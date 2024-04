Ponte del 25 aprile: gli eventi a Bari e provincia

Il lungo ponte che va da giovedì 25 a domenica 28 aprile è pronto ad offrire una serie di iniziative pensate per tutti: ingressi gratuiti nei musei, castelli e parchi archeologici della provincia, esperienze sensoriali tra cantine, degustazioni e live music, salto nella storia medievale e poi ancora spettacoli per grandi e piccini, mostre e tantissime escursioni e itinerari alla scoperta di Bari e dintorni.

In occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Dal 25 aprile, chi vorrà, potrà prenotarsi e scattare foto per immortalare le emozioni di una visita indimenticabile, raccogliere le forme, i colori e le atmosfere grazie a Grotte Click! La "foto avventura" nelle Grotte di Castellana, il nuovo format riservato agli amanti della fotografia. I visitatori, in compagnia di una guida esperta, andranno alla scoperta delle caverne del sito carsico con la possibilità di portare a casa un ricordo indelebile della meraviglia sotterranea nel cuore della Puglia. Cinque le fermate programmate durante la passeggiata.

Rush finale per l’ottava Rievocazione storica del Gran Premio di Bari nel capoluogo pugliese dal 25 al 28 aprile 2024. La città di Bari si prepara ad ospitare la straordinaria sfilata di auto d’epoca organizzata da Old Cars Club, per un’edizione - inserita nell’ASI Circuito Tricolore - che si preannuncia ancora più ricca di spettacolarità. Con un testimonial d’eccezione: sarà Riccardo Patrese, l’ultimo pilota italiano ad aver lottato per il Mondiale piloti in Formula 1, dalla stagione 1992.

Al Polo Museale - Castello Conti Acquaviva D'Aragona di Conversano la grande mostra Chagall. Sogno d’amore: oltre 100 bellissime opere attraverso cui viene raccontata tutta la vita e l’opera di uno degli artisti universalmente più noti e amati: Marc Chagall.

Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando in scena al Piccini in 'La vita davanti a sé' ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma.

Visita al casale di Balsignano, un sito archeologico monumentale unico, traccia di un villaggio fortificato a picco su lama Lamasinata. Il villaggio oggi è nascosto da un uliveto secolare. Tante proposte dedicate ai turisti tra tour di storia emozionale alla scoperta delle meraviglie di Bari tra musei, monasteri sotterranei, storie e preziosi reperti e itinerari tra mura fortificate e il quartiere murattiano: tutte le visite del weekend sono consultabili QUI.

Ad Altamura l'imperdibile appuntamento con Federicus, la Festa Medievale in cui il centro storico di Altamura si trasforma in un vibrante crocevia di culture e tradizioni, profumi, colori, emozioni e con un unico, immenso corteo che riunirà più di 2000 figuranti, offrendo uno spettacolo unico e coinvolgente.

nel weekend arriva un imperdibile appuntamento dedicato agli amanti del vino all’interno di uno dei luoghi più iconici di Alberobello. Dal 26 al 28 aprile 2024 si accendono le luci di Villa Donnaloja per Pinnacoli & Calici – wine experience. Numerose cantine selezionate per promuovere e valorizzare il territorio circostante, offrendo ai visitatori un’opportunità unica per trasformare la degustazione del vino in un’esperienza multisensoriale coinvolgente, dove i partecipanti esploreranno non solo il gusto dell’uva, ma anche il suo legame con la storia, la cultura e la natura pugliese. Attraverso proiezioni artistiche, aromi evocativi, suoni ambientali e percorsi tattili, ma anche live music fino a mezzanotte.

Incontri ravvicinati con la Magia alla Casa di Pulcinella: sabaro con ''IL Mago dei Bambini'', dall’inconfondibile bombetta arancione con i suoi spettacoli e i suoi interventi sulla ricerca e sulla curiosità del suo pubblicoe domenica magie, illusioni e trucchi strabilianti attraversando le epoche passate fino a giungere ai giorni nostri.

A Masseria Torre Maizza arriva "Street Food Apulia": la corte interna si trasforma in una tipica festa di paese con stand di prodotti locali e affascinanti attività dedicate all'artigianato tradizionale del territorio. Pane fragrante e focaccia calda da accompagnare a salumi tipici della Valle d'Itria e formaggi freschi serviti direttamente dal casaro. Gustosi fritti, pasta preparata al momento e barbeque di carne. Non solo gastronomia ma anche laboratori di cartapesta, marionette e ceramica.