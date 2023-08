Weekend a Bari e provincia: gli eventi da non perdere il 26 e 27 agosto 2023

Dalla festa patronale di Capurso con una ricca programmazione religiosa e civile fino ad arrivare alle sagre dove protagonisti sono i piatti della tradizione pugliese. Non mancheranno i concerti gratuiti a Bari e le visite guidate alla scoperta del territorio

L'agenda completa degli eventi in programma

A Capurso la Festa della Madonna del Pozzo che dal 25 al 28 agosto con tantissimi appuntamenti da non perdere e da vivere insieme: dalla processione della Sacra Immagine della Madonna, alla processione del Carro Trionfale e ai fuochi pirotecnici, alle Sante Messe all’alba, ai concerti bandistici, agli sbandieratori. C’è grande attesa per Nino Frassica e & Los Plaggers Band che si esibiranno il 26 agosto alle ore 22.00 (piazza Umberto I).

A Santeramo la tre giorni dedicata ad uno dei prodotti più tipici della cucina pugliese e santermana, la braciola, prevedrà un ricco cartellone di eventi che faranno da corollario a quello principale della "Sfida della Braciola", che quest'anno vedrà la partecipazione di tantissimi cittadini santermani e non. Proprio a causa della grande partecipazione, si è resa necessaria l'introduzione di una fase eliminatoria che permetterà solo ai primi 30 classificati di poter accedere alla finalissima di domenica.

Fino al 27 agosto si alza il sipario su Trulli n’ Beer, il Festival più atteso dell’estate ad Alberobello. Musica e intrattenimento per tutta la famiglia, ma anche ottimo cibo e una varietà di oltre 30 birre artigianali provenienti da tutto il mondo.

A Castellana Grotte tornano, per la nona edizione, le emozioni, le vibrazioni e le sonorità del San Leo Music Fest. Due serate per l’edizione 2023 del festival jazz che porta nel cuore della Città delle Grotte le espressioni migliori della musica contemporanea, stimolando l’incontro tra il pubblico e le più belle realtà nazionali e internazionali che operano nel settore.

Ritorna Autori, la rassegna di musica che incanta Polignano a Mare. Giunta alla XX edizione, la manifestazione, ideata e curata dall’associazione Insolisuoni, con il Patrocinio del Comune di Polignano, si ripropone come raffinato incontro di musica e natura, nello scenario insuperabile dello scoglio dell’Eremita, offerto dalla Terrazza della fondazione Pino Pascali, a strapiombo sul mare. Cristina Donà in concerto deSidera tour 26 agosto 2023 sulla Terrazza a mare del Museo Pino Pascali, Polignano a Mare.

A Ruvo di Puglia il Festival del Km.0 è una vetrina, ove nell'arco della giornata ci sono laboratori artigianali come la lavorazione del latte o la realizzazione del sapone, creiamo punti di discussione su dibattiti di tematiche importanti per la nostra terra come ecosostenibilità, agricoltura, giovani e mangiar sano.

Concediti una bella serata di relax, cultura, divertimento e tanta bella musica, il tutto all'aperto, sotto il cielo stellato.

Ti piace l’idea? Allora non puoi mancare a BACHANALE – viaggio centrifugo nella musica di Bach all'Anfiteatro della Pace.

Domenica 27 ore 18.00 appuntamento con "I luoghi dell'Arte: Visita al Museo Civico di Bari e alla mostra su R. Carrà". Sapevi che Bari è stata la prima città italiana a dedicare un murales a Raffaella Carrà? Scopri il programma.

A Bari si entra nel vivo della programmazione musicale di “A-Riva”. Il festival multidisciplinare ad ingresso gratuito, giunto alla sua seconda edizione: dal duo composto dalla cantante svizzero-albanese Elina Duni, stella nascente nel panorama jazz europeo, e il chitarrista britannico Rob Luft fino ad arrivare al grande Enzo Avitabile, artista italiano simbolo della contaminazione tra generi e maestro assoluto del groove, che con i Bottari del Portico fonde il sound personale con la tradizione dei Bottari, utilizzando come percussioni botti, tini e falci che scandiscono arcaici ritmi processionali; il 27 agosto sempre a San Girolamo RAIZ canta Sergio Bruni con i membri del gruppo Radicanto per un omaggio intimo e rispettoso ad uno dei cantanti partenopei più popolari del secolo scorso e che più lo ha influenzato nel corso della sua carriera.

