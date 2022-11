Eventi del Weekend: cosa fare il 19 e 20 novembre 2022 a Bari e provincia

Si fanno sempre più numerosi gli eventi dedicati alla tradizione e alla cucina autunnale grazie alle numerose sagre dove a trionfare è il gusto e il folklore. Vi attendono infatti degustazioni con vino novello, funghi e piatti tipici a base di carne. Gli appassionati di vintage potranno incontrare tutti quelli che hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile durante la Fiera del Disco. Non mancheranno le visite guidate per Bari e i tour nei boschi tra natura e buffet caserecci, i concerti e gli spettacoli a teatro per grandi e piccini: date un'occhiata agli eventi in agenda.

Sagre, manifestazioni e fiere

Tornano i vini da vitigni autoctoni a Locorotondo.L’evento prevede un convegno sui temi caldi della vitivinicoltura, venerdì 18 novembre, e la degustazione dei vini provenienti da tutta la Regione che potranno accompagnare il prodotto gastronomico tipico di Locorotondo: le gnummeredde suffuchete. E non solo. Sabato 19 novembre in villa comunale ci saranno “Vini sotto le Cummerse e Sagra dei Gnummeredde suffuchete”. Nella giornata di domenica 20 dicembre vi attende lo spettacolo dell'accensione delle luci di Natale nel centro storico di Locorotondo e il concerto 'Incanto. Qui tutta la programmazione.

Ad Acquaviva delle Fonti torna la Festa del vino primitivo e del Cece nero L’evento, che si svolgerà sabato 19 novembre 2022 a partire dalle ore 18.00, seguirà un percorso lungo i vicoli che collegano Piazza San Paolo e Piazza Don Albertario, creando un’atmosfera tipicamente autunnale, valorizzando il piccolo borgo. Il percorso, come ogni anno, sarà arricchito da stand gastronomici che proporranno ai visitatori antiche e innovative ricette preparate con il gustoso cece nero, prodotti locali e castagne, il tutto accompagnato dal prelibato vino primitivo.

A Gravina in Puglia la Sagra del Fungo Cardoncello e del Vino Novello, giunta alla X° Edizione. Un Centro Storico che si colorerà dei profumi e degli odori di una vera festa del gusto! Protagonista indiscusso sarà sua maestà il Cardoncello, re dei sapori murgiani. Vi accoglieremo con stand, mostre, visite guidate, degustazioni di prodotti tipici, musica popolare, prodotti tipici, tanti sorrisi ed il desiderio di regalarci un vero momento di festa.

Al Palamartino di Bari la Fiera del Disco dove i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

Concerti

Biagio Antonacci in concerto al Palaflorio: grazie al palco posizionato al centro, il pubblico sarà seduto a 360 gradi e avrà la possibilità di ripercorrere, da vicino, insieme al cantautore milanese, tutti i suoi più grandi successi.

Sabato 19 novembre a Villa Casale di Casamassima (Ba) si terrà l’evento “Liberalamente” organizzato da La fabbrica del Beat, un festival underground che si svolgerà dalle 22 alle 10, nel quale si esibiranno i famosi 69db e Maskk, oltre a numerosi artisti locali che avranno modo di esprimersi con un sound system di 50 kw.

L’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto dal titolo Amadeus dedicato al grande compositore e musicista austriaco, Wolfgang Amadeus Mozart: appuntamento alla multisala Showville e nella chiesa della Resurrezione a Bari.

Spettacoli

A Monopoli appuntamento con la riscrittura dell’amata commedia di Aristofane (produzione Arca Azzurra) sabato 19 novembre alle ore 21 e domenica 20 novembre alle ore 18, per il primo degli 11 spettacoli che compongono la stagione teatrale serale curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari. In scena, oltre alla Sandrelli, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Lucianna De Falco, Gabriele Giaffreda ed Elisa Proietti. Al Teatro Forma in scena “Mi Separo 2”. Lo Spettacolo offre un realistico scorcio sulla figura, in costante cambiamento, della famiglia occidentale contemporanea. Da giovedì 17 a domenica 20 novembre in ESCLUSIVA REGIONALE al Teatro Piccinni di Bari arriva “I due gemelli veneziani” di Carlo Goldoni per la regia di Valter Malosti. Al Petruzzelli in scelo tutta la bellezza del capolavoro di Donizetti, Don Pasquale.

Per i piccini appuntamento al Planetario di Bari con 'Il Piccolo Principe tra le stelle', lo spettacolo di teatro-scienzatratto dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry: questo spettacolo di teatro-scienza affronta temi importanti come il senso della vita ed il significato dell’amore e dell’amicizia, trovando la sua collocazione naturale nel planetario dove il passaggio del protagonista da un pianeta all’altro della Galassia, serve ad illustrare didatticamente la struttura dell’Universo. Alla Casa di Pulcinella invece 'Celeste la fiaba dei colori', dove i colori dell’arcobaleno sono i protagonisti di questo spettacolo che parla con tono lieve ai bambini più piccoli di temi importanti quali diversità e inclusione.

Visite guidate ed escursioni

Tante visite guidate ed escursioni alla scoperta di Bari tra percorsi sotterranei, viste nei teatri e degustazioni. Non mancheranno i tour a tema autunnali tra i boschi e paesaggi unici lungo la costa. QUI tutta la programmazione.