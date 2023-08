Weekend a Bari e provincia: gli eventi da non perdere il 19 e 20 agosto 2023

Rievocazioni storiche, piazze addobbate a festa tra musica, degustazioni e calici di vino: vi aspetta un fine settimana scoppiettante all'insegna delle manifestazioni all'aperto in città e nei centri della provincia. Non mancheranno gli spettacoli e le visite guidate alla scoperta del territorio

Qui l'agenda completa degli eventi in programma

Fino al 27 agosto si alza il sipario su Trulli n' Beer , il Festival più atteso dell'estate ad Alberobello. Musica e intrattenimento per tutta la famiglia, ma anche ottimo cibo e una varietà di oltre 30 birre artigianali provenienti da tutto il mondo.

Un omaggio alla propria tradizione e alle eccellenze vitivinicole del territorio per una tre giorni di eventi in uno dei luoghi simbolo della storia di Castellana Grotte. Da giovedì 17 a sabato 19 agosto 2023, nell'ambito di Piazze d'Estate 2023, il cartellone di eventi estivi, Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, con il contributo di Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura, organizzano e promuovono BorgoRosato . Piazze d'Estate si sposta così nel centro storico e, in particolare, in largo San Leone Magno per un evento che unisce enogastronomia con le postazioni dedicate al cibo e alle cantine per degustare ottimi calici di rosato e prodotti tipici, cultura con la mostra fotografica sulla produzione vitivinicola locale a cura di Pasquale Ladogana (nel percorso tra largo San Leone Magno e largo Bari) e con i balli medievali e gli allestimenti scenici a cura dell'Associazione 1171 l'Origine in largo Bari, promozione turistica con le visite guidate nel nucleo antico della città, musica e spettacolo con i dj set di Michele Costante e Antonio Magno e, soprattutto, di Samuel dei Subsonica (17 agosto) ei concerti di Marina Rei (18 agosto) e Cristiano Godano dei Marlene Kuntz (19 agosto) sul palco principale di largo San Leone Magno.

Da venerdì 18 a domenica 20 agosto 2023, debutta a Castellana Grotte, nell'ambito di Piazze d'Estate 2023, il cartellone di eventi estivi organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, " Abbatissae - Donne, potere e altre storie ". Rievocazione storica itinerante sul fenomeno del “Monstrum Apuliae”, con cui si definisce la straordinarietà di oltre cinque secoli di potere spirituale e temporale, sulle persone e sulle terre di Castellana, detenuto da una donna, la Badessa, appunto, "Abbatissae" va alla riscoperta di uno dei tratti caratterizzanti della storia di Castellana Grotte.

Ad Alberobello in scena la XVII edizione de " La Notte dei Briganti ". L'evento, organizzato dall'Associazione Sylva Tour and Didactics, con il patrocinio del Comune di Alberobello, si terrà presso la Masseria Calmerio, sulla SP 81, a Coreggia, frazione di Alberobello. Si tratta di uno spettacolo en plein air che da 17 anni racconta al pubblico di partecipanti, appassionati di tutte le età, i fatti realmente accaduti e che hanno caratterizzato la vita e le vicende di briganti o brigantesse vissuti in terra di Puglia, seppur in versione romanzata e con un pizzico di immaginazione e fantasia.

Dopo l'avvio di luglio dai quartieri San Pio e Mungivacca, ad agosto si riparte da Torre a Mare: appuntamento venerdì 18 agosto alle ore 17.00 con il laboratorio di preparazione all'ascolto a cura di Maria Giaquinto, che si terrà nella sede dell' associazione Govindah (Viale Grotta della Regina 27/A, Torre a Mare – Bari). Il giorno successivo, sabato 19 agosto, sarà la volta di una nuova serata di musica dal vivo, con il concerto di Peppe Servillo & Solis String Quartet , che avrà inizio alle ore 21 nella Piazza di Torre a Mare, ingresso libero e gratuito. Lo spettacolo, dal titolo “Carosonamente”, sarà interamente dedicato alla memoria di Renato Carosone

Sabato 19 agosto, alle 20,30, all'Arena della Pace di Bari con i Rebel Bit, formati da Giulia Cavallera, Lorenzo Subrizi, Paolo Tarolli e Guido Giordana: un innovativo team di musicisti piemontesi capaci di fondere musica vocale e sperimentazione elettronica.

Sabato 19 ore 20.00 appuntamento con “PugliArte sotto le stelle – ARCHEO TREKKING ASTRONOMICO ”. Accompagnati da un astrofilo osserveremo la Luna in uno dei migliori punti della bassa murgia il bosco di Rogadeo (Bitonto).

Sabato 19 Agosto dal mattino fino al tramonto l'ex Macello di Putignano ospiterà LITTLE FARM Festival una data speciale del festival con un grande aperitivo dai gusti e sapori tropicali e sud americani a cura di Quadro e molte selection di world music fatte da tanti amici dj e selettore.

Venerdì 18 ore 19.00 appuntamento con “Archeo Trekking – Storie e leggende del Jazzo del Demonio al bosco di Scoparella con aperitivo”. Un percorso ad anello alla scoperta delle querce monumentali, tra volpi e numerosi uccelli, visiteremo meravigliose architetture rurali. Pronti per questo viaggio nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia? Alla fine del tour un aperitivo in compagnia con le guide di PugliArte: tra focaccia e vino.