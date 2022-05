Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 14 e 15 maggio 2022

Ci aspetta un fine settimana di sole e tanto divertimento in città tra manifestazioni, spettacoli, concerti, mostre e visite guidate e ingressi serali nei musei. Una ricca programmazione per tutti i gusti e per tutte le età.

Race for the Cure

Tona a Bari in piazza Libertà (ex Prefettura), dal 13 al 15 maggio, il tradizionale appuntamento con la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Il grande record da battere quest’anno è il ritorno alla normalità: una corsa liberatrice dopo due anni di restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 per ritrovarsi insieme e prendersi cura della propria salute.

In piazza Libertà sarà allestito il Villaggio Race con aree mediche e tematiche nelle quali saranno offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico.

La Notte Europea dei Musei

In occasione della Notte Europea dei Musei, il 14 maggio le cornici suggestive di castelli, musei e parchi archeologici della Direzione Regionale Musei Puglia diventano protagoniste di un'apertura serale straordinaria. Proposte culturali per tutta la famiglia e visite guidate che non rientrano nelle tradizionali esperienze diurne di fruizione dei siti, renderanno speciale l’evento giunto quest’anno alla 18esima edizione. L’ingresso avverrà al simbolico costo di 1 euro.

Spring Lights Festival - Videomapping a Monopoli

La storia di Monopoli, ma anche la leggenda, passando per la contemporaneità del territorio o per l’arte e la cultura presente a tutt’oggi. Una sequenza di immagini, animazioni e suoni che intende ripercorrere in forma di narrazione e intrattenimento, alcune delle peculiarità della città di mare pugliese. Sottolineare le tradizioni locali con dimensioni tecnologiche e innovative, in linea col percorso sociale e urbano della città. Spring Light Festival”: dal 13 al 15 maggio l’evento di videomapping a Monopoli! Proiezioni dalle 21 alle 24 in corso Pintor Mameli e alla Porta Vecchia.

Veleggiata a sostegno di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno

L’appuntamento è per domenica 15 maggio alle 11, in contemporanea con la tradizionale corsa che sarà presentata nei prossimi giorni. La veleggiata del 15 maggio si svolgerà dunque sullo specchio d'acqua antistante il litorale Sud di Bari, dove sarà allestito un percorso a bastone tra boe di circa 8 miglia.

A Conversano un altro fine settimana ricco di eventi sportivi e culturali con Borgo in fiore

Arte e Natura, l’escursione esperienziale firmata dalla Pro Loco Conversano che ha come obiettivo la promozione del territorio conversanese. L’evento si terrà presso il lago di Sassano. Sono previsti diversi laboratori ludici per bambini. Un’altra passeggiata nella natura, ma con destinazione la Riserva Naturale Regionale Orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore. E tra un evento e l’altro, sabato sarà ancora l’occasione per visitare la mostra Vestirsi d’Epoca, realizzata dall’associazione SensAzioni del Sud.

Il Teatro da scoprire', visite guidate al Teatro Petruzzelli

Un viaggio esperienziale nella storia di uno dei teatri più belli della nostra regione:l’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile.

“Re Lear”, la più titanica delle tragedie di William Shakespeare in scena al Teatro Piccinni

Sarà in scena al teatro comunale “Niccolò Piccinni” di Bari, da giovedì 12 a domenica 15 maggio, “Re Lear”, la più titanica delle tragedie di William Shakespeare, dramma dell’amore padri-figli e della follia, per la regia di Andrea Baracco. In scena Glauco Mauri e Roberto Sturno per la stagione teatrale del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

'La leggenda del favoloso Django Reinhardt' con Paolo Sassanelli all'Abeliano

Django Reinhardt è una leggenda, una vera leggenda della musica swing, del jazz e del popolo zigano. Un turbinio di musica, canzoni, foto, che attraversano un’epoca. Dalla Parigi degli anni Venti, che vive les annes folles, piena com’è di americani e russi che scappano gli uni dal proibizionismo, gli altri dalla rivoluzione del 1917, portando con sé la loro musica, fatta di jazz e balalaika; alla guerra, all’occupazione nazista, all’arrivo degli alleati. Un viaggio, con gigantografie riprodotte sul palco, tra caffè e cabarets, tra strade, faubourgs, e immancabili femmes fatales.

Appuntamenti del Planetario di Bari

Domenica 15 Maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON”: attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale. Dalle ore 19:00 alle ore 20:00 si viaggia tra i pianeti con lo spettacolo “SISTEMA SOLARE COAST TO COAST”: alla scoperta di tutti i pianeti del Sistema Solare.

Visite guidate ed escursioni

Numerose proposte alla scoperta della nostra bellissima città tra palazzi storici e affascinanti testimonianze nascoste nel sottosuolo. Escursioni e itinerari lungo la costa tra grotte, torri e ipogei e nell'entroterra tra casali, lame antichi centri urbani. QUI tutte le visite in programma.