Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 18 e 19 dicembre 2021

Mancano pochi giorni a Natale e vi aspetta un fine settimana strepitoso e ricco di appuntamenti: tantissimi gli eventi dedicati alle festività natalizie tra mercatini, visite guidate e concerti a tema. A spasso tra le vie dei negozi di Bari e i vari mercatini a caccia degli ultimi regali con la possibilità di degustare i prodotti tipici. Per gli amanti del teatro non mancheranno spettacoli e opere teatrali per grandi e piccini e poi ancora mostre, presepi, percorsi di luce e addobbi per i borghi della provincia.

QUI TUTTI I MERCATINI E PRESEPI E LUMINARIE DI BARI E PROVINCIA

A Conversano il “Presepe Vivente Medievale”

Ispirato alle tradizioni medievali di Greccio e ai luoghi di questa prima sacra rappresentazione, in scena, nei magici spazi del Borgo Antico di Conversano, la rievocazione storica della nativita? di Cristo cosi come San Francesco d’Assisi, con l’aiuto del popolo e del nobile signore di Greccio, ha fatto nel XIII secolo.

Visita guidata per Bari alla scoperta dei presepi

Visita guidata con itinerario dei presepi sparsi nella città vecchia dove sarà possibile vedere presepi nelle chiese nelle associazioni e nei vicoli e corti.

Il centro storico di Molfetta si trasforma nel paese dei balocchi con 'Cantine di Natale'

Un percorso enogastronomico in cui si potrà degustare vino proveniente dalle cantine partner del progetto e assaggiare street food locale. A impreziosire le serate ci saranno spettacoli teatrali e d’intrattenimento itineranti e performance musicali a tema fiabesco e natalizio.

Spaccabari: al fortino Sant’Antonio la tradizionale mostra dei presepi dei maestri artigiani

Nel fortino Sant’Antonio, la mostra di presepi promossa dall’associazione culturale “Spaccabari” giunta alla sua 16° edizione: quest’anno in esposizione le opere di venti artigiani.

Arrivano gli zampognari alla novena

Una magica rievocazione con un tuffo nella memoria storica che si tramanda da secoli. Un suonatore di zampogna (Nino Blasi) ed uno di ciaramella (Alessandro Blasi) accolgono con i loro vibranti suoni i fedeli convenuti alla novena di alcune chiese cittadine, avvolte dalla trepidante attesa della nascita tra i tenui colori dell’alba.

Il gospel dei Wanted Chorus e le sonorità coinvolgenti di Africa Sonora arrivano a Putignano

Ad aprire le porte del weekend la chiesa di San Pietro accoglierà il concerto di musica gospel dei Wanted Chorus. La formazione pugliese di riferimento per il gospel che con la sua energia, creatività e carica emotiva coinvolgerà il pubblico in una performance imperdibile. E poi ancora per le strade cittadine si diffonderanno le note dei musicisti di strada e un omaggio alla musica e alla poesia africana.

Al Teatro Radar lo spettacolo 'Quanto Basta' con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti

al Teatro Radar di Monopoli, lo spettacolo Quanto Basta, atto unico del regista Alessandro Piva, interpretato da Paolo Sassanelli e Lucia Zotti. Attraverso lo sguardo privilegiato dello spettatore, si vive così una giornata come tante per una coppia di anziani coniugi della piccola borghesia cittadina. Spezzoni di quotidianità che diventano straordinari nella loro semplicità.

Al Teatro Kismet 'Celestina e la luna'

Un racconto sulla forza di volontà delle ragazze, capaci di raggiungere qualsiasi risultato, anche solo con l’immaginazione.Uno spettacolo carico di buoni sentimenti, con protagonista Celestina, una bambina con un’immaginazione senza confini, sempre persa dietro progetti inverosimili o imprese strampalate.

Al Planetario di Bari in scena lo spettacolo sulla “Stella di Betlemme”

Esclusivamente per il periodo natalizio uno spettacolo che affascinerà adulti e bambini incentrato sulla “Stella di Betlemme”. Cosa guidò i Magi verso Gesù ? Cosa videro i pastori sulla grotta ? Perché mettiamo una stella cometa sul presepe ?

Si ritornerà indietro di duemila anni alla ricerca di questa “Stella” in un percorso tra scienza e fede che incanterà tutti.

Al Teatro Casa di Pulcinella in scena 'Hansel & Gretel'

Un magico tuffo in quello che è uno tra i più conosciuti capolavori dei fratelli Grimm. Chi non conosce, infatti, le avventure dei due piccoli fratelli: la perfida matrigna e il buon genitore sottomesso, la casetta di marzapane che fa da contrappunto alle ristrettezze economiche della famiglia e che simboleggia le tentazioni degli eccessi e le annesse insidie, rappresentate dalla strega cattiva?

Visite guidate e trekking

Alla scoperta di Bari con diversi itinerari a tema come Itinerario Bari tra streghe e leggende, con “Bari Sotto la Città”, per un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia della città e delle storie e i destini dei più grandi monasteri medievali.

Per gli amanti della natura la possibilità di scoprire il "Bosco di Sant'Antuono" attraverso un percorso volto tra luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato e Jazzo del Demonio al bosco di Scoparella”, alla scoperta delle querce monumentali, tra volpi e numerosi uccelli, visiteremo meravigliose architetture rurali.