Eventi del Weekend a Bari e provincia: cosa fare il 26 e il 27 novembre 2022

Il fine settimana inizia con un anticipo di aria natalizia grazie all'accensione delle luminarie a Monopoli che accompagneranno i visitatori nelle passeggiate per il centro storico, e per la gioia ed il divertimento di grandi e piccini, ci arà la pista di pattinaggio sul ghiaccio: aperta in orario mattutino e serale in P.zza V. Emanuele II. Ritorna puntuale, per il secondo anno consecutivo, l’importante appuntamento con l’olio EVO, protagonista assoluto di una vera e propria festa celebrativa che avrà luogo in Sammichele di Bari il prossimo 26 e 27 novembre.Il Castello Caracciolo farà da cornice ad una kermesse di attività di alto profilo esperienziale.

Numerosi gli appuntamenti a teatro per grandi e piccini così come anche con la musica. Venerdì 25 novembre al teatro Forma di Bari per la rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni” diretta artisticamente da Fabiano Marti e organizzata dall’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, csarà proposto lo spettacolo “Partenza in salita” con Corrado e Camilla Tedeschi.

All'Abeliano invece i Tabulè in 'Balconi smozzicati' l’incontro tra suoni, immagini e sapori: traversate di corpo ed anima, una proposta poetica ed acustica che si muove nel tempo e nello spazio visitando brani d’autore e di tradizioni comunicanti, in cui la forma canzone è il viatico necessario per racconti possibili.

L’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari insieme allo scrittore barese Gianrico Carofiglio in uno spettacolo dal titolo “Heritage” è un viaggio attraverso l’eredità culturale pugliese che parte da Niccolò Piccinni, passa per Nino Rota e approda all’attualità appunto con Carofiglio, uno dei più noti e apprezzati scrittori italiani contemporanei.

Alle Grotte di Castellana l’ultimo appuntamento previsto per novembre venerdì 25 alle ore 21:00 con lo spettacolo Hell in The Cave che mette in scena nella caverna della Grave l’Inferno dantesco.

All'Abeliano sabato e domenica in scena 'Tradimenti'. Scritta dal drammaturgo inglese Harold Pinter e debuttata nel 1978 a Londra, Tradimenti viene generalmente considerata una delle più celebri opere dell’autore.La storia è quella di una relazione extraconiugale ripercorsa però a ritroso, dalla sua fine fino ai suoi esordi.

Per i più piccoli appuntamenti con gli spettacoli e laboratori scientifici del Planetario alla scoperta dell'Universo e delle sue meraviglie e lo spettacolo Manigold! alla Casa di Pulcinella.

Un evento straordinario con Massimo Ranieri e il suo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo" in programma il prossimo 26 novembre presso il Teatro Petruzzelli di Bari. Ancora un'occasione per guardare in scena uno dei più grandi interpreti della tradizione musicale e teatrale italiana.

Il trio bergamasco dei Verdena sarà in concerto al Palaflorio di Bari sabato 26 novembre per presentare il nuovo album “Volevo magia”. La band torna sulle scene con un album che sta già incantando il pubblico.

Gli appassionati di musei e passeggiate all'aperto potranno godere di numerosi appuntamenti. Si comincia venerdì 25 e sabato 26 novembre con l’apertura al pubblico dei luoghi della cultura oltre il consueto orario; si continua nelle prossime settimane, con altri appuntamenti di fascino illuminati dal bagliore della luna. Le visite serali diventano occasione per conoscere, con il biglietto di ingresso al costo ordinario, luoghi di contaminazione di storia e storie: un assortimento di capolavori, nuovi allestimenti, mostre temporanee e percorsi senza tempo. Si ricordano inoltre le numerose visite guidate alla scoperta di Bari tra teatri, itinerari sotterranei, edicole votive archi e palazzi storici. Inoltre ci saranno escursioni lungo la costa e viste alla scoperta di alcuni centri di importanza storica. Qui tutta la programmazione completa.