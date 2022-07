Weekend del 2 e 3 luglio 2022: gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Concerti, spettacoli all'aperto, osservazioni astronomiche nella natura e poi ancora visite guidate, escursioni, sagre e mostre: inizia così il primo fine settimana di luglio all'insegna della cultura e del desiderio di condividere il tempo libero tra passeggiate, buon cibo e tanto divertimento.

Se non avete deciso cosa fare nel weekend date un'occhiata alla programmazione a Bari e nella provincia

Ultimo in concerto allo Stadio San Nicola

Detentore di un record unico in Italia, mai prima un artista così giovane aveva portato la propria musica all’interno degli stadi, con una tournée di 15 date Ultimo continuerà a scrivere il nuovo capitolo della storia dei live in concerto allo Stadio San Nicola di Bari.

Steve Vai con "Inviolate Tour" a Bari nel Teatro Petruzzelli

Considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi, nei suoi oltre quarant’anni di carriera Steve Vai ha venduto oltre 15 milioni di dischi, vinto tre Grammy Awards e registrato con leggende quali Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake e moltissimi altri.Farà tappa di Bari il 3 luglio 2022 al Teatro Petruzzelli in esclusiva per tutto il sud Italia.

Sagra del Panzerotto a Casamassima

Festa del Panzerotto e Birra Spina Ghiacciata in boccale Litro: a Casamassima profumi e sapori inconfondibili, Tradizioni e Gusto in due meravigliose Serate.. abbinamento perfetto con Concerto Karaoke e Ballo. QUI IL PROGRAMMA

Roy Paci in concerto con la Banda Mistica a Putignano

Gran finale di ''cArte e maschere'', l'evento estivo che fino al 3 luglio farà rivivere il Carnevale di Putignano attraverso l'arte della cartapesta. Lungo il tradizionale percorso dei carri, saranno collocate ben 11 sculture realizzate dai maestri cartapestai e dalle loro botteghe e tutt'intorno ci saranno eventi live e spettacoli. Ospite d'onore dell'ultima serata sarà Roy Paci, protagonista e direttore musicale della parata con la band Bandita, Birbant Band, Boomerang Band, Euroband, Banda Millico, Rusty Brass, Timbales.

“I Piccoli Cantori” di Barcellona Pozzo di Gotto in concerto a Ruvo

Sabato 2 luglio a Ruvo il concerto dei "Piccoli Cantori" siciliani, il cui coro è attivo fin dal 1999 e annovera un vasto numero di partecipazioni a concerti, festival, rassegne musicali e corsi di formazione in tutta Italia, nonché importanti riconoscimenti nell’ambito di concorsi nazionali e internazionali.

Grano in festa a Rutigliano

A dare il via alla programmazione estiva sarà una nuova e suggestiva mostra tematica, dedicata ai due simboli per eccellenza dell’identità rutiglianese: il grano e l’uva. L’esposizione temporanea vanta della direzione artistica della creativa Associazione culturale Contaminazioni d’Arte che impreziosirà con opere originali la nostra dimora storica. “DALLA TERRA AL CIELO. Il Grano e l’Uva” è il titolo di questa mostra che sarà fruibile gratuitamente dal 2 luglio al 30 settembre.

Al Teatro Margherita la mostra 'Obey Peace Revolution'

In esposizione opere provenienti da collezioni private che fanno di Obey il prototipo fluido del nuovo artista politico, perché ha capito che i temi scottanti si affrontano con simboli e intelligenza visiva, con l’impatto rapido di un messaggio in cui riconoscersi senza confondersi.

Alle Grotte di Castellana Spelonight e Speleofamily

Gli appuntamenti per esplorare le Grotte di Castellana (BA) con le speciali visite Speleonight e Speleofamily a cura degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte si affiancheranno alle tradizionali visite guidate al sito carsico, tra i principali attrattori turistici della Puglia.

Hell in The Cave alle Grotte di Castellana

Spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci, e capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della più grande caverna delle Grotte di Castellana come spazio scenico, Hell in the Cave nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante.

Uccio De Santis e Gianni Ciardo con due spettacoli in scena a Capurso

Due big della comicità pugliese: sabato 2 luglio c’è Gianni Ciardo Show, con la partecipazione di Gianni Rutigliano (ore 21, evento a pagamento in piazza Libertà) e domenica 3 luglio Uccio De Santis presenta “Vi presento il mio Mudù” (ore 21, evento a pagamento in piazza Libertà), a cura di aps Capurso New Events.

Al Museo Civico di Bari la mostra di Blub 'L’arte sa nuotare'

Museo Civico di Bari, dopo il grande successo dell’estate 2021 de Lediesis, continua nel segno della street art. Anche quest’anno le sale del museo saranno animate da un importante artista del panorama culturale italiano, ormai famoso anche oltre i confini nazionali. La sua arte gentile colora le strade delle città, cercando angoli dimenticati per ritrarre icone di tutti i tempi, riproposte con la maschera da sub: dalla Venere di Botticelli alla Gioconda, da Giuseppe Verdi a Dante Alighieri, da Van Gogh a Dalì, sono tanti i personaggi che, tra realtà e finzione, sono stati rappresentati dallo street artist Blub. Deciso a non rivelare al pubblico la propria identità, Blub ha fatto incursione nei centri storici di tante città e borghi italiani, arrivando ad esporre nelle istituzioni più prestigiose, dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino al Louvre. E finalmente approda anche a Bari!

Osservazioni astronomiche

Sabato 2 Luglio dalle ore 19:00 alle ore 22:30 ci ritroveremo a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama. Domenica 3 luglio si ritorna ad ammirare il cielo stellato dalla cupola dell’osservatorio astronomico di Acquaviva totalmente rinnovato in strumenti e tecnologie, una grande casa della scienza pronta ad accogliere tutti i curiosi del cielo.

Visite Guidate ed escursioni

Un fine settimana tra passeggiatre alla scoperta di Bari, dei suoi tesori nascosti e dei sui palazzi storici come anche un tuffo lungo la meravigliosa costa barese tra mare, ipogei e paseggiate nelle città marinare. QUI TUTTE LE VISITE GUIDATE