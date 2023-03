Eventi del Weekend: cosa fare a Bari e provincia il 18 e il 19 marzo 2023

Parte il terzo fine settimana di marzo dove protagonisti saranno tutti i papà e quelli che portano il nome di Giuseppe con la Festa a loro dedicata . In questo giorno, religiosità e tradizione popolare si fondono creando un mix affascinante di riti che si tramandano da generazioni. Diversi comuni del barese hanno organizzato eventi e falò tradizionali in onore di San Giuseppe. Sarà un fine settimana all'insegna della cultura tra feste e degustazioni, spettacoli dedicati a grandi e piccini, mostre e numerose visite guidate alla scoperta del nostro territorio

Continuano venerdì 17 marzo fino a domenica 19 marzo i festeggiamenti del ST PATRICK’S DAY. Dalla sede estiva il JOY’S PUB ON THE BEACH A TORRE QUETTA per finire a quella invernale: musica, pietanze tipiche e momenti di sano relax in compagnia di buoni amici.

Continua la febbre dei Nu Genea! Dopo lo straordinario successo ed i numerosi sold-out nei festival estivi in Italia e all'estero, la band napoletana torna ad esibirsi nei migliori club italiani, presentando dal vivo il loro ultimo album "Bar Mediterraneo".

L'unica tappa nel sud Italia è al Demodè Club di Modugno sabato 18 marzo 2023.

Intelletto a Due, la nuova commedia di Gianni Ciardo che debutterà al Teatro Forma di Bari il 18 marzo 2023 alle ore 21.00. In scena con Gianni Ciardo ci saranno anche Marilù Quercia e Vito Latorre.

Le Troiane di Euripide in un intreccio di parole di grandi intellettuali, musica e coreografie, nel riadattamento della Compagnia Motus in scena al Teatro Kismet di Bari: Tutto brucia in un lamento che si propaga in quel Mediterraneo nero che – nell’Antica Grecia come oggi – è luogo di migrazione e diaspore, sulle terre martoriate dalle conquiste dell’Europa coloniale.

A Noici nel giorno della festa del papà, il 19, sempre alle 18.00, il Cantastorie e il fido Musico porteranno in scena le loro mirabolanti “Storie in bicicletta”: racconti interattivi che, attraverso l’utilizzo di maschere, strumenti musicali, numeri di magia comica e oggetti di uso quotidiano, coinvolgeranno i bambini di ogni età (anche quelli più cresciuti) in un viaggio denso di divertimento e incanto!

Grandi e piccini potranno scoprire al Planetario di Bari i segreti dell'Universo e dlle stelle negli spettacoli a tema. Non mancheranno i laboratori scientifici dove i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale e le storie e leggende legate alle costellazioni zodiacali grazie ai laboratori manipolativi. E al Teatro Casa di Pulcinella in scena 'La regina delle nevi' del Teatro Stabile La Contrada (Trieste), uno spettacolo liberamente ispirato alla fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, catapulta grandi e piccini nei luoghi incantati del Regno delle Nevi, grazie a magiche scenografie, incantevoli effetti teatrali e danze mozzafiato.

Gli appassionati dello spazio potranno compiere un viaggio alla scoperta di Marte e Luna racchiuso all’interno di una grande struttura geodetica che ospiterà dal 14 al 24 marzo, in piazza del Ferrarese, a Bari, la mostra Exploring Moon to Mars , promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Gli amanti delle visite guidate e delle escursioni tra le bellezze naturalistiche del nostro territorio potranno approfittare dei numerosi appuntamenti in programma per questo fine settimana: Qui le visite in programma.