Weekend a Bari e in provincia: gli eventi del 27 e 28 agosto 2022

Vi aspetta un fine settimana di gusto e musica, visite guidate e spettacoli, a Bari e in provincia tante occasioni per trascorrere in compagnia le serate estive: lungo il litorale musica e divertimento insieme alle numerose proposte gastronomiche, nei comuni della città metropolitana vi aspettano sagre a base di prodotti locali. Non mancheranno le mostre, i concerti con alcuni nomi della musica italiana e le visite alla scoperta delle bellezze del nostro territorio.

Sagre e degustazioni e feste

A Santo Spirito la Sagra del pesce fritto, una grande festa, il cui palcoscenico è il nostro porticciolo, cui fa da cornice il bel lungomare, risorsa portante e vanto della nostra economia, che per l’occasione si trasformerà in un grande contenitore gastronomico e di spettacoli vari, cui possono liberamente accedere diverse migliaia di persone. Nel corso della serata del 27 agosto sono previste, oltre alla degustazione del pesce fritto, la Street band itinerante, mostre di vario genere e per finire ore 21,30 un grande evento musicale. A Santeramo in Colle la Sagra della Carne arrosto: per le vie del centro cittadino tre giorni ricchi di stand gastronomici, bancarelle, tanta musica e divertimento! Durante la tre giorni di festa, il centro cittadino pullulerà di stand, prelibatezze culinarie, prodotti tipici, musica e divertimento mix essenziale di ingredienti che faranno vivere ai partecipanti momenti indimenticabili all’insegna della buona cucina, della riscoperta delle tradizioni locali e del sano divertimento popolare.A Capitolo vi aspetta invece la Festa della birra pugliese con prodotti tipici homemade tra cui la porchetta cotta a legna, i panini con la zampina, le bombette e il capocollo di Martina Franca, i panzerotti, il caciocavallo e il polpo alla brace. Il tutto accompagnato da una birra che non ha nulla a che invidiare ai più grandi marchi internazionali: la Birra Salento, prodotta interamente nella nostra regione, dal gusto morbido e delicato. QUI tutte le sagre e ed eventi enogastronomici del fine settimana. Per gli appassionati delle feste religiose da venerdì 26 a lunedì 29 agosto si festeggia il 317esimo anniversario del rinvenimento dell'immagine di Santa Maria del Pozzo Patrona di Capurso. QUI tutto il programma.

Concerti

L’emozione e la suggestione delle prime luci del giorno chiuderanno la rassegna “FramMentiD’ARTE” sabato 27 agosto alle 5 con un protagonista d’eccezione: il cantante Giovanni Caccamo nel concerto FramMenti di Luce. Appuntamento dunque per la quinta edizione del Concerto dell’alba nel giardino a mare del Museo Pino Pascali a Polignano a Mare. Straordinaria interprete dalla voce inconfondibile: è Antonella Ruggiero la super ospite della programmazione di agosto di Ad Libitum – La grande musica a Polignano, rassegna organizzata da Epos Teatro con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini. Il concerto che vedrà protagonista la voce storica dei Matia Bazar in duo con il fisarmonicista Renzo Ruggieri si intitola non a caso Una voce, una fisarmonica ed è in programma sabato 27 agosto alle ore 21.30 nell’atrio del Museo Pino Pascali di Polignano a mare. A Castellana Grotte il San Leo Fest con i Savana Funk in concerto che incarnano l'essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile e il cantautore, musicista e produttore discografico italiano, Riccardo Sinigallia. Sabato 27 agosto ad Alberobello arriva Franceso Gabbani, il popolare cantautore si esibirà alle ore 21.30, in piazzale Biagio Miraglia per Trulli Viventi 2022, unica data regionale del tour estivo promosso da Vivo Concerti col quale sta presentando il suo disco più recente «Volevamo solo essere felici». Sabato 27 agosto nel Garden dell’associazione “Il tassello mancante” a Putignano (Ba) si terrà un nuovo appuntamento della rassegna musicale promossa dalla stessa organizzazione, che vedrà impegnata la talentuosa artista diciassettenne Frida Bollani, giovane stella della musica italiana, con una tappa del suo tour nazionale.

Spettacoli