nota danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri con la sua Res Extensa Dance Company in collaborazione con Opera Ideazione e il suo spettacolo Le belle storie non finiscono mai creato proprio per questa edizione della Campionaria. Arricchite da danze aeree e acrobatiche, le sue performance cattureranno il pubblico per tutta la durata dell’evento. Con la regia e i testi di Gianpiero Francese, lo spettacolo è un omaggio alla sua bellezza e ai suoi 85 anni: un nonno racconterà a un bambino la sua lunga e affascinante storia citando i protagonisti che l’hanno resa un punto di riferimento fondamentale per il Mezzogiorno d’Italia.

Anche il professore più amato dal web, Vincenzo Schettini, sarà protagonista in questa Campionaria con le sue lezioni di fisica. Nello spettacolo La Fisica che ci piace, che sta spopolando su TikTok, incontrerà il pubblico che sarà coinvolto nel one-man show e tutti diventeranno suoi alunni.

Lungo i viali fieristici anche artisti di strada coinvolgeranno il pubblico e i bambini regalando momenti di svago e divertimento. Dopo le frequenti incursioni musicali in tv dal “Maurizio Costanzo Show” a “Giochi Senza Frontiere”, da “Mezzogiorno in Famiglia” a “Striscia la Notizia” arriverà la Mabò Band, che porta il proprio originalissimo spettacolo. Un cocktail di musica, gag e improvvisazioni teatrali.

Viaggio sonoro invece con Takabum, collettivo di soli strumenti a fiato e percussioni che propone in strada una miscela di suoni funk e easy, fatta da composizioni originali e riadattamenti dei più celebri brani della tradizione jazzistica americana e della canzone italiana.

Comicità, magia, acrobazia, poesia e follia caratterizzeranno invece gli spettacoli della Compagnia Lannutti & Corbo che nasce dall’incontro di due artisti nella vita e sul palco: Domenico Lannutti e Gaby Corbo entrambi attivi dal 1995. Lannutti è comico, attore, mago, drammaturgo, autore, regista e insegnante di teatro comico. Corbo invece è acrobata, attrice e insegnante di circo teatro. La loro poetica insieme alla loro tecnica ha creato uno stile unico nel panorama artistico nazionale.

Un solo artista per tante acrobazie sarà Mistral, atteso acrobata cileno protagonista di spettacoli adrenalinici e ricchi suspense. Ginnasta nella squadra nazionale ha deciso poi di dedicarsi alla danza e allo spettacolo sviluppando una raffinata abilità tecnica.

E ancora un gradito ritorno sarà il Carillon vivente, che già negli anni scorsi ha entusiasmato il pubblico in Fiera. È infatti una delle proposte artistiche più esclusive dell’ultimo decennio che ha caratterizzato eventi di grandissima importanza su scala mondiale con grandi consensi di critica. Un’idea semplice ma estremamente suggestiva nata dalla fantasia dell’artista ravennate Mauro Grassi. Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù. Tutto come fosse un carillon itinerante d’altri tempi, in uno spettacolo romantico e indimenticabile.

Ci sarà uno spazio dedicato al luna park dedicato alla felicità di adulti e bambini, un'area con le giostre che occuperà ben 10mila metri quadrati dello spazio fieristico.

Ad animare il quartiere fieristico non mancheranno anche star del web e influencer. Il primo sarà Daniele Condotta mattatore d’eccezione. Con una predisposizione fin da bambino, dal 2010 ha intrapreso il percorso artistico in duo. Esibendosi successivamente come monologhista, dal 2012 al 2015 ha fatto parte del cast pugliese del “Laboratorio Zelig” e nel 2016 ha debuttato a teatro con il suo primo spettacolo “Ma Chi Me Lo Doveva Dire?” al quale ha fatto seguito, nel 2017, “Amore a Prima Svista”.

L’influencer tiktok invece sarà Michele Carella, con oltre 200mila follower. Noto ai più giovani, ha pubblicato quasi 600 video, con un totale di circa 10mila Mi piace.

Gli spettacoli, gratuiti, compresi nell'acquisto del biglietto per l'ingresso in Fiera, sono veri e propri live show con protagonisti artisti provenienti da varie parti del mondo, in linea con l'internazionalizzazione della Campionaria.