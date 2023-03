Eventi del Weekend: cosa fare a Bari e provincia l'11 e il 12 marzo 2023

Parte il secondo fine settimana di marzo e si respira aria di primavera, l'ideale per fare una passaggiata alla scoperta della città, organizzare attività in famiglia o con gli amici, all'insegna della cultura, del gusto, del buon bere e del divertimento. Ecco gli eventi del fine settimana:

L’11 marzo al Teatro Rossini arriva lo spettacolo comico “Vernia o non Vernia” con Giovanni Vernia. Sul palco del Teatro Van Westerhout va in scena “E la felicità, prof?” tratto dall’omonimo libro di Giancarlo Visitilli: la scuola può insegnare ad essere felici? Cosa può fare un solo professore di fronte ad una valanga di problemi? Si può scoprire qualcosa di se stessi insegnando? Trovare la risposta a questi interrogativi è una sfida all’apparenza impossibile, affrontata dal prof. con l’incoscienza di chi crede saldamente nelle relazioni umane. Anfitrione, produzione Teatri di Bari che da sempre ha riscontrato un grande apprezzamento di pubblico, sarà in scena sabato 11 marzo alle ore 21 e domenica 12 marzo al Kismet alle ore 18, nel nuovo appuntamento della Stagione ‘Sconfinamenti’. Lo spettacolo “Il compleanno” di Pinter in scena al Teatro Piccinni. In programma “Fuori dall’ombra”, il talk su Maria Teresa di Lascia

Per i piccoli al Planetario di Bari tanti appuntamenti con i laboratori e spettacoli scientifici alla scoperta dell'Universo. Chi di noi non conosce la storia di Pinocchio, il burattino ribelle, simpatico, impertinente e ingenuo che vuole fuggire dalla condizione di diversità, per diventare una persona vera? Lo spettacolo del Granteatrino 'Giocapinocchio' accompagna il pubblico tra gli innumerevoli episodi del romanzo di Collodi. Accanto a quelli più famosi, che tutti si aspettano di vedere, alcuni passaggi meno noti.

Per gli amanti delle passeggiate e delle escursioni non mancheranno gli appuntamenti alla scoperta della nostra costa tra mare e ipogei e delle meraviglie di Bari tra palazzi, tesori sotterraei e monumenti. Qui tutte le visite guidate in programma.