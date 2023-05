Eventi del Weekend a Bari e provincia: cosa fare il 20 e 21 maggio 2023

Dallo sport alle visite guidate tra palazzi antichi, chiese, monumenti e cortili e poi ancora spettacoli a teatro e mostre imperdibili: Bari vi aspetta per un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti.

Manifestazioni sportive per tutti

Bari in questo fine settimana diventa capitale del sup. Sabato e domenica il Circolo Canottieri Barion ospiterà la Barion Sup Race 2023, valevole come sesta tappa del campionato italiano di categoria stand up paddle e paddleboard organizzato dalla Fisw. Si comincia sabato mattina con la Technical Race che si svolgerà nello specchio d’acqua fra molo san Nicola, sede del Canottieri Barion, e la rotonda di piazza Diaz. Domenica sarà invece il giorno della Distance Race che coinvolgerà il tratto antistante lungomare Nazario Sauro sino all’altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro.

A questi appuntamenti se aggiungono altri 3 eventi sportivi dedicati a chi ama fare sport all’aria aperta: in programma la due giorni di Nordic Walking (20 e 21 maggio), un nuovo appuntamento di Bimbimbici (21 maggio), il campionato regionale di Sup “Barion Sup Race” (20 e 21 maggio) e il motoraduno nazionale Andrea Testa (20 e 21 maggio).

Teatro

Al Teatro Forma di Bari lo spettacolo “Sud”, un nuovo recital di Sergio Rubini, accompagnato dal pianoforte di Michele Fazio. A chiusura dello spettacolo sarà cantata una simpaticissima filastrocca, in vernacolo, sui soprannomi degli abitanti di Grumo Appula, che riporta Rubini al suo paese natio, come se questo fosse il punto di partenza e di arrivo di un percorso.

Per i piccoli invece domenica 21 Maggio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 alla scoperta delle nostre origini con lo spettacolo “La corsa della vita”: dalle polveri interstellari alla nascita delle prime cellule, passando per l’estinzione dei dinosauri, per scoprire il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita sulla Terra.

Mostre

In occasione delle celebrazioni per il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, sarà inaugurata la mostra itinerante “Cento anni dell’Aeronautica Militare” con pannelli tematici e tavoli grafici, dalle origini e dalle visioni dei primi teorici del potere aereo. La mostra si completa di un’esposizione di uniformi ed equipaggiamenti che intende evidenziare come le fogge, i tessuti, i colori e le finiture si siano modificate nel tempo per consentire al personale di ogni ruolo e grado di assolvere al meglio i propri compiti operativi. Nella Pinacoteca Metropolitana la mostra “Parole Nomadi” dell’artista barese Agnese Purgatorio: attraverso l’uso della fotografia, dei collage digitali, della video art e di performance, racconta con delicatezza temi attuali ed estremamente controversi, come il ruolo delle donne nella società, la marginalità degli ultimi, i conflitti sociali, i migranti e le guerre. Le sue immagini riportano a luoghi senza tempo, sospese tra parola e forma e, spaziando tra media e linguaggi eterogenei, diventano scenari poetici di storie umane.

Visite guidate

Appuntamento imperdibile a Bitonto con “Cortili Aperti”, dove la città si trasforma in un museo a cielo aperto ricco di storia e di arte che prevede 4 percorsi: medievale, rinascimentale, barocco e ottocentesco. Una visita guidata nel mondo della pasta: Barilla, domenica 21 maggio, apre le porte del Mulino di Altamura, in via Gravina 199 (BA), dalle 10 alle 15. Durante la giornata sarà possibile visitare il Mulino e partecipare al “Pasta Party”.

Se volete poi fare un percorso di sapori della nostra città vi suggeriamo qualche proposta tra 'dolce e salato':

