Weekend a Bari e provincia, cosa fare il 12 e 13 agosto 2023: gli eventi da non perdere

Tra giornate di sole e mare non mancano gli appuntamenti in città e nella provincia dedicati alle numerose rassegne estive: dalle sagre dove protagonisti sono i prodotti della tradizione pugliese, ai numerosi concerti nelle piazze senza dimenticare le visite guidate alla scoperta di Bari e della provincia tra natura, appuntamenti sotto le stelle ed escursioni lungo la costa e rievocazioni storiche.

Anche quest'anno ritorna la sagra del pesce fritto a Santo Spirito. L’atteso evento si svolgerà nei pressi del lungomare C.Colombo a partire dalle ore 19,00. Una grande festa, il cui palcoscenico è il Lungomare C.Colombo che per l’occasione si trasformerà in un grande contenitore gastronomico e di spettacoli vari, cui possono liberamente accedere diverse migliaia di persone. Previste, oltre alla degustazione del pesce fritto, la Street band itinerante, mostre.

Il tipico panino di Alberobello, ritorna per la 5* edizione di Pasqualino Gourmet - food festival. Il panino Pasqualino con le sue varianti gourmet e il meglio della cucina pugliese, il tutto accompagnato da un ottima birra artigianale e da musica live ogni sera.

I Baustelle saranno al Locus festival sabato 12 agosto, in Masseria Ferragnano a Locorotondo, per un’esclusiva tappa in Puglia del loro "Elvis Tour". Il tour prende il nome dal nuovo album "ELVIS" che esce il 14 aprile, anticipato dal singolo “Contro il mondo”.

Saranno due serate di spettacolo, di gastronomia e di fede quelle programmate tra venerdi 11 e sabato 12 Agosto 2023 al Capitolo, località balneare rinomatissima di Monopoli, a sud di Bari. I frati della Parrocchia SS. Trinità in San Francesco da Paola assieme ai componenti del Comitato di Santa Chiara d’Assisi hanno organizzato la settima edizione di una delle feste più giovani dell’agro monopolitano ma divenuta in breve tempo un appuntamento importante del cartellone estivo locale.

Visite e passeggiate in Musei, Castelli e Parchi archeologici, scandite da iniziative culturali di qualità: qui la programmazione completa.

La meraviglia del cielo stellato questa estate illumina il Teatro Radar nel centro di Monopoli. Il roof garden del teatro si trasforma in un vero e proprio osservatorio astronomico per imparare a riconoscere le costellazioni ad occhio nudo e ad osservare con telescopi professionali pianeti, ammassi di stelle, nebulose e galassie per un’esperienza straordinaria adatta a bambini e adulti.

Ora il Locus 2023 continua a Locorotondo con altri 5 giorni di grande musica. Un programma ricco di concerti, incontri e cinema all'aperto, diviso tra i grandi live nella splendida Masseria Ferragnano, immersa nella campagna della Valle d'Itria a due passi dal centro urbano (dal 10 al 14 agosto), e gli eventi gratuiti in piazza Moro (dall'8 al 13 agosto).

Ad Alberobello in scena nei giorni di sabato 12 e domenica 13 agosto, con replica il week-end successivo cioè sabato 19 e domenica 20, la XVII edizione de "La Notte dei Briganti". Uno spettacolo en plein air che da 17 anni racconta al pubblico di partecipanti, appassionati di tutte le età, i fatti realmente accaduti e che hanno caratterizzato la vita e le vicende di briganti o brigantesse vissuti in terra di Puglia, seppur in versione romanzata e con un pizzico di immaginazione e fantasia. Per questa edizione, il plot è incentrato sui fatti del ‘brigantaggio della restaurazione’ precedente l'unità nazionale. Le sette scene raccontano i fatti del brigante Don Ciro Anicchiarico.

Domenica 13 Agosto a partire dalle ore 20:30 ( è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:30 ci ritroveremo sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Ad occhio nudo ammireremo la Via Lattea e le stelle cadenti mentre attraverso i nostri telescopi professionali osserveremo Saturno, galassie, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

Per la rassegna di spettacoli e laboratori “Luna Barese”, ideata dal direttore artistico del Teatro Abeliano Vito Signorile per il progetto dell’Assessorato alle Culture del Comune di Bari “Le due Bari 2023”, domenica 13 alle 18 al Teatro Abeliano (ingresso libero) andrà in scena “SUD” di e con Sergio Rubini, con il pianista Michele Fazio.