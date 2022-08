Weekend del 20 e 21 agosto 2022: gli eventi a Bari e in provincia

Sarà una fine settimana di concerti, visite guidate, osservazioni e degustazioni sotto le stelle insieme ai numerosi eventi estivi lungo la costa e nei diversi paesi della provincia: ecco il ricco programma di questo weekend tra Bari ei tanti comuni dell'area metropolitana.

L'agenda del weekend: tutti gli appuntamenti su Bari e provincia

Sagre e fiere e feste religiose

Ad Alberobello serate di animazione, musica, buon cibo e tanta birra con Trulli n' Beer. A Cassano delle Murge torna la Sagra della Focaccia, una delle manifestazioni più attese, che quest'anno si declinerà in ben 3 giornate tra degustazioni di friselle, focacce e panzerotti. Domenica 21 agosto ad Acquaviva, in occasione della tradizionale fiera di Maria S.S. di Costantinopoli, le due piazze centrali del paese Piazza Garibaldi, Piazza V. Emanuele II, proseguendo su via Roma e Piazza Di Vagno, tornano ad ospitare la "Fiera di Agosto” in cui non solo le bancarelle del commercio tradizionale ma anche prodotti innovativi. A Casamassima un sabato grandioso con la serata a tema Boccali Birra Litro, Grigliata mista e il grande omaggio ai QUEEN. Tradizione e innovazione, i riti della fede e la musica dei giorni di festa, sorprese per grandi e piccoli, tutto in un turbinio di colori e sapori: Corato si appresta a onorare il suo Santo Patrono, San Cataldo, nei tre giorni a lui dedicati, 20-21-22 agosto, con un programma ricco di eventi, in un’atmosfera onirica dove poter riscoprire la bellezza delle feste patronali del Sud.

Concerti

Nell’arena del magnifico Castello Angioino di Mola di Bari, sabato 20 agosto esploderà lo show variopinto de La Rappresentante di Lista, autentica rivelazione delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo. Domenica 21 agosto, infine, a Mola arriverà il rapper e cantautore torinese Willie Peyote, Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo dello scorso anno, fresco di pubblicazione del suo sesto album “Pornostalgia”. In apertura Serena Brancale, una delle artiste pugliesi più talentuose in circolazione, con il suo progetto cantautorale intriso di nu soul, jazz ed elettronica.

Venerdì 19 agosto la centralissima piazza castellanese ospiterà il concerto degli Audio 2, al secolo Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, che per festeggiare 25 anni di carriera musicale, hanno pubblicato il 12 aprile 2019 il nuovo album 432 hz, che contiene 11 inediti e 4 loro successi riarrangiati: Acqua e sale, Alle venti, Specchi riflessi, Rotola la vita.

Anche questo fine settimna la città di Bari propone a cittadini e visitatori uno straordinario programma di appuntamenti gratuiti pensati per tutti i gusti e per tutte le fasce di pubblico, diffusi nei diversi quartieri. Di seguito se ne segnalano alcuni, rimandando per tutti gli eventi in programma (molti di più) ai siti delle rassegne Le due Bari e Festa del Mare.