Weekend a Bari e provincia: gli eventi di sabato 11 e di domenica 12 maggio festa della Mamma

Arriva un fine settimana di festa dedicato alle mamme tra musica, divertimento e degustazioni: a partire dal villaggio del Gusto in Largo Giannellla fino a Torre Quetta non mancheranno occasioni di condivisione e intrattenimento tra birre artigianali, vini pugliesi, cucina locale e iniziative a tema. Tanti eventi anche nella provincia con la storia medievale e prodotti artigianali. Tanti spettacoli per tutti e visite guidate. Date un'occhiata:

Tutti gli eventi del weekend: l'agenda di Baritoday

Mangiare e bere a Bari: i consigli di Cibotoday

Concerti a Bari e dintorni 2024

Domenica 12 maggio, in occasione della festa della mamma, Torre Quetta rinnova il suo format domenicale, per poter offrire una giornata più ricca di intrattenimento, in onore di tutte le mamme! Per tutta la giornata, tutta la struttura si impegnerà in un fitto programma di eventi distribuiti in tutte le zone e non più solo nelle ormai classiche 3 postazioni, per permettere a tutti di godere di diverse forme di intrattenimento per tutta la giornata: il programma.

Il filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti, molto apprezzato e seguito dal pubblico, sarà in scena con «L’etica del viandante» al Petruzzelli in uno spettacolo con il quale l’intellettuale porta a teatro il suo nuovo omonimo libro di successo, pubblicato lo scorso settembre, che analizza lo sviluppo evolutivo dell’uomo, dall’antichità ai giorni nostri, sul piano della politica, dell’etica, del rapporto con l’altro e con il pianeta.

A Monopoli arrivano i festeggiamenti in onore di San Francesco da Paola con due spettacoli e la sagra dei panzerotti e frittelle farcite. Con Radio Puglia e il suo team dove ci sarà la baby dance , DJ Set e tanta animazione. Imperdibile l'appuntamento con il concerto dei “Cipurrid”tra tantissime sfiziosità e prelibatezze.

Per le vie di Rutigliano sfileranno 150 figuranti in costumi medievali per ricordare la donazione del feudo di Rutigliano al Capitolo di San Nicola di Bari da parte di Carlo II d’Angiò, sancita il 13 Maggio 1306, data in cui inizia il patronato di San Nicola su Rutigliano. Il Corteo Storico partirà alle ore 20.30 da Piazza Colamussi nel Borgo Antico.

Ca.Co. Festival entra nel vivo e invaderà Bari con straordinarie mostre, proiezioni, workshop e feste, il tutto dedicato al mondo dell’illustrazione, del fumetto e dell'animazione, ma sarà anche spazio privilegiato per l’editoria indipendente contemporanea: il programma.

Venerdì 10 maggio l’EurOrchestra di Bari diretta dal Maestro Francesco Lentini eseguirà l’“Inno a San Nicola”, opera della compositrice barese Angela Montemurro per voci liriche e orchestra. Basato sul testo della tradizione popolare barese “Sanda Necole va pe mmare” e della tradizione liturgica “Vieni o potente pastore di Myra”. L’inno accoglierà la statua di San Nicola di ritorno in piazza dell’Odegitria, dopo la processione pomeridiana.

Viaggi spaziali, mattoncini nello spazio e il Piccolo Principe tra le stelle: al Planetario di Bari tante occasioni di svago e divertimento con gli spettacoli e i laboratori scientifici dedicati alla scoperta dei misteri dell'Universo.

Appuntamento con il "maggio santospiritese", giunto alla 8^ edizione, è una manifestazione popolare per grandi e bambini che prevede Domenica 12 maggio (ore 09,30 /13,00) in Corso Garibaldi a S.Spirito una grande “Festa dei palloncini, dei colori e della Mamma”.

E’ conto alla rovescia per la terza edizione Sud di Vini di Vignaioli, il salone dei produttori di vino artigianale che anche quest’anno ha scelto Bari come palcoscenico per il Mezzogiorno d’Italia. Tutto è pronto, infatti, per il via della manifestazione in programma dall’11 al 13 maggio negli spazi del Teatro Kismet. Confermato il programma: c’è attesa per l’anteprima di sabato sera 11 maggio – sempre al Teatro Kismet – con il concerto inaugurale “Tonino Carotone unplugged experience”. La fase di degustazione e vendita comincerà invece domenica 12 maggio a partire da mezzogiorno.

Torna in città a Molfetta per la terza edizione Spilla Festival. La festa della birra di primavera una quattro giorni dal 9 al 12 maggio all'insegna dei piatti della cucina pugliese, da gustare accompagnati da una vasta selezione di birre artigianali. Il tutto tra spettacoli di musica dal vivo, intrattenimento e attività per tutta la famiglia.