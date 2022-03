Weekend della Festa del Papà: gli eventi a Bari e provincia

Questo fine settimana si apre con una giornata speciale dedicata a tutti i papà e alla celebrazione del santo che più li rappresenta, San Giuseppe. Numerosi eventi popoleranno i borghi della provincia con i tradizionali falò accompagnati da animazioni e degustazioni a tema. Non mancheranno gli eventi culturali come spettacoli a teatro dedicati ai grandi e ai piccoli, i concerti e le visite guidate alla scoperta delle meraviglie di Bari e dell'entroterra.

A Teatro

Per i più piccoli al Planetario il laboratorio scientifico "LEGO ON MARS”, attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti del pianeta Marte costruendo veicoli spaziali e la propria base sul pianeta rosso e lo spettacolo “VIAGGI SPAZIALI”, un viaggio dal Sistema Solare sino ai confini dello spazio e del tempo. Alla Casa di Pulcinellalo spettacolo 'I tre porcellini', una rivisitazione della favola nota a tutti con musiche accattivanti e orecchiabili che coinvolgeranno i bambini e proietteranno i più grandi in un’atmosfera gioiosa.

Al Forma la comicità irriverente ed esilarante dell'Anonima G.R. in 'Giocattoli' una favola contemporanea, leggera e comica, incentrata sul mondo dei giocattoli: anche con una profonda riflessione sul loro utilizzo, spesso relativo al solo mondo dell’infanzia.

A Putignano e Corato in scena 'Ovvi Destini', un cast di tre straordinarie attrici sarà protagonista del progetto inedito del regista e drammaturgo romano: Vanessa Scalera (recentemente protagonista della fiction di successo Imma Tataranni – Sostituto procuratore), Anna Ferzetti (da poco al cinema con Valerio Mastrandrea e Marco Giallini in Domani è un altro giorno) e Daniela Marra (reduce di recente da Squadra Antimafia e dalla fiction Rai Il Cacciatore). Il malato immaginario ovvero Le Molière imaginaire in scena nel week-end a Molfetta.

Concerti

Nell'’Auditorium Nino Rota di Bari al via con “I Concerti di Santa Cecilia”, protagonisti assoluti gli studenti eccellenti, selezionati per questa serie di manifestazioni musicali che il Conservatorio tenacemente produce nonostante il difficile periodo legato alla pandemia ed alle tensioni internazionali. Ad Altamura il concerto concerto “Canzoni da un lungo viaggio ...da Parigi a Broadway e Hollywood passando per l’America Latina” con Margherita Rotondi, mezzosoprano, e Vincenzo Cicchelli, pianoforte. L’Orchestra Sinfonica presenta il suo CD dedicato a Tommaso e Filippo Traetta in tre tappe a Bitonto, Bari e Molfetta: tre concerti per proporre al pubblico i più significativi brani dei due compositori quasi tutti incisi in prima registrazione assoluta. Terzo appuntamento con l'integrale del "Clavicembalo ben temperato" di Bach nella Concattedrale di Bitonto.

Mostre

Ultimo weekend per Planet or Plastic?, la mostra prodotta da National Geographic, organizzata da Cime e ospitata dal teatro Margherita di Bari: 71 fotografie divise in 6 sezioni tematiche, che approfondiscono il materiale plastico, partendo dalla sua storia, attribuendone pregi e difetti e, attraverso gli strumenti fotografici e artistici, consentono di visualizzare il problema, sensibilizzando il pubblico e stimolandolo ad agire.

A Ruvo di Puglia la mostra fotografica 'Mestieri e Passioni' di Livio Minafra. Ci sono le mani e l’autentica fatica del gommista ruvese Franco Chiarulli, dello scalpellino Nicola Di Gioia, del barbiere Antonio Montaruli e del calzolaio Ciro Tristano nel racconto dei mestieri, antichi e mai dimenticati, raccolti dal fotografo Mauro Ieva e dal musicista e compositore Livio Minafra nella mostra fotografica dal titolo Mestieri e Passioni, con la co-direzione artistica di Michelangelo Campanale e della compagnia La Luna nel Letto. Un’esposizione composta da 14 scatti nel Foyer del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia e visitabile, gratuitamente, fino a lunedì 4 aprile 2022.

Visite guidate

A Molfetta pedalate di gruppo, visite guidate ai siti del territorio, dal Pulo e alle torri di avvistamento, laboratori teorici e pratici sulla bicicletta, ma anche la ciclocucina con i prodotti gastronomici del territorio con “Molfetta bike festival”per promuovere la mobilità dolce. Visite guidate tra palazzi storici e percorsi sotterranei e luoghi d'arte alla scoperta di Bari. Non mancheranno escursioni tra querce ed eremi e lungo la meravigliosa costa barese.