Eventi del Weekend: cosa fare a Bari e provincia il 25 e il 26 febbraio 2023

In questo ultimo fine settimana di febbraio le temperature miti e il tempo favorevole permettono passeggiate all'aperto e, per i più temerari, la partecipazione alla manifestazione sportiva in città. Siamo pronti a salutare il Carnevale e Putignano si prepara, questa volta per davvero, con il grande Closing Party che vedrà la partecipazione dei DJ dello Zoo di 105 e il DJ SET finale di IVREATRONIC con Cosmo, Foresta, Enea Pascal e Leonar. Non mancheranno i concerti, le mostre e gli spettacoli a teatro per grandi e piccini.

Spettacoli

Per i piccoli appuntamento al Planetario con gli spettacoli e laboratori scientifici dedicati con storie e leggende legate alle costellazioni, dove si rivivrà l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione. Alla Casa di Pulcinella in scena 'Il folletto mangiasogni' una favola moderna, ispirata a un racconto di Michael Ende, ricca di humor, allegria e poesia, che affronta con leggerezza uno dei problemi più sentiti dai piccoli, invitandoli a risolverlo con fantasia. Alla Cittadella degli Artisti un appuntamento per le famiglie, a cura da Teresa Ludovico per Teatri di Bari con lo spettacolo tout public, consigliato a partire da 5 anni. A dirigere questo speciale circo è il grande artista italiano e maestro della pantomima Sergio Bini, in arte ‘Bustric’ con il Circo delle Pulci.

Ale e Franz che portano in scena il loro ultimo spettacolo “Comincium” a Mola di Bari. Uno spettacolo di grande eleganza al Teatro Petruzzelli con 'Salomè'. Doppio appuntamento al Teatro Kismet per la Stagione 2022.23 ‘Sconfinamenti’, a cura di Teresa Ludovico, che accoglie a Bari un lucido testo di Pauline Peyrade e un ritratto della società dal profondo significato politico e sociale. ''Elettra. La madre guerra'' in scena all'Abeliano

Concerti

Ad Acquaviva la straordinaria abilità di Peppe Barra nel creare un personalissimo tempo artistico in cui presente, passato e futuro si annullano per dare vita ad uno spettacolo unico e appassionante in cui protagonista è come sempre la versatilità interpretativa di Barra. A Gioia del Colle un irresistibile mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo: questa è la ‘’Rimbamband! Cinque suonatori sognatori sempre pronti a stupirci con un pizzico di follia.

Visite guidate e manifestazioni

Pentolaccia casamassimese, lo storico appuntamento che quest’anno spegne ben 45 candeline: tanti ospiti come l’attore della fortunatissima serie tv ‘Mare Fuori’, in onda proprio nei giorni scorsi in prima serata su Raidue, Artem Wog, la cantante Ginevra Lamborghini, una delle star del momento, e i conosciutissimi dj della Praia di Gallipoli e Marco Ninni.

Tante visite guidate alla scoperta del nostro bellissimo territorio tra palazzi, teatri, percorsi sotterranei, unici e leggendari. Da non perdere "I luoghi di Lolita Lobosco: dallo schermo alla realtà", una asseggiata tra i luoghi più importanti della fiction Rai che tanto ha fatto discutere i baresi, ma anche tanto apprezzata dal resto d'Italia.

Torna nel capoluogo pugliese la Bari Med Marathon. La manifestazione dedicata ai 22 paesi del Mediterraneo, alla sua seconda edizione e quest’anno dedicata all’Albania, aprirà ufficialmente i battenti domani, venerdì 24 febbraio, alle 16, con l’apertura del Med Sport Festival, l’area espositiva allestita in piazza della Libertà dove si svolgeranno i numerosi eventi collaterali della manifestazione.

Nel ristorante Urban - Assassineria urbana, in via Domenico Nicolai 10, “Lotta allo spreco alimentare: come preparare piatti succulenti con il cibo a rischio spreco”, l’evento organizzato dal ristorante barese e dall’APS Farina 080 per sensibilizzare i cittadini sul tema. L’iniziativa gratuita, a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti. Come partecipare.