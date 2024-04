Eventi del Weekend a Bari e provincia: 10 appuntamenti da non perdere tra sabato 20 e domenica 21 aprile 2024

Il terzo fine settimana di Aprile sarà caratterizzato da giorni abbastanza freschi ma nonostante il calo delle temeperature Bari è pronta a riscaldarsi con una serie di eventi pensati per tutti: dalle manifestazioni sportive in città ai mercatini di quartiere, dalla musica dei Pink Floyd agli spettacoli, senza dimenticare le numerose escursioni, visite guidate e il primo appuntamento dedicato alla Sagra di San Nicola.

Tutti gli eventi del weekend: l'agenda di Baritoday

Mangiare e bere a Bari: i consigli di Cibotoday

Concerti a Bari e dintorni 2024

Bari accoglierà l’edizione 2024 della “Deejay Ten” una delle corse non competitive più famose d’Italia, nata nel 2005 a Milano da un’idea di Linus e che nel corso delle sue 19 edizioni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone. Un appuntamento aperto a tutti, persone di ogni età e capacità atletica, che potranno partecipare seguendo due percorsi differenti, da 10 e 5 km.

I Giardini Piazza Balenzano saranno il luogo di incontro per un'emozionante giornata di condivisione e sostenibilità grazie all'iniziativa promossa dall'APS di quartiere Madonnella Republic Baratto e Scambio: Mercatino del Giocattolo per Bambini. Un'opportunità unica per promuovere la cultura del riuso e della condivisione. Ognuno potrà portare un telo per esporre i propri giochi usati e scambiarli con altri, scoprendo il valore della solidarietà e della sostenibilità.

I Pink Floyd Immersion live al Teatro AncheCinema di Bari per concludere le celebrazioni del 50mo Anniversario di THE DARK SIDE OF THE MOON (1973/2023), il capolavoro della mitica band inglese. Musica, proiezioni su schermo circolare, il mitico maiale gonfiabile e molto altro.

Presso il Planetario di Bari l'astronomia si racconta anche con la musica nell'evento "Astronomy Domine - L'Astronomia dei Pink Floyd ". La musica dei Pink Floyd contiene numerosi spunti astronomici che coinvolgono l'ascoltatore in veri e propri viaggi spaziali.

Sempre al Planetario due appuntamenti per i piccoli con il laboratorio scientifico per bambini "Mattoncini nello Spazio” e lo spettacolo di astronomia “Sistema Solare Coast to Coast” per conoscere tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati.

Sabato 20 aprile 2024 dalle ore 17:00 presso la Basilica di San Nicola inizia la Sagra di San Nicola: si aprono ufficialmente le “manifestazioni religiose” con il "Corteo-Processione" dei resti lignei della Cassetta della Traslazione per le strade della Città Vecchia.

La quotidianità di un’anziana coppia, tra momenti comici e poetici, nel nuovo appuntamento della Stagione ‘Bagliori’ al Teatro Kismet di Bari: in scena Quanto Basta, atto unico scritto e diretto dal regista Alessandro Piva, interpretato da Lucia Zotti e Paolo Sassanelli.

A Bari in scena LA MADRE, con Lunetta Savino: Florian Zeller indaga con estrema acutezza il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre. La partenza del figlio, ormai adulto, viene vissuta dalla donna come un vero e proprio tradimento, come abbandono del nido, a cui si aggiunge una decadenza dell’amore coniugale in atto da tempo.

A Bari tra palazzi storici e antiche chiese, viaggi alla scoperta di leggende e percorsi sotterranei, e poi visite guidate con letture teatrali lungo la costa tra insenature e tesori nascosti fino alla zona interna, per stupirsi nella meraviglia dei boschi pugliesi: Qui tutte le visite ed escursioni in programma nel fine settimana.

A Bari arriva la sesta edizione di “Cromatica Festival”, il festival nazionale dei colori arcobaleno in programma dal 19 al 21 aprile prossimi: tre giorni di eventi, musica, spettacoli e flash mob itineranti.