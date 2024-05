Weekend a Bari e provincia: gli eventi da non perdere tra il 18 e il 19 maggio 2024

Sarà un fine settimana tra cultura e turismo con la possibilità di visitare musei, castelli e parchi archeologici grazie alle straordinarie aperture serali. Non mancheranno le visite guidate alla scoperta della nostra meravigliosa città e la possibilità di visitare i magnifici cortili storici della città di Bitonto. Tanti gli spettacoli per grandi e piccoli e gli appuntamenti con la musica.

Date un'occhiata:

Arriva una serata dedicata alla cultura: sabato 18 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, Castelli, Musei e Parchi Archeologici di Bari e dintorni spalancheranno eccezionalmente le porte al pubblico al costo simbolico di 1 Euro.

Confermandosi come un appuntamento prestigioso per riscoprire le bellezze e il fascino di un patrimonio storico, artistico e culturale di grande pregio torna “Bitonto Cortili Aperti” decima edizione. Due giornate di grandi eventi in programma sabato 18 e domenica 19 maggio.

Prosegue il tour di “Road to Battiti”, l’evento di avvicinamento al “Radio Norba Cornetto Battiti Live”: sabato 18 maggio a Gravina in Puglia in piazza Giuseppe Pelliciari, ci saranno i The Kolors, da qualche giorno in radio e negli store digitali con “Karma”, il singolo che inaugura l’Estate 2024.

I 'Me contro te', attori, cantanti e scrittori noti anche come Luì e Sofì - duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia - celebrano l’importante traguardo del loro primo decennio di carriera con “Me contro te, lo show dei 10 anni”: questo fine settimana saranno al Palaflorio.

Dopo la pubblicazione del disco tributo a Joni Mitchell, “Joni”, Rossana Casale è tornata al jazz con un nuovo album e tour intitolato “Almost Blue”, un concept album incentrato sul colore blu e sui brani, le parole che il jazz ha dedicato al suo significato più profondo. La cantante arriva a Bari per esibirsi all’interno della stagione concertistica della Jazz Studio Orchestra diretta da Paolo Lepore, sabato 18 maggio alle 21 nella sala concerti del Nicolaus Hotel.

Ad Alberobello parte la mostra "Andy Warhol. Life, Pop & Rock”. Un’ampia selezione di opere, tutta l’evoluzione artistica e umana di uno dei più grandi protagonisti dell’arte del nostro tempo, uno dei più poliedrici e influenti, dei più amati e discussi.

Saranno esposte circa 150 opere provenienti da collezioni private.

Fino a mercoledì 22 maggio, la sala dell’ex tesoreria comunale di Palazzo di Città ospiterà una mostra che racconta la storia sportiva di Bari. L’esposizione, che sarà visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, raccoglie cimeli, maglie storiche, bandiere, trofei, foto d’epoca e altri oggetti che ricordano alcune delle pagine sportive più importanti della città, raccolti dall’associazione “Il Tedoforo”.

A Conversano il centro storico si colora con Lumen Fest, una mostra di installazioni luminose a cielo aperto per rendere fruibili e valorizzare gli spazi meno vissuti ma ugualmente affascinanti. Mentre presso il Polo Museale - Castello Conti Acquaviva D'Aragona di Conversano, la grande mostra Chagall. Sogno d’amore: oltre 100 bellissime opere attraverso cui viene raccontata tutta la vita e l’opera di uno degli artisti universalmente più noti e amati: Marc Chagall.

Appuntamenti al Planetario di Bari con gli spettacoli di astronomia e di teatro-scienza: uno spettacolo alla scoperta di tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia e uno spettacolo per adulti e bambini nel quale le vicende dei protagonisti si fondono con la didattica dell’astronomia.

Tante occasioni per scoprire le meraviglie di Bari attraverso itinerari dedicati a storie e antiche leggende. Non mancheranno anche le passeggiate naturalistiche, le escursioni e le gite puori porta: qui tutte le visite guidate.