Weekend del 12 e 13 marzo 2022: gli eventi a Bari e provincia

Vi aspetta un fine settimana ricco di eventi, dalle visite guidate per Bari a quelle fuori porta lungo la costa e nell'entroterra tra lame, doline e boschi. Non mancheranno spettacoli a teatro per grandi e piccini come anche le mosre e i concerti. Scoprite la programmazione completa del weekend.

Concerto per la pace

All'Abeliano l’orchestra eseguirà in apertura di concerto il brano Melodia (con l’arrangiamento di Stefano Delle Donne) scritto da Myroslav Skoryk (1938-2020), uno dei più importanti compositori ucraini del secolo scorso, per il film “High Pass” (1981, del regista ucraino Voldodymyr Denysenko), pellicola sulla guerra partigiana che trova nel dialogo e nella pace il suo messaggio principale. L’Orchestra della Città metropolitana di Bari sarà diretta dal maestro Daniele Squeo, pugliese, classe 1985, uno dei direttori d’opera emergenti nel panorama europeo. Attualmente è Direttore Musicale Generale del Pfalztheater di Kaiserslautern a partire dalla stagione 2020/2021.

Tracce di Pace, ad Alberobello la luce di Betlemme per dire no alla guerra

Una luce che, ad Alberobello, la sera del 12 marzo, in un ideale ponte di tregua dagli orrori della guerra, sarà materialmente accesa dalle donne che si occupano degli anziani e degli ammalati della comunità di Alberobello e che provengono dalle nazioni che vivono il dramma del conflitto o che sono vicine ai luoghi della guerra.

Il pianista jazz Alberto Iovene in concerto sul palco del Teatro Traetta

Un armonioso e travolgente dialogo fra pianoforte e bandoneon animerà le scene del Teatro Traetta di Bitonto sabato 12 marzo a partire dalle ore 21.00. “The New Day” è il titolo del nuovo progetto del pianista e compositore bitontino Alberto Iovene.

Spettacoli e laboratori scientifici al Planetario di Bari

Conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale e dalle polveri interstellari alla nascita delle prime cellule, passando per l’estinzione dei dinosauri, per scoprire il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita sulla Terra.

'Le quattro stagioni' in scena alla Casa di Pulcinella

Uno spettacolo dove Teatro, Danza e Musica si incontrano per dar vita ad uno spettacolo dedicato alla natura con le sue molteplici forme e colori.

A Mola di Bari la performance “Il dio bambino”

Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il monologo oggi interpretato da Fabio Troiano.

Pulpito e Marti insieme sul palco del Teatro Forma tra psicosi, ipocondrie e tante risate

“Evitare l’uso prolungato”, un atto unico scritto da Fabiano Marti e portato in scena da lui stesso, insieme a Mauro Pulpito. Da dieci anni in scena, portato dai due noti artisti pugliesi anche a Roma, questo lavoro è divertente, ma al tempo stesso stimola la riflessione. Non a caso, negli anni, ha ottenuto vari riconoscimenti tra cui il “Premio nazionale Calandra”. Come il titolo stesso suggerisce la storia si svolge in ambito medico, esattamente in uno studio psicologico.

Il malato immaginario di Molière con Emilio Solfrizzi in scena al Teatro Piccinni di Bari

Il teatro come finzione, come strumento per dissimulare la realtà, fa il paio con l'idea di Argante di servirsi della malattia per non affrontare "i dardi dell’atroce fortuna”. Il malato immaginario ha più paura di vivere che di morire, e il suo rifugiarsi nella malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi, dalle prove che un’esistenza ti mette davanti.

Visite guidate ed escursioni

Dalla bari araba a quella medievale passando attraverso i suoi incantevoli archi della città vecchia e poi alla scoperta della provincia tra storie e leggende della Molfetta rinascimentale e della civiltà rurale. QUI TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

Mostra al Margherita

Una settimana in più: Planet or Plastic?, la mostra prodotta da National Geographic, organizzata da Cime e ospitata dal teatro Margherita di Bari, resterà aperta anche questo fine settiana e fino a domenica 20 marzo 2022.