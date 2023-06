Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere dal 16 al 18 giugno 2023

Bari è pronta a dare finalmente un calcio alla pioggia e accogliere un super fine settimana di sole e mare (lo dicono le previsioni): in città come anche nei dintorni tante occasioni per gli amanti della storia e dell'arte tra viaggi nel tempo a spasso nei musei e mostre. Ci saranno inoltre eventi per diverttirsi al tramonto tra musica e degustazioni e non mancheranno le passeggiate alla scoperta del nostro bellissimo territorio.

Qui l'agenda completa della programmazione del weekend

Giornate dell’Archeologia

In questo weekend vi aspetta un viaggio sulle tracce delle origini per rendere eterna la memoria, lungo il quale affascinanti percorsi archeologici dialogheranno con il pubblico. Fino a domenica 18 giugno tornano le Giornate dell’Archeologia, una tre giorni in cui il filo conduttore del passato legherà Castelli, Musei e Parchi, ricchi di testimonianze archeologiche. Scopri tutte le iniziative in programma QUI.

C'è aria di festa 2023, a Spazio 13 la rassegna di Teatri di Bari all’insegna delle arti circensi

Gli appuntamenti si aprono all’insegna delle arti circensi al quartiere Libertà. Il 16 giugno si parte nel community hub Spazio 13 (via Colonnello De Cristoforis, 8) alle 17, con i laboratori di circo ludico ed educativo per bambini e adulti – consigliati a partire da 6 anni.

Art Week

Polignano a Mare ha la sua Art Week! Come tante città in giro per il mondo, fino al 19 Giugno 2023, la piccola cittadina a picco sul mare accoglierà un fitto calendario di eventi: mostre d’arte contemporanea, performace, live musicali, seminari e meeting. QUI tutta la programmazione.

Perseo e Andromeda

Domenica 18 giugno, infine, alle 21 si alzano gli occhi al cielo per scoprire la storia di Perseo e Andromeda – La magia delle stelle cadenti, di Gianluigi Belsito e Pierluigi Catizone (da 6 anni). Scritto da Gianluigi Belsito e Pierluigi Catizone, nello spettacolo didattico multimediale il mito di Perseo, figlio di Zeus ed eroe dalle audaci imprese – tra le più note, il taglio della testa di Medusa – diventa il punto di partenza per spaziare nell’astronomia, tra suggestioni letterarie e divulgazione scientifica.

Sagra estiva a Palese

A Palese una sagra estiva che prevede la presenza di mercatini e degustazioni. La serata sarà allietata dall’intrattenimento di Anna Rao e Antonio Garofalo dalla pagina di facebook “Baresi Capa tosta” ed alle ore 21:00 sul palco si esibiranno i “Negrodà” cover band dei Negramaro e dei Modà.

Festa dei Popoli a Molfetta

Presso la Villa Comunale di Molfetta, la Festa dei Popoli, un momento di condivisione e incontro tra le diverse culture presenti sul territorio.

"Merenda nell'Oliveta"

A Molfetta un’esperienza unica da vivere dall’alba al tramonto, immersi nel paesaggio olivicolo, seduti all’ombra degli ulivi secolari testimoni di una civiltà millenaria, lì dove lo sguardo si perde all’orizzonte. Un modo per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi e delle olivete.

Walking nel cielo stellato: da Polignano a Cala Port'Alga

Partendo dal paese arroccato sulla scogliera passando per cappelle e conventi, si arriva a contemplare le collezioni open air della fondazione Pino Pascali. Attraverso una antica strada rurale, camminata ammirando il tramonto rosa della Puglia e ascolto di storie antiche e mitologiche, il tutto godendo di uno scorcio unico su Polignano e la sua isola.

Arena 4 Palme, cinema all'aperto

Si riparte da venerdì 16 giugno sino alle prime settimane di settembre (spettacolo unico tutti i giorni alle 21), nell'arena dotata di proiettore digitale 2K: il pubblico vivrà così il miglior compromesso per gustarsi film sotto le stelle, tra capolavori restaurati e una programmazione improntata al grande cinema d’autore. Si inizia venerdì 16 con la proiezione di «Ti mangio il cuore» di Pippo Mezzapesa, film che ha segnato l’esordio nel ruolo di protagonista di Elodie. Sabato 17 e domenica 18 toccherà a «La stranezza» di Roberto Andò, vincitore di 4 David di Donatello, con protagonisti Toni Servillo e la coppia formata da Ficarra e Picone.

Mostra “Sala Cielo, progetti e visioni”