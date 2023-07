Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere il 15 e 16 luglio 2023

E' tempo di serate all'aperto tra risate, degustazioni e buona musica: con il grande caldo e la voglia di relax tante occasioni per trascorrere un fine settimana in compagnia tra concerti, spettacoli nelle piazze e festival immersi nei parchi naturali. Non mancheranno anche numerose visite guidate ed escursioni alla scoperta del territorio.

Gigi D'Alessio a Molfetta

Gigi D’Alessio si prepara ad una grande estate in musica. Dopo i 5 straordinari show di "Gigi - Uno come te - Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, il viaggio live proseguirà da luglio e settembre con “Dove c’è il sole tour”, la nuova tournée che lo porterà sui palchi delle principali arene estive. Il celebre cantautore napoletano tornerà anche in Puglia: il concerto si svolgerà a Molfetta, alla Banchina San Domenico, sabato 15 luglio alle 21,30, in un attesissimo appuntamento organizzato da Aurora Eventi.

Sud Sound System a Molfetta

I Sud Sound System in concerto gratuito a Molfetta: i pionieri del raggamuffin e del dancehall style nel Salento e in Italia arrivano a Molfetta domenica il 16 luglio 2023! Il loro sound reggae mixato a testi impegnati cantati in dialetto salentino travolge con grande energia il pubblico, facendo danzare e cantare proprio tutti.

Sagi Rei, Sud Sound System e i The Kolors a Triggiano

A Triggiano arriva il “Festival Della Musica”, organizzato dal Comune in collaborazione con la Music Art Management e con la direzione artistica di Carlo Gallo. Ci saranno tre concerti di grande calibro con artisti del panorama musicale nazionale: tree serate a partire dal 14 Luglio con Sagi Rei, musicista israeliano naturalizzato italiano famoso per la sua versione de “L’amour toujours (I’ll Fly with You)”. Il 15 Luglio i Sud Sound System, ci faranno ballare con il loro ultimo singolo “Girai Girai”. La sera del 16 Luglio saliranno sul palco i The Kolors con “Italodisco” ed altri successi.

La Porteña Tango all'Anfiteatro della Pace

Venerdì 14, dall’Anfiteatro della Pace (Japigia), con il tango cantato e danzato da una delle formazioni argentine più note al mondo La Porteña Tango. Con migliaia di esibizioni in ogni angolo del pianeta, questa formazione è una delle espressioni più avanzate di questo genere musicale. Lo spettacolo sarà una milonga a cielo aperto a cui saranno invitati i ballerini delle scuole di danza del territorio.

Sotto lo chapiteau del MagdaClan

Con lo spirito guida di Pier Paolo Pasolini, regista del film «La Terra vista dalla Luna», la seconda edizione di «Bari Vista Dalla Luna» rende omaggio al circo contemporaneo con «Verde Effimero Circense», sette spettacoli dal 7 al 16 luglio sotto lo chapiteau del MagdaClan, tra le compagnie più rappresentative del «nouveau cirque» in Italia.

Coopera Village a Barsento

Arrivano Francesco Posa, Laura Formenti, lo staff di Lercio.it e Bebo de “Lo Stato Sociale”. Nell’Oasi Naturale del Barsento, nel cuore della Puglia, dal 13 al 16 luglio un Festival per scoprire la natura, l’arte, per cantare, ballare, viaggiare con la fantasia, riflettere e ridere, ridere tanto. COOPERA VILLAGE sarà anche questo.Un Festival in stile europeo nel tacco d’Italia grazie all’organizzazione della Soc. Coop. Coopera che, in collaborazione con il FAI – Delegazione dei Trulli e delle Grotte, permetterà anche l’apertura straordinaria di un’antica chiesa rupestre immersa nel parco naturale: la chiesa di Santa Maria del Barsento. Stand-up comedy, reading e talk sono un punto focale del ricco programma del Festival.

World Dance Movement

Dopo la serata di apertura, ci saranno altri 5 appuntamenti in compagnia del World Dance Movement con i due Gala in calendario venerdì 14 luglio 2023 e venerdì 21 luglio (sempre in largo Porta Grande e sempre alle ore 21), le competizioni internazionali, fra cui quella di danza aerea (in calendario sabato 15 e domenica 16 luglio 2023), ed il gran finale con lo spettacolo Hooked per la coreografia di Elias Lazaridis, ballerino e coreografo greco dalla luminosa carriera di prestigio internazionale, previsto per sabato 22 luglio 2023.

Osservazioni di pianeti, ammassi di stelle, nebulose e galassie con i telescopi del Planetario di Bari

La meraviglia del cielo stellato questa estate illumina il Teatro Radar nel centro di Monopoli. Il roof garden del teatro si trasforma in un vero e proprio osservatorio astronomico per imparare a riconoscere le costellazioni ad occhio nudo e ad osservare con telescopi professionali pianeti, ammassi di stelle, nebulose e galassie per un’esperienza straordinaria adatta a bambini e adulti.Primo appuntamento venerdì 14 luglio.

A Monopoli la prima tappa di 'Che sera', lo show di Telenorba

Un palco a disposizione di artisti in erba, persone comuni con un talento per il canto o la comicità si esibiranno vivendo per una sera il loro sogno di gloria senza l’ansia della gara e della selezione. A salire sul palco saranno gli aspiranti artisti che nelle scorse settimane hanno risposto all’invito diffuso attraverso promo Tv e social. Non è un talent, è un programma “per cantare e divertirsi insieme”: due ore di spettacolo dal vivo con musica e comicità che daranno vita poi alla programmazione di 10 puntate nel prime time di Telenorba. Nessun giudice solo il calore della piazza. “CHE SERA!“, la serata si conclude poi con il dj set di Veronica di Radionorba con Steven Sale. Date e località dello show con inizio spettacolo alle ore 21:00, Ingresso libero.Appuntamento a Monopoli - 15 luglio in Piazza Vitt. Emanuele.

Visite guidate

A spasso tra teatri, palazzi storici e percorsi sotterranei alla soperta di una Bari emozionante e ricca di stroria. Non mancheranno gli itinerari lungo la costa e lungo antichi sentieri rupestri. Qui tutta la programmazione.

Dove mangiare

La masseria in Puglia col ristorante nell’antico refettorio dei monaci

Le più belle terrazze e rooftop della Puglia per bere e mangiare