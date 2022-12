Eventi del Weekend: cosa fare a Bari e provincia il 10 e l'11 dicembre 2022

L'atmosfera natalizia si respira in ogni centro della provincia dove poter godere di eventi a tema tra bancarelle, luminarie e degustazioni: sarà un fine settimana ricco di appuntamenti dove sapore e tradizione si sposano alla perfezione per regalare ai turisti magiche atmosfere. Bari vi aspetta tra luminarie, villaggio di Babbo Natale un grande albero illuminato e poi mercatini e tanti eventi collaterali. Non mancheranno inoltre le visite guidate e i percorsi nella natura come anche le mostre e gli spettacoli per grandi e piccini.

Con il grande evento gastronomico Il Gusto del Natale, in programma a Noci nelle serate di sabato 10 e domenica 11 dicembre, per due giorni sapori e colori avvolgeranno il centro cittadino di Noci Sarà una sagra dal sapore natalizio, con caldarroste prodotti e piatti della tradizione invernale murgiana accompagnati da una selezione di vini pugliesi. La musica degli Skanderground, dei The Cozzalisti, dei Sambuca Shot, dei Qui Quo Quattro - Cover Band e della Conturband insieme all’allegria degli artisti di strada completeranno la magica atmosfera di una manifestazione imperdibile.

A Santeramo ritornano anche quest’anno le Bancarelle Brille, due giornate all’insegna del buon cibo e del divertimento, in una Piazza che per l’occasione si trasforma in un grande e caratteristico mercatino natalizio.Il fuoco della Jò a Jò, quest’anno arrivata alla sua 50a edizione moderna, si coniuga con il sapore pieno e leggermente piccante del nostro preziosissimo olio e.v.o. con la prima edizione assoluta di “La Coratina in festa”: un grande percorso enogastronomico che dal Corso cittadino di Corato condurrà i visitatori in Piazza Cesare Battisti, unendo la cultivar protagonista del nostro patrimonio agronomico al gusto con abbinamenti particolari, grazie alle varie aziende coratine che hanno aderito con entusiasmo.

A Triggiano la Sagra di Triggiano del “Pane e Olio” che si svolgerà il 10 Dicembre 2022, con il pane tipico cotto a legna come una volta accompagnato dall'olio e non solo! A fare da cornice nel Centro Storico ci saranno stand di Artigianato, Animazione, Degustazione dell’olio Biologico Certificato ICEA San Domenico, e dell'Oleovinicola coop. Coldiretti. Un viaggio nei sapori della cucina tradizionale Pugliese!

A Casamassima tanti gli eventi in programma per regalare la magia del Natale a grandi e piccini: il grand opening è atteso per domenica 11 dicembre alle ore 19.00 per l'ormai consueta “Accensione dell'albero”. Per l’occasione, come ogni anno, ci si riunirà in piazza Aldo Moro e si assisterà ad uno strabiliante numero acrobatico, dal titolo “Blue sky walking”, che vedrà Andrea Agostini, funambolo professionista, cimentarsi nell’attraversamento della più grande piazza del paese, sospeso su di un filo a oltre 14 metri d’altezza.

In Piazza Umberto I a Carbonara di Bari “Natale in Piazza” una grande festa, rivolta ad adulti e bambini, per condividere e festeggiare insieme l’arrivo del Natale tra musica, spettacoli, giostre gonfiabili e tanto divertimento.

A Molfetta Piazza Amente si trasforma nel fulcro della tipicità pugliese per il week end del 9-10-11 dicembre, non mancherà la buona musica italiana in Piazza Municipio il concerto Minalibera. Tributo a Mina Duo Chitarra e voce con Corrado Ribera Chitarra e Libera Del Rosso, Voce. Per la città vecchia potrete incontrare gli Zampognari transumanti suoneranno Vito Mastrapasqua e Matteo Stringaro.

A Polignano performance si alterneranno ogni sera fino all'11 dicembre, accompagnate sempre da tanti eventi collaterali in tutta la città e dall’apertura straordinaria di 18 “punti di tipicità” dove scoprire i sapori autentici dei piatti tradizionali pugliesi.

Torna sabato 10 e domenica 11 dicembre, nella nuova location del Palaflorio, a Japigia, la sesta edizione del Vintage Market Bari, una speciale “Christmas edition” della mostra mercato patrocinata dal Municipio I, in cui professionisti e appassionati espongono e vendono i propri manufatti e collezioni di vario genere.

Partono sabato 10 dicembre alla Casa di Pulcinella una kermesse di spettacoli per offrire al pubblico un Natale fiabesco e magico che incanterà grandi e piccini. Imperdibili gli spettacoli e i laboratori scientifici del Planetario di Bari. A Noci appuntamento domenica 11 dicembre con “Cantastorie a Pedali” della Compagnia Teatro dei Leggeri. Un cantastorie e un musico a cavallo di una stravagante bicicletta “side-car” gironzolano per la scena per raccontare storie ai bambini. Una vecchia sedia trasforma la bici in un divertente sidecar, che diventa palco per l’attore o occasione per i bambini di farsi un giro con il cantastorie. A Bitonto Festival diffuso di spettacoli & animazioni nel Centro Storico ”TI FIABO E TI RACCONTO”! Un ricco programma di EVENTI, che invaderanno il bellissimo borgo antico con spettacoli ed animazioni destinate ai bambini e alle famiglie ma che sicuramente divertiranno, stupiranno ed incanteranno spettatori di tutte le età!

Per inaugurare il Natale all’insegna del gioco e del divertimento, dal 9 dicembre lo Spazio Murat di Bari ospita I Love Lego, una mostra pensata non solo per i bambini ma anche per gli appassionati di ogni età. In un gioco di colori e prospettive, tra spettacolari diorami e creazioni artistiche, fino al 19 marzo 2023 sarà possibile divertirsi all’interno di scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini più famosi del mondo. Al Margherita Real Bodies Experience, lo straordinario viaggio all’interno del corpo umano per mostrare in modo sorprendente e innovativo il funzionamento dell’organismo e la struttura degli apparati che rendono l’uomo una macchina meravigliosa. Il Castello Svevo si illumina di meraviglia. Sotto il bagliore delle luminarie accese in onore di San Nicola, apre al pubblico la mostra “Antichi Popoli di Puglia. L’archeologia racconta”, allestita nel maniero a due passi dalla città vecchia, cuore pulsante delle celebrazioni civili e religiose dedicate al Santo Patrono. Il vasto progetto espositivo composto da oltre seicento reperti riuniti in unico contenitore culturale, molti dei quali normalmente non esposti, e da una video installazione site-specific.

Tante visite guidate e passeggiate alla scoperta dei tesori di Bari tra palazzi stori, teatri e presepi ed esperienze per viaggiatori a caccia di avventure e local che hanno voglia di bellezza.