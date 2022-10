Eventi del weekend: cosa fare a Bari e provincia il 15 e il 16 ottobre 2022

Vi aspetta un super fine settimana in città, tra i diversi padiglioni e manifestazioni della Fiera del Levante con un ricco calendario di spettacoli per grandi e piccini e un'area luna park. Non mancheranno le numerose manifestazioni dedicate al cibo e alla birra artigianale nei diversi centri dell'area metropolitana come anche le visite guidate e percorsi sotterranei.

Scoprite gli eventi in programma QUI di seguito:

Torna l'attesissima Fiera del Levante edizione 2022, e Bari si riappropria anche di ulteriore momento di aggregazione e di incontro: vi attende un calendario fitto di eventi e spettacoli. All'85esima Campionaria Generale Internazionale si terranno esibizioni da palcoscenico ma anche attrazioni itineranti e show a cui i visitatori possono partecipare live da punti diversi del quartiere, ad orari maturi. Ci sarà uno spazio dedicato al luna park dedicato alla felicità di adulti e bambini, un'area con le giostre che occuperà ben 10mila metri quadrati dello spazio fieristico. Gli spettacoli, gratuiti, compresi nell'acquisto del biglietto per l'ingresso in Fiera, sono veri e propri live show con protagonisti artisti provenienti da varie parti del mondo.

Gli appassionati di cibo e manifestazioni locali potranno passare delle piacevoli serate dove protagonista è la tradizione e il folclore.

Ad Adelfia vi attende la Festa dell’Uva di Adelfia che quest’anno si svolgerà il 15 e 16 ottobre nel rione Montrone. Un appuntamento annuale che celebra il prodotto tipico e promuove i produttori locali. Le uve protagoniste di tali festeggiamenti sono la varietà Pizzutella e la Regina. Due giorni ricchi di iniziative, ad ingresso libero, e ospiti fra cui "La Zanzarita Band” con un tributo a Renzo Arbore e all’Orchestra Italiana il 15 ottobre, nonchè i Neri per Caso il 16 ottobre. QUI il programma.

A Triggiano invece una quindicina di stand che vi accoglieranno con piatti prelibati cucinati con passione e amore secondo la tradizione locale e la fantasia dei vari cuochi per la 'Sagra U Minghiaridd della Solidarietà', ospiti Renato Ciardo e la Controrchestra Bigband.

Gli appassionati di luppolo invece potranno divertirsi a Terlizzi nella II edizione della festa della birra artigianale. La festa del luppolo propone a locali e turisti un'esperienza unica, legando la birra artigianale di qualità al buon cibo, ai prodotti di eccellenza di Terlizzi, alla musica e ai saperi del territorio. Tante le novità di questa seconda edizione che si terrà dal 14 al 16 ottobre 2022 in via Chicoli dove sarà allestito un villaggio del gusto, del divertimento, nel clou dell’autunno per assaporare i colori di questa stagione magica, dove i toni del foliage ricordano quelli delle nostre amate birre artigianali.

Tre giorni di kermesse dove le protagoniste saranno le migliori birre tra italiane, belghe e tedesche etichette ricercate da estimatori e appassionati del luppolo, accompagnati da produttori enogastronomici locali, musica live e cucina tipica pugliese, arricchiti da vere e proprie esperienze di gusto.

Ad Altamura invece si festeggia la Giornata nazionale del Pane con un ricco calendario di eventi organizzati per il prossimo 16 ottobre dal Consorzio che prevede, spettacoli e mostre ricchi di riferimenti alle tradizioni culturali, religiose e spirituali che il pane evoca, come le mostre di artisti contemporanei, cooking show e spettacoli.

Non mancheranno le numerose visite guidate ed escursioni, trekking e percorsi speciali nelle grotte alla scoperta del nostro territorio e delle bellezze, come anche le osservazioni astronomiche: vi aspettano le Giornate Fai d'autunno dove giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico luoghi speciali selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili: QUI tutti i luoghi visitabili.

Numerosi anche gli appuntamenti culturali: ricordiamo la mostra World Press Photo Exhibition ospitata nella splendida cornice del Teatro Margherita nella sua veste rinnovata, un percorso espositivo non è più suddiviso nelle classiche otto categorie tematiche, ma segue una narrazione che procede secondo le aree geografiche del mondo; Venerdì 14 ottobre, alle ore 20.45, nella Multisala Showville a Bari andrà in scena lo spettacolo “Favole in gamba”, che vedrà sul palco l’Orchestra sinfonica metropolitana, diretta dal maestro Giuseppe La Malfa e con la voce narrante dell’attore, cantante e regista Maurizio Pellegrini, eseguire favole musicali senza tempo come Pierino e il Lupo di Serghej Prokofiev e Lo scoiattolo in gamba di Nino Rota su libretto di Eduardo de Filippo. Al Petruzzelli La Dama di Picche di Pëtr Il'i? ?ajkovskij dell’Hessisches Staatstheater di Wiesbaden, lo spettacolo dipinge il quadro di una società decadente, dominata da denaro e potere, in cui l’amore non trova spazio.