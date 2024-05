Weekend a Bari e dintorni: 10 eventi da non perdere il 25 e il 26 maggio 2024

Vi attende un fine settimana davvero interessante e ricco di eventi per tutti i gusti: appuntamenti coni i concerti da Bari a Gioia del Colle, giochi da tavolo e cosplay e fumetti in Fiera del Levante e poi ancora spettacoli per grandi e piccini, festa della birra artigianale a Molfetta con street food,feste e rievocazioni storiche.

Date un'occhiata:

Sabato 25 e domenica 26 maggio, torna l'appuntamento con Levante For, l'evento imperdibile per gli appassionati di fumetti, manga, giochi da tavolo e cosplay, che si svolgerà all’interno del Nuovo Padiglione e nei piazzali esterni della Fiera del Levante a Bari.

La carovana di “Road to Battiti” è pronta ad altre fermate: Rocco Hunt sarà l’ospite della tappa di Road to Battiti a Sammichele di Bari. Fresco di nuovo singolo, “Musica Italiana”, una dedica dell'artista alla bellezza della musica italiana, elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale, amata e apprezzata in tutto il mondo.

I Pinguini Tattici Nucleari tornano live nei più importanti palasport italiani: appuntamento al Palaflorio di Bari con due date.

A pochi giorni dall’annuncio dell’uscita dell’EP “IL SOLE DENTRO”, disponibile da venerdì 17 maggio, Mida svela le date del suo instore tour, che toccherà le principali città italiane. L’artista incontrerà i fan per condividere con loro il suo nuovo progetto discografico: Sabato 25 maggio – Bari Feltrinelli, Strada Santa Caterina – ore 14:00.

Appuntamento il 25 maggio in Piazza Plebiscito a Gioia del Colle con RAF in concerto dal vivo: partito il SELF CONTROL 40th, prodotto da Friends & Partners, una ricca stagione di concerti in tutta Italia per festeggiare il 40° anniversario di una delle hit più famose di sempre, che segna l’esordio di una carriera straordinaria e la storia della disco e pop music.

Torna in città a Molfetta per la terza edizione Spilla Festival. La festa della birra di primavera una quattro giorni dal 23 al 26 maggio al Lungomare Colonna (altezza Inps) sarà all'insegna dei piatti della cucina pugliese, da gustare accompagnati da una vasta selezione di birre artigianali. Il tutto tra spettacoli di musica dal vivo, intrattenimento e attività per tutta la famiglia.

Appuntamento a Bari fino al 26 maggio con la Festa dei Popoli, il Festival Interculturale che, giunto alla sua 19esima edizione, promuove l’incontro tra popoli e culture attraverso eventi, spettacoli, concerti e condivisione di enogastronomia e tradizioni popolari. Quattro giorni di vera e propria festa, con eventi gratuiti, musica, spettacoli, danze, artigianato e numerose attività pensate per i più piccoli.

Ad Alberobello la mostra "Andy Warhol. Life, Pop & Rock": 150 opere provenienti da collezioni private: alcune delle più famose serigrafie, insieme a foto, video, manifesti, riviste, ceramiche e una straordinaria serie di copertine di vinili. Opere e oggetti che hanno consacrato Andy Warhol come padre della Pop Art, capace di rileggere la cultura di massa attraverso le sue forme.L’esposizione è allestita negli spazi di Casa Alberobello in largo Martellotta e rappresenta un progetto speciale, in esclusiva per il Locus 2024, festival che per la prima volta fa tappa nel Comune di Alberobello, proprio per celebrare la sua XX edizione.

A Ruvo di Puglia sabato 25 e domenica 26 maggio, Rerum Rubis, nuova edizione del festival che dal 2013 rappresenta un vero e proprio ponte culturale tra passato e presente in grado di rafforzare il legame della comunità con le proprie radici storiche e culturali. La magia di queste giornate si svilupperà nel cuore pulsante del centro storico, dove Piazza Menotti Garibaldi si trasformerà in un vivace mercato storico; qui, infatti, i visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle di abili artigiani, ammirare le loro opere, e lasciarsi incantare dagli spettacoli itineranti degli artisti di strada, che con la loro arte riempiranno di vita le strade e le piazze della città.

Visite guidate, itinerari nella natura e aperitivi vi attendono per scoprire le meraviglie di Bari e sui dintorni: Qui tutti i tour in programma.