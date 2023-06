Ponte del 2 Giugno, gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Il primo fine settimana di giugno coincide con il ponte della Festa della Repubblica. Bari si riempie di turisti e di vita e il weekend è ricco di manifestazioni legate ai piaceri del palato: tra Bari e Molfetta tante occasioni per gustare specialità pugliesi e partenopee, dissetarsi con della buona birra ascoltando della musica in compagnia tra amici. Vi aspettano due giorni di gratuità nei luoghi della cultura per lasciarsi incantare da Musei, Castelli e Parchi archeologici e poi ancora spettacoli e concerti

Ponte del 2 giugno nei musei con ingresso gratuito

Due le occasioni ravvicinate per farsi incantare da Musei, Castelli e Parchi archeologici, sfruttando l'ingresso gratuito: da quest’anno, nella giornata dedicata all’anniversario della fondazione della Repubblica italiana, una delle date simbolo della storia nazionale, la fruizione dei monumenti statali sarà gratis; segno della volontà del Ministero della Cultura di allargare la platea degli ospiti, rendendo ancor più accessibili i luoghi d'arte soprattutto quando i potenziali visitatori hanno maggiore tempo libero.La gratuità di venerdì 2 giugno fa il paio con quello di domenica 4 giugno: in occasione della prima domenica del mese.

Pulcinella Pizza Festival in Piazzale Lorusso a Bari

Queasto fine settimana Bari si trasformerà nella capitale della pizza e della pasticceria napoletana per quattro giorni. Da venerdì 2 fino a lunedì 5 giugno, a Piazzale Lorusso, è attesa una grande festa del gusto, con maestri pizzaioli e pasticcieri napoletani che per l’occasione giungeranno nel capoluogo pugliese. l “Pulcinella Pizza Festival” è un vero e proprio viaggio attraverso la cultura e le tradizioni partenopee, un Festival del palato che attende una grande partecipazione di pubblico proveniente da ogni parte della Puglia.

Notti medievali a Terlizzi

A Terlizzi torna l'appuntamento con 'Notti Medievali', la rievocazione storica con performance teatrali, spettacoli con acrobati, sputafuochi, giullari, cantastorie, danzatori aerei, concerto di musica medievale, orto e giardini medievali, botteghe artigiane, arti e mestieri, percorso enogastronomico.

A Molfetta il “Lula beer” il festival che celebrala la gastronomia, l'arte e la musica

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno al Lula park di Molfetta (Ba) si terrà il “Lula beer” un festival che celebrala la gastronomia, l’arte e la musica, proponendo un’ampia gamma di attività artistiche e teatrali rivolte a tutta la famiglia, con ingresso gratuito. All’interno del grande stabilimento balneare riaperto dopo un ventennio di inattività saranno allestite un’area food nella quale saranno presenti 6 stand che proporranno prodotti enogastronomici tipici pugliesi 4 salati e 2 dolci, un’area mercato con la presenza di artisti e artigiani locali e un’area spettacoli con una programmazione molto fitta.

Marco Bellocchio al Cinema Galleria

Sabato 3 giugno Marco Bellocchio sarà ospite in sala al Multicinema Galleria di Bari, in esclusiva in Puglia, per presentare il suo ultimo lungometraggio «Rapito». Il regista interverrà in due sale: al termine dello spettacolo che inizia alle 18,15, e prima della proiezione delle 21.

Destinazione Luna al Planetario Sky Skan

Uno spettacolo incredibile al Planetario di Bari tra i crateri lunari per scoprire tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione. Un'splorazione tra altre incredibili lune orbitanti attorno a Giove e Saturno.

Escursioni

Per gli amanti delle passeggiate all'aperto l'escursione “I Misteri e i Miti di Torre di Castiglione” un’area archeologica, dove c’è ancora molto da scoprire. Un percorso tra i sentieri, tra la lecceta e le mura megalitiche che si ergono sulla collina poco distante da Conversano. Per gli amandi del Trekking un fine settimana tra natura e mare per rilassarsi e divertirsi insieme: qui tutta la programmazione.

Danza

A Bari il centro di produzione Porta d’Oriente, creato da ResExtensa, punta su una compagnia formata da giovani allievi danzatori di diverse realtà del territorio: la Youth Puglia Ballet Company va in scena con “Intrecci” a Bari il 2 giugno al teatro Abeliano.

'Rotta verso Bari', open day sport nautici per ragazzi

Venerdì 2 giugno si terrà l’open day del progetto “Rotta verso Bari”, ideato dall’assessorato allo Sport e realizzato in collaborazione con tutti i circoli nautici cittadini, le associazioni sportive nautiche e le relative federazioni con l’obiettivo di promuovere la pratica gratuita degli sport nautici tra i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 7 ai 14 anni, valorizzando il rapporto della città con il mare.L’iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, prevede corsi gratuiti di vela, canoa, canottaggio, sup, surf, windsurf, paddlesurf, wing e kitesurf per bambine/i e ragazze/i residenti a Bari. Pertanto venerdì 2 giugno, dalle ore 9 alle 18, sarà possibile recarsi presso uno dei circoli o delle sedi delle associazioni coinvolte.

Concerti

Tra le promesse della prolifica scena musicale pugliese, Louise & The Rickety Family fa tappa anche a Mola di Bari con l’«In & Out - The Wild Side Tour 2023».

