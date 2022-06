Weekend a Bari e provincia: cosa fare dal 17 al 19 giugno 2022

Sarà un caldo fine settimana di giugno tra musica dal vivo in città con numerosi artisti sul palco del Battiti Live e i gli appuntamenti dedicati alla cultura: musei, spettacoli al tramonto, laboratori per bambini, performance uniche e suggestive e poi ancora tante possibilità di guardarsi un film ed esplorare il territorio e la natura sotto il cielo stellato.

Battiti Live a Bari

Questa sera venerdì 17 giugno, sul lungomare Imperatore Augusto, alle 21, si accenderanno le luci sulla ventesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live. Sarà la prima di due serate consecutive: venerdì 17 e sabato 18 giugno, entrambe in diretta su Radio Norba e Telenorba. Ufficializzati anche i nomi degli artisti che si esibiranno nelle singole serate.

Sammichele di Bari, "Note al tramonto"

Uno scenario immerso nella natura, buona musica e persone sempre disponibili. L’iniziativa “Note al Tramonto” è stata organizzata dalla Pro Loco “Dino Bianco” di Sammichele di Bari per inaugurare la settimana dedicata alla Festa della Musica 2022 e si terrà il 17 giugno 2022, a partire dalle ore 18, immersi nella natura ed ascoltando buona musica mentre cala il sole su una calda giornata di giugno.

Il patrimonio archeologico in mostra ad Altamura

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno alcuni luoghi della cultura afferenti alla Direzione Regionale Musei della Puglia offriranno al pubblico esperienze inedite di visita. Nel Museo Nazionale Archeologico di Altamura a partire da venerdì 17 dalle 8.30 alle 13.30 (ultimo ingresso 12.45), sarà visitabile l’esposizione di alcuni reperti mai stati fruibili prima d’ora.

Apertura del Palazzo Simi

Bari aderisce alle Giornate dell’Archeologia 2022 promosse dall’ Institut national de recherches archéologiques préventives di Francia e sostenute in Italia dal Ministero della Cultura, aprendo la sede di Palazzo Simi dal 17 al 19 giugno con eventi dedicati.. In collaborazione con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bari nella giornata del 17 e 18 giugno verrà inaugurato e presentato al pubblico presso la sede di Palazzo Simi il nuovo allestimento espositivo “Patrimoni Restituiti - Tra tutela e conoscenza condivisa”, dedicato a reperti archeologici recentemente confiscati nell’ambito di diverse indagini di p.g. e assegnati alla Soprintendenza, oltre che a consegne volontarie da parte di detentori privati.

Speleofamily

Alle Grotte di Castellana l’appuntamento con Speleofamily, tour multisensoriale per famiglie e non solo, che consente di visitare lati nascosti delle grotte e rivivere l’emozione dei primi esploratori, alla scoperta di storia e geologia.

Apulia Tango Festival

Il capoluogo pugliese in questo weekend diventa il centro della cultura legata a questa storica danza, con una full immersion che vede impegnati i migliori maestri e ballerini di livello internazionale. Al centro del festival ci saranno workshop, lezioni, show e soprattutto tantissima musica dal vivo suonata da grandi e importanti interpreti. QUI il programma.

Un weekend all'arena 4 Palme

Nell'arena dotata di proiettore digitale 2K: il pubblico vivrà il miglior compromesso per gustarsi film sotto le stelle, tra capolavori restaurati e una programmazione improntata al grande cinema d’autore.

Anteprima del Locus festival 2022: la band britannica alt-J in concerto al Porto di Bari

Una delle più importanti band inglesi dell’ultimo decennio, sabato 18 giugno 2022 nella suggestiva location del Porto di Bari. In apertura il trio elettronico pugliese Inude.

Sotto il cielo stellato nel Parco di Lama Balice

A Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama per esplorare al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, ed imparare a riconosce

A Torre Quetta laboratori per bambini e performance musicali a tema

Il 17 giugno ecco il Radio Selene Live Show, a partire dalle 20 diretta da Torre Quetta con gli speaker e la musica di Radio Selene. Sonorità «amarcord» dedicata ai tormentoni della musica italiana mercoledì 22 giugno con la Superclassifica Sciò, a cura di Joy's Pub on the Beach, a partire dalle 19. Grande attenzione al mondo dei piccoli con gli eventi a cura dell'Associazione Leggere Coccole che il 19 e 26 giugno porta a Torre Quetta laboratori di lettura per bambini, con inizio alle 17:30.

Visite guidate ed escursioni

Tante occasioni per conoscere le meraviglie di Bari e della costa tra casali, ipogei e perorsi guidati a tema: QUI gli appuntamenti per il fine settimana.

Hell in The Cave

Hell in the Cave, rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia ambientata nella caverna della Grave. Spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci, e capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della più grande caverna delle Grotte di Castellana come spazio scenico, Hell in the Cave nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante.