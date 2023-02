Eventi del Weekend: cosa fare a Bari e provincia il 18 e 19 febbraio 2023

Un’altra settimana di grande divertimento con ospiti, riti della tradizione e ovviamente maschere e carri a Putignano. Diversi appuntamenti dedicati al Carnevale anche nella provincia e non mancheranno le mostre, gli spettacoli a teatro per grandi e piccini e le visite guidate alla scoperta del nostro patrimonio culturale.

Si parte con il Carnevale di Putignano. Venerdì 17 febbraio in programma il nuovo tentativo di record mondiale “48 ore su tapis roulant” di Vito Intini e party in maschera dalle ore 22.30 nel Teatro che non c’è con il producer internazionale BAWRUT; nella stessa serata ci sanno anche i dj set di Michele Costante e del collettivo Club Mediterraneo. Sabato 18 febbraio grandi emozioni ci attendono nelle Botteghe della Cartapesta con Botteghe Aperte (visite guidate ai Giganti dormienti dalle ore 15.00 alle 20.00), laboratori per bambini nel pomeriggio presso l’Officina dei Saperi, e dalle ore 18.30 il rombo dei motori di Ciccio White in corso Umberto I per l’evento di motocross freestyle firmato DANGER FARM. Alle ore 21.00 di sabato 18 sarà infine il comico MAX ANGIONI col suo show “Miracolato” a scaldare il pubblico del Teatro che non c’è.

A Mariotto una serata dedicata a grandi e piccini con musica, artisti circensi, luna park e aree food, ‘Le stelle di Hokuto’, la cartoon band barese che accompagnerà il pubblico in un viaggio indietro nel tempo, per un cammino generazionale condiviso attraverso un retaggio musicale che unisce tutte le età.

'Carnevale dei ragazzi', per le vie di Sammichele di Bari la sfilata di gruppi mascherati e carri allegorici. Sfilate, animazione e gastronomia a Monopoli con il 'Carnevale in Contrada'. Anche il Carnevale Coratino fa il suo ritorno in grande stile: previsti oltre 4000 partecipanti per le celebrazioni della 43esima edizione con le sfilate tradizionali, mostre, spettacoli, Dj set e performance artistiche. Carnevale in allegria a Locorotondo, sfilate, musica ed eventi dedicati ai piccoli

A Bari "Vinyl Carnival", una imperdibile due giorni carnevalesca dedicata agli amanti del disco in vinile all'interno degli spazi dell’Officina degli Esordi in cui condividere la passione per la musica, acquistare, vendere o scambiare cd, dvd, riviste, locandine, gadget e memorabilia musicali. A Bari la quinta edizione della Running Heart, la corsa del cuore, che, dopo lo stop dovuto alla pandemia, tornerà a Bari: Sabato 18 febbraio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, nel “Villaggio del Cuore” allestito in piazza del Ferrarese, saranno eseguiti elettrocardiogrammi gratuiti e domenica 19 febbraio, invece, start della “run”.

Fantastic Negrito arriva a Bari nel Teatro Kismet, per presentare il suo nuovo concept album "White Jesus Black Problems".

Sarà uno show intimo e speciale, che comprende la proiezione di un film legato all'album, il live set acustico di Negrito, e domande e risposte col pubblico. Sempre al Kismet in scena per la stagione Famiglie a Teatro a cura di Teresa Ludovico con Il messaggero delle stelle, spettacolo della Compagnia del Sole.

Lo spettacolo di danza contemporanea “Ballade”, un evento imperdibile, che ha già registrato il tutto esaurito, a firma di due tra i coreografi italiani più apprezzati al mondo, Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli, che per questo spettacolo hanno vinto il premio Danza&Danza come miglior produzione italiana 2022.

È dedicato ad Antonio Canova il nuovo spettacolo degli «illusionisti della danza», come si fanno chiamare i performer della Compagnia RBR, che torna a impreziosire le programmazioni dell’Agìmus con un magnifico spettacolo ispirato alle opere del più grande scultore del neoclassicismo.

Coppia aperta quasi spalancata al Teatro Abeliano: Artemisia Teatro mette in scena la classica commedia all’italiana, che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, eredi di una battaglia femminista del ‘68.

Non mancheranno le numerose percosri guidati e tour alla scoperta del nostro territorio tra percorsi sotterranei, salti nella storia tra monimenti e teatri e vie di Bari vecchia. Qui tutti gli appuntamenti.