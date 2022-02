Weekend del 19 e 20 febbraio 2022: cosa fare a Bari e provincia

Terzo weekend di febbraio, meteo abbastanza favorevole senza piogge all'orizzonte e tanti eventi da non perdere a Bari e dintorni. Quello di sabato 19 e domenica 20 febbraio sarà un fine settimana all'insegna delle mostre nei musei e a cielo aperto, delle visite guidate alla scoperta degli angoli più nascosti della città, degli spettacoli per grandi e piccini.

Visite guidate

Bari è una città davvero affascinante a volte poco bene conosciuta dagli stessi baresi. Per questo vi segnaliamo una serie di visite guidate a tema per scoprire le meraviglie nascoste della città tra itinerari sotterraei, visite legate al mondo arabo e al mondo saraceno, visite tra palazzi e musei. Non mancheranno anche le gite fuori porta lungo la bellissima costa e i comuni della provincia. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI

Spettacoli a teatro per grandi e piccini

Al Teatro Abeliano in scena 'Pinocchio' dalla Compagnia del Sole. Tra prosa e filastrocche, racconti, canzoni, arie e recitativi, lo spettacolo ripercorre le principali vicende che hanno portato un semplice “ciocco” di legno a diventare un bambino. Al Teatro Radar di Monopoli la biografia teatrale di un’icona della moda internazionale: Elsa Schiaparelli.Un viaggio nel tempo fino agli anni ’50, quando Elsa Schiaparelli, fra le più? grandi stiliste di tutti i tempi, decide di concludere il proprio itinerario artistico e professionale, pubblicando un’autobiografia che già? nel titolo ne riassume l’intensità?: ‘Shocking life’. Per la prima volta al Teatro Kismet di Bari va in scena Guarda come nevica 3. I sentimenti del maiale dove gli infuocati versi di Majakovskij accompagnati dal rock spregiudicato di Ian Curtis e Kurt Cobain ne restituiscono un ritratto inedito dell’artista maledetto che porta la firma registica di Licia Lanera. Al Teatro Piccini 'Il silenzio grande' uno spettacolo dedicato ai rapporti familiari e al tempo che scorre. In scena ci saranno Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Antonella Morea, Paola Senatore e Jacopo Sorbini.

Al Planetario di Bari il laboratorio scientifico per bambini 'Lego on the moon e Lego on the Mars' viaggi tra i pianeti con lo spettacolo 'Sistema solare coast to coast' e lo spettacolo di teatro-scienza 'Armstrong e la conquista della Luna'. Al Teatro Casa di Pulcinella in scena lo spettacolo di pupazzi e attori 'Le nuove avventure di Bruno lo zozzo'.

Mostre e concerti

Al Nuovo Teatro Abeliano di Bari avrà luogo Stefania canta Mina, con Stefania Dipierro e la Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore. Un omaggio alla “Tigre di Cremona” attraverso le sue più belle e indimenticabili canzoni, interpretate dalla splendida voce di Stefania Dipierro. Un nuovo concerto dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana dal titolo “Sogni d’inverno” diretto per l’occasione dal giovane maestro bulgaro, Boian Videnoff, fondatore e direttore artistico dei Mannheimer Philharmoniker e ospite di importanti orchestre internazionali. In questa produzione si inaugura il ciclo di concerti dedicati alle sei sinfonie di Tchaikovsky partendo dalla Sinfonia n.1 “Sogni d’inverno”, op 13.

Una galleria d’arte diffusa. È quello che diventa Alberobello, la capitale dei Trulli in provincia di Bari, dal 18 febbraio al 1° maggio 2022, grazie alla mostra di arte contemporanea “Segni Elementari”, organizzata nell’ambito del progetto ICONICA UNESCO 25. Al Museo Civico proroga della mostra «Donne Resistenti 1936-1945», che resterà aperta al pubblico dal 17 febbraio al 20 marzo al Museo Civico di Bari.