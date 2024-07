Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere dal 19 al 21 luglio 2024

Musica, appuntamenti sotto le stelle e tante iniziative tra degustazioni e intrattenimento per tutte le età: il fine settimana barese è pronto a regalare delle magiche serate all'insegna della convivialità e della spensieratezza.

Sagre e degustazioni a Bari e in provincia

Tutti gli eventi del weekend: l'agenda di Baritoday

Concerti a Bari e dintorni 2024

Sabato 20 e domenica 21 luglio 2024 torna dopo cinque anni di stop la Festa della Cipolla Rossa di Acquaviva delle Fonti, organizzata dalla Pro Loco “Curtomartino” tra mostre, tour guidati e stand gastronomici.

Un lungo viaggio nel mondo della musica, dalla seconda metà degli anni ’80 ai giorni nostri. È quello che sarà percorso a Casamassima domenica 21 luglio, quando in piazzale Nazariantz – negli spazi della cosiddetta area mercatale – andrà in scena il ‘Summer Fest’. Due gli ospiti di eccezione che animeranno la serata: il cantautore emergente Petit, protagonista dell’ultima edizione di ‘Amici’ di Maria De Filippi, e il dj, produttore discografico e conduttore radiofonico Molella, da oltre trent’anni ai vertici del panorama musicale.

Gli Ex-Otago a Conversano, i brani del nuovo disco risuoneranno dal vivo live alla Casa delle Arti il 20 Luglio 2024.

Il 19 luglio il premio Oscar americano Russell Crowe con i suoi The Gentlemen Barbers, fresco di partecipazione a Sanremo. La magia suggestiva della Basilica Del Pozzo ha ammaliato anche l’attore hollywoodiano, che ha inserito Capurso tra le tappe di un tour che, questa estate, porterà i The Gentlemen Barbers tra i più importanti siti storici italiani. ll 20 luglio chiuderanno il Multiculturita Summer Festival i Dire Straits Legacy, concept band formata da alcuni ex membri della rock band britannica, insieme ad altri personaggi di spicco nel mondo della musica. La All Stars Band rivivrà i brani più noti dei Dire Straits come Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of Love.

Cantante amatissima sin dall’exploit del 1979 con la reinterpretazione dance di «Knock on Wood», la cover di Eddie Floyd con la quale vendette otto milioni di copie in tutto il mondo, Amii Stewart è l’attesa ospite del concerto di apertura del AgìmusFestival. Accompagnata dall’Orchestra Ico Suoni del Sud sarà in concerto a Mola di Bari.

Da venerdì 19 luglio per 10 giorni nell’area parcheggio antistante la spiaggia pubblica di Torre Quetta a Bari, sarà proposto “Notti Magiche al Quetta Park”, un luna park che tutti i giorni offrirà a grandi e bambini attrazioni, eventi e stand enogastronomici. Nell’area prospicente la spiaggia comunale saranno installate giostre per tutte le età, da quelle per i bambini e le famiglie, allestite diverse aree dedicate al food e ai prodotti enogastronomici della tradizione, ma saranno anche organizzati eventi, esibizioni e spettacoli d’animazione che allieteranno le calde serate di fine luglio.

Alla scoperta del cosmo in quattro appuntamenti. Dopo il successo della prima edizione, torna a Monopoli Le stelle a teatro: dal 19 luglio al 6 agosto il roof garden del Teatro Radar si trasforma in un osservatorio astronomico, dove adulti e bambini impareranno a riconoscere costellazioni e a osservare con telescopi professionali pianeti, ammassi di stelle, nebulose e galassie. Gli appuntamenti sono curati dal Planetario di Bari, in collaborazione con Teatri di Bari e il Comune di Monopoli. Si parte venerdì 19 luglio alle ore 20:30 con La Luna: appuntamento dedicato all’esplorazione del nostro satellite naturale, di cui si osserveranno i crateri e tutte le sue straordinarie caratteristiche.

A Bari per la rassegna “Sotto il cielo delle periferie”, due attori come Nicola Pignataro (domenica 21 al Chiostro del Redentore) e Gianni Ciardo (martedì 6 agosto in Piazza della Torre a Torre a Mare) storici simboli della baresità, regaleranno a un pubblico di ogni età nelle serate afose di questa calda estate, ore di spensierato divertimento dove non mancherà la sagace e tagliente ironia di cui questi due guitti da definire a tutti gli effetti attori di notevole valore.

Presso il Planetario di Bari si ritorna ad osservare direttamente il cielo stellato con i telescopi professionali dal prato del Planetario di Bari e appuntamento a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.

Visite guidate alla scoperta di Bai, dei suoi musei, palazzi e leggende ma anche tra vicoli e archi antichi. Non mancheranno le escursioni nella natura lungo sentieri unici e suggestivi: Qui tutti gli appuntamenti in programma.