Eventi del Weekend a Bari e provincia: cosa fare il 17 e il 18 dicembre 2022

E' il fine settimana che precede quello del Natale ma si respira già aria di festa: luci, addobbi e musiche natalizie animano le vie di Bari e i centri della provincia si arricchiscono sempre più di iniziative e manifestazioni a tema. Se siete a caccia di mercatini e presepi potete scegliere tra le numerose programmazioni della provincia o passeggiare tra i chioschetti natalizi della città dove vi attenderanno atmosfere incantate tra elfi e Babbo Natale. Non mancheranno gli spettacoli, i concerti e le numerose visite guidate alla scoperta di Bari e le escursioni lungo la costa e nell'entroterra.

Ispirato al primo presepe vivente della storia realizzato a Greccio da San Francesco d’Assisi, il Presepe Vivente Medievale consentirà ai visitatori di passeggiare attraverso gli angoli più suggestivi del centro storico di Conversano, dove saranno ricreati i diversi momenti della Santa Natività.

La parte più dolce del Natale arriverà ufficialmente nel Centro Storico di Noci: i dolci della tradizione natalizia e tanti altri sapori di Puglia, abbinati ai vini dolci serviti dai Sommelier AIS Puglia creeranno un’atmosfera calda e festosa per le vie del paese.

Prosegue nella Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto” l’iniziativa “Famiglie al Museo!”, il percorso annuale di visite animate, attività e laboratori dedicati alle famiglie con bambini promossa dalla Città metropolitana in collaborazione con l’associazione culturale “Mamamma”. Appuntamento il 17 dicembre con “Il cappello dell’elfo artista”.

Al Palamartino di Bari Spettacolo, musica, danze e folklore, che uniscono persone di diverse etnie ed età, per incuriosirle a conoscere culture, comportamenti e generazioni diverse in un clima inclusivo e festoso.

E’ la citta? di Bari ad essersi assicurata l’unica tappa in Puglia della compagnia LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFOMERS. Il TeatroTeam accogliera? per la prima volta uno spettacolo unico al mondo, con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e del Nouveau Cirque.

Imperdibile appuntamento con Hell in The Cave a Castellana, lo spettacolo che mette in scena nella caverna della Grave l’Inferno dantesco.

Spettacolare parata dei Babbo Natale in moto: la sfilata di 30 km è aperta a tutti gli appassionati di moto ed è gratuita. Si potrà partecipare con qualunque tipologia di motociclo, dalle moto alle Vespe, dagli scooter, alle Harley e ai quad, per una sfilata in gioia pace ed allegria. Si partirà da parco 2 giugno e si concluderà a Piazza Gramsci, nelle vicinanze del Parco Punta Perotti. Durante il tragitto ci saranno soste con eventi e manifestazioni, nelle quali i numerosi Santa Claus incontreranno i bambini dei quartieri periferici per portare un momento di felicità e tanti sorrisi e dolciumi.

La fiaba di Pollicino affascina da sempre i bambini, è una meravigliosa storia che facilita il superamento delle paure e che determina una iniezione di forza e fiducia in sé e nel futuro della propria vita. Domenica è in scena al Teatro di Bitonto. Sempre per i piccoli appassionati di stelle e pianeti appuntamento al Planetario di Bari con gli spettacoli e laboratori scientifici.

Nelle Grotte di Castellana sarà Giobbe Covatta il protagonista del primo di tre appuntamenti di Natale nelle Grotte 2022. Nel suggestivo scenario naturale della Caverna della Grave, senza prescindere dalla musica, sul palco, Covatta farà divertire in linea con il suo stile dove ironia e satira s’intrecciano a volte con la scienza e a volte con la carta dei diritti dell’infanzia.

Al Teatro kismet in scena uno spettacolo che è testamento spirituale del maestro Antonio Tarantino al debutto nazionale al Teatro Kismet di Bari il 16 dicembre alle ore 21. Teresa Ludovico firma la regia di Barabba, nuova produzione Teatri di Bari con in scena Michele Schiano di Cola: un testo mai rappresentato del drammaturgo che ha segnato il teatro contemporaneo con i suoi personaggi profondamente umani, parte di un ciclo che da tempo la regista Teresa Ludovico ha voluto dedicare al lavoro del maestro scomparso nel 2020. Al Petruzzelli grande appuntamento con La Traviata di Giuseppe Verdi.

A Bari vi attendono due mostre davvero uniche: al Margherita Real Bodies Experience lo straordinario viaggio all’interno del corpo umano per mostrare in modo sorprendente e innovativo il funzionamento dell’organismo e la struttura degli apparati che rendono l’uomo una macchina meravigliosa. A Spazio Murat I Love Lego, una mostra pensata non solo per i bambini ma anche per gli appassionati di ogni età. In un gioco di colori e prospettive, tra spettacolari diorami e creazioni artistiche.

Per gli amanti delle passeggiate e delle escursioni una fitta programmazione alla scoperta di Bari, delle meraviglie della costa e dei borghi medievali. Qui tutte le informazioni.