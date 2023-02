Eventi del Weekend a Bari e provincia: cosa fare l'11 e il 12 febbraio 2023

Con il secondo fine settimana di febbraio entriamo nel vivo dei festeggiamenti dedicati al Carnevale. A Putignano parte la tanto attesa sfilata dei carri insieme ad una serie di eventi collaterali. Non mancheranno gli spettacoli a teatro per i grandi e piccini, gli appuntamenti con la musica e le visite guidate. Si avvicina il giorno dedicato all'Amore e anche Bari si prepara a San Valentino con luci artistiche, scritte e appuntamenti in vista del 14 di febbraio. Ecco alcuni eventi speciali per celebrare il giorno dell’amore: San Valentino a Bari e dintorni

Eventi di Carnevale

Il Carnevale di Putignano firmato “Tutta un’altra fiaba” entra nel vivo domenica con la sfilata dei Giganti di Carta a partire dalle ore 11.00. Accesso al percorso dalle ore 9.00 e possibilità di vivere l’esperienza del Villaggio delle Fiabe e ammirare sin da subito il grande Sipario di Luci alto 20 metri e i carri in cartapesta già posizionati. Start della parata dalle ore 11.00. In serata, dalle ore 21.00, sull’Amaro Mediterraneo Stage arriva Dargen D’Amico in Concerto, live con la sua band. Ad aprire e a chiudere il concerto del Giudice di X Factor sarà il DJ Set di Disco Bizzarro di Domenico Conte.

Il Carnevale Coratino fa il suo ritorno in grande stile: previsti oltre 4000 partecipanti per le celebrazioni della 43esima edizione con le sfilate tradizionali, mostre, spettacoli, Dj set e performance artistiche.

A Monopoli appuntamento con 'Carnevale in Contrada' con sfilate, animazione e gastronomia.

Spettacoli

Al Teatro Forma lo spettacolo “Dado a tutto tondo” del cabarettista romano Gabriele Pellegrini, in arte Dado, volto noto della televisione italiana, grazie alla sua simpatia e alle sue canzoni ironiche.

A Bitonto in scena lo spettacolo Con la carabina, storia di una bambina di 11 anni, riconosciuta consenziente da un tribunale francese allo stupro subito da parte di un amico del fratello maggiore, che decide, diventata donna, di farsi giustizia da sola. La storia e? continuamente divisa tra passato e presente.

Il Kismet di Bari ospita Il malato immaginario ovvero Le Molière imaginaire. La scrittura e regia di Teresa Ludovico tra fedeltà al testo originale, invenzioni registiche, ironia e sarcasmo, sposta l’ambientazione dalla Francia del ‘600 a una casa del Sud Italia, in un bianco e nero da pellicola neorealista, dove si assiste alle vicende del malato brontolone Argante (interpretato da Augusto Masiello) accudito da una serva petulante e ficcanaso, insolente e fedele come sapevano essere certe nostre donne, un po’ zie un po’ comari, un po’ tuttofare che governavano casali, masserie o palazzotti di signori o finti signori.

Lo spettacolo “Insight Lucrezia” al Piccinni di Bari. La scena fantasmatica evoca la festa di nozze di Lucrezia Borgia con Alfonso D’Este a Ferrara. La preparazione, il rituale, i rapporti con gli invitati favoriscono una ricognizione della sua vita.

Rocco Papaleo a Mola di Bari in 'A proposito di Rocco': lo spettacolo si presenta, quindi, come un album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso, che si fanno parole in musica, in un riuscito esperimento che strizza l’occhio a Gaber, naturalmente, e all’amata Basilicata. Uno spettacolo antologico, con la spiccata attitudine all’interazione e al gioco.

Al Teatro Casa di Pulcinella in scena il delizioso spettacolo della compagnia OrtoTeatro di Pordenone e il suo evergreen “Hansel e Gretel” spettacolo con pupazzi burattini e attori.

La storia del ‘re della giungla’, amato da adulti e bambini, in scena a Monopoli per il nuovo appuntamento della Stagione ‘Famiglie a teatro’ del Radar. Lo storico cineteatro in via Magenta vede domenica 12 febbraio alle ore 18 Luigi D’Elia interprete in Tarzan Ragazzo Selvaggio (consigliato a partire da 8 anni), produzione Teatri di Bari e Inti codiretta dallo stesso D’Elia con Francesco Niccolini.

Concerti

Al Joy’s Pub di Bari i THE CHICKEN BLUES, band attiva da oltre dieci anni con un repertorio fatto di grandi classici del blues e del rock'n'roll. B.b.King, Eric Clapton, Muddy Waters, Chuck Berry, Ray Charles...questi alcuni dei loro artisti, la cui musica vi farà letteralmente esplodere di gioia e saltare al ritmo coinvolgente del buon blues e rock'n'roll.

I Post Nebbia in concerto all’Officina degli Esordi di Bari, la band padovana presenta l'ultimo album "Entropia Padrepio", il conflitto tra divino e terreno, tra siderale e umano, tra universale e singolare, plasmandolo in una forma sonora grandiosa e oscura in cui si fondono le atmosfere dei capolavori di Dario Argento e le scene di cristianità allucinata di Evangelion.

Sabato 11 febbraio nel “Teatro che non c’è” in via Michele Mummolo (zona industriale) si esibirà MACE con un dj set tra elettronica e techno. Dalle ore 23.00 serata di musica e grande energia quindi. MACE è tra i più visionari producer italiani, artista, dj e instancabile viaggiatore.

Visite guidate

Tante visite guidate alla scoperta delle meraviglie di Bari e dell'entroterra: qui le visite in programmazione.