Weekend a Bari e provincia: gli eventi da non perdere dal 16 al 17 settembre 2023

Non solo escursioni e mostre ma anche tante occasioni di ristoro grazie alle sagre dove prodotti tipici e tradizione accoglieranno curiosi e turisti: dal coniglio ripieno alla focaccia di patate, dalla bruschetta ai panini gourmet per un viaggio nei sapori della Puglia tra spettacoli e intrattenimento.

Ritorna a Casamassima, dopo il successo dello scorso anno, la Sagra del coniglio ripieno e della focaccia di patate, l’appuntamento giunto alla seconda edizione. Il 16, 17 e 18 settembre 2023, pertanto, piazza Aldo Moro e corso Vittorio Emanuele, il cuore del centro cittadino, ospiteranno stand, punti ristoro e tanti eventi.

Gastronomia, Enologia, Laboratori, Stage, Danze, Giochi, Mercatini e Tanto altro a Piazza Resistenza, Altamura con il Festival dell’Alta Murgia.

Fino a domenica alla Fiera del Levante divertimento, spettacoli, intrattenimento per tutta la famiglia. Previsto anche quest’anno un parco divertimenti per bambini e famiglie e un cartellone di spettacoli ed eventi sempre più ricco e che potrà soddisfare tutti, anche il pubblico più giovane.

Torna il GALA’ DELL’OLIO il festival che celebra l’extra vergine di oliva, il prodotto Made in Italy riconosciuto da millenni quale simbolo di prosperità, commercio e benessere che contraddistingue la nostra cucina e la cultura di tutto il Mediterraneo. Bitonto, da secoli capitale dell’olivicoltura, dal 16 al 18 settembre 2023 ospita tre giorni ricchi di appuntamenti, mostre, spettacoli, eventi, educazione, convegni, grandi ospiti e percorsi enogastronomici per celebrare le eccellenze dell’Oro d’Italia.

Si ritorna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città.

Il Municipio 2 di Bari torna ad essere luogo privilegiato per ospitare due giorni di arte, musica, danza e spettacoli. Si intitola «In Musica» la rassegna di otto appuntamenti, interamente finanziata dallo stesso Municipio 2 di Bari, in collaborazione con l’associazione Mezzotono, e la direzione artistica di Fabio Lepore. Saranno tutti spettacoli ad ingresso libero, organizzati nel Parco Don Tonino Bello venerdì 15 e sabato 16 settembre (a partire dalle 18), in una zona del capoluogo pugliese da sempre attiva e recettiva, nella realizzazione di eventi di qualunque genere.

Anche quest’anno l’appuntamento con PhEST - festival internazionale di fotografia e arte che dal 1° settembre al 1° novembre animerà le vie e i palazzi di Monopoli in Puglia.

Nelle prossime settimane il festival PhEst ospiterà ancora a Monopoli alcuni degli artisti che hanno esposto i loro lavori per delle visite guidate a cura degli stessi artisti. Il primo appuntamento è per domenica 17 settembre alle 18.00 con Brea Souders e la sua mostra “Another online pervert” allestita a Casa Santa.

La Cina dei miei sogni: i bozzetti dei costumi realizzati per Turandot da Roberto Capucci saranno in mostra dal 13 al 30 settembre 2023, al Museo Civico di Bari, Strada Sagges, Bari vecchia.

Da Torre Incina a Lama San Giorgio, gli appuntamenti alla scoperta del territorio della provincia tra solchi carsici e coste frastagliate ricche di insenature e di tesori nascosti: Qui tutte le escursioni in programma