Weekend del 17 e 18 settembre 2022: gli eventi a Bari e in provincia

Vi attende un fine settimana ricco di manifestazioni, degustazioni, visite guidate e appuntamenti tra arte e teatri: ecco tutti gli eventi in programma per questo fine settimana barese, date un'occhiata.

Manifestazioni

Con sei emozionanti eventi già nei libri, Red Bull Cliff Diving World Series si sposta a Polignano a Mare per la penultima tappa della stagione 2022 il 18 settembre. Ventiquattro tra i migliori tuffatori del mondo si tufferanno nel Mare Adriatico nel tentativo di guadagnare punti cruciali in campionato in vista del gran finale di Sydney il mese prossimo.

Ruote nella Storia torna a fare tappa in Puglia. Il raduno nazionale dedicato ai cultori e ai possessori di auto d’epoca promosso da ACI Storico toccherà nuovamente il tacco dello stivale con la tappa dal titolo Gioia Federiciana, organizzata dall’Automobile Club Bari Bat e Club ACI Storico Targa Puglia per le giornate di sabato 17 e domenica 18 settembre 2022.

Sagre

Dopo le due Special Edition si ritorna all'aperto, in Largo San Leone Magno con il consueto appuntamento della Sagra dell'Impanata per venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022. Degustazioni tipiche, musica e spettacolo per celebrare il piatto tipico che ha visto ricevere la Denominazione Comunale di Origine di Castellana Grotte.Tante le novità del programma 2022 che mira ad accogliere le migliaia di appassionati avventori. Ad Altamura invece MURGIA A MORSI Sagra della Pecora Altamura 16-17-18 settembre 2022. Una grande FESTA CONTADINA, una SAGRA - MERCATO con gli appetitosi prodotti della MURGIA.La finalità dell’evento è promuovere le bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio, favorire la conoscenza delle tradizioni e dei prodotti enogastronomici, valorizzare esperti artigiani e giovani talenti.

Concerti

Dopo i sold out nei teatri d’Italia e l’annuncio delle date estive, i Tiromancino faranno tappa a Ruvo di Puglia con il “BEST OF - TOUR 2022”.

Mostre

World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo, torna a Bari per il nono anno consecutivo: dal 30 settembre al 13 novembre 2022, sarà ancora una volta il Teatro Margherita ad ospitare l’esposizione internazionale, che giunge quest’anno alla sua 65° edizione e si presentA alla città in una veste rinnovata e ricca di novità. In attesa dell’avvio ufficiale della mostra, domani, venerdì 16, e sabato 17 settembre, nella sala conferenze dello stesso teatro si svolgerà Aspettando World Press Photo, una due giorni interamente dedicata al fotogiornalismo in compagnia di autorevoli ospiti.

Ancora una volta a Monopoli con PhEst il meglio della fotografia e dell’arte da tutto il mondo ad approfondire il tema dell’anno: “FUTURO”, indagato nelle sue molteplici forme e secondo alcuni macro-temi come l’ambiente, la storia, l’umano e la tecnologia.

Spettacoli

Doppio appuntamento domenica 18 settembre al Teatro Kismet di Bari per la rassegna ‘C’è aria di festa’, rassegna di eventi gratuiti curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari. Alle ore 11 si alzano gli occhi al cielo per il primo spettacolo della giornata, curato dal Planetario di Bari: Il sole, la nostra stella. Pierluigi Catizone fa da guida a bambini e adulti nello spettacolo di astronomia solare, realizzato attraverso sofisticati strumenti dedicati all’osservazione del Sole in piena sicurezza. Gli appuntamenti di domenica si chiudono alle ore 21 con un debutto internazionale: Hooked, realizzato dalla Compagnia Eleina D. con il sostegno di Teatri di Bari.

Per i bimbi invece cosa succede se principi e principesse, fate e maghi, nani e folletti dai super poteri cercano di difendere Cappuccetto Rosso, Pollicino e tutti gli altri bambini del regno incantato, dai mostruosi e perfidi piani dei cattivi delle fiabe? Lo scoprirete sabato 17 e domenica 18 settembre alle ore 18.00 alla Casa di Pulcinella In scena La fiaba dei Supereroi della compagnia Tieffeu di Perugia.

Visite guidate ed escursioni

Tante occasioni per scoprire Bari e le sue bellezze e i tesori della provincia: visite nei teatri, osservazioni astronomiche, passeggiate sotterranee e nella storia e trekking astronomici. QUI tutti gli appuntamenti in programma.