Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere il 27 e il 28 maggio 2023

Bari si prepara a vivere un fine settimana, l'ultimo del mese di maggio, tra feste culturali, manifestazioni e intrattenimento: non solo spettacoli e musica dal vivo ma anche rievocazioni storiche e salti nel passato con mercatini, artigiani locali e cantastorie. Non mancheranno inoltre gli appuntamenti per i piccoli e le numerose visite guidate alla scoperta della nostra terra.

Levante For a Bari

Non solo fumetti, games e cosplay ma anche spettacoli, musica dal vivo e intrattenimento. La cultura pop sarà tutto questo nella due giorni di Levante For, la manifestazione di settore dedicata al mondo nerd organizzata dalla Nuova Fiera del Levante e che si terrà nel quartiere fieristico barese (Nuovo Padiglione) sabato 27 e domenica 28 maggio. Il palco del Levante For ospiterà l'unica data al Sud Italia del tour "Insegnami la vita" di Immanuel Casto e Romina Falconi.

Festa dei Popoli a Bari

Da venerdì 26 a domenica 26 maggio, al Giardino Princigalli, in via Ignazio Loiacono 3, a Bari, la diciottesima edizione della Festa dei Popoli quest’anno intitolata Universo Diverso. La manifestazione, realizzata dal Centro Interculturale Abusuan e dai Missionari Comboniani, in collaborazione con il Comune di Bari, Regione Puglia e CGIL, anche in quest’occasione promuove una serie di iniziative per attivare un percorso di ricerca che mira a riconoscere un universo di umanità “multiculturale”, che si affida alla musica, alla danza e alle arti per un’evoluzione personale e di riconoscimento.

Rievocazione storica Rerum Rubis a Ruvo di Puglia

Torna a Ruvo di Puglia, sabato 27 e domenica 28 maggio, Rerum Rubis, una due giorni di rievocazione storica con installazioni immersive con azioni di rievocazione/narrazione storica, mercato storico con banchi di vendita e animazione con il coinvolgimento di artigiani locali, cantastorie, rituali festivi legati al fuoco, danza, magia, letture animate, allestimenti suggestivi e variegati (tra cui l’installazione di un’area dedicata ai giochi antichi) e spettacoli teatrali destinati a spettatori di ogni età. Una ricostruzione storica, quindi, ma anche una riflessione attuale sui valori della libertà.

Sunny Days a Terlizzi

Domenica tornano i Sunny Days, un'esperienza coinvolgente e ricca di sorprese. Preparatevi a lasciarvi catturare da un programma intenso che spazia dall'arte alla musica, dai giochi alle performance. Domenica 28 maggio, dalle 18 in poi, il MAT si trasformerà in un luogo vibrante, pronto ad accogliervi con braccia aperte. L'attività creativa darà il via alle festività, coinvolgendo i partecipanti in un progetto collaborativo per completare l'allestimento del cortile esterno del MAT.

Maggio all'Infanzia, spettacoli per ogni età ed eventi gratuiti all'Arena Kismet

Scenari da fiaba, spazi in trasformazione, racconti di contemporaneità, debutti attesi, declinati in oltre 50 appuntamenti in programma per tutto il mese di maggio e a giugno tra teatri e spazi all’aperto di Bari, Monopoli e Molfetta.Tutte le info e il programma aggiornato saranno sempre disponibili sul sito www.maggioallinfanzia.it.

Appuntamento all'Arena Kismet con Otto Panzer show alle 18.00: Gianni Risola interpreta simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo, pronto a coinvolgere il giovane pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche.

TEDxPutignano

L’appuntamento con la 3^ edizione del TEDxPutignano, quest’anno dedicata al tema del Disordine, è sabato 27 maggio alle 18.00 al Teatro Comunale di Putignano. Come di consueto si alterneranno sul palcoscenico donne e uomini provenienti da ogni parte d’Italia e da vari settori del mondo del lavoro per un confronto con il pubblico in una libera condivisione di idee creative e innovative. Una sorta di viaggio nella conoscenza che prevede anche eventi collaterali che anticipano la manifestazione vera e propria.

Merenda nell'Oliveta a Castellana Grotte

Un’esperienza unica da vivere da pomeriggio a sera, immersi nel paesaggio olivicolo, per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi e delle olivete, qualche ora all’aria aperta da vivere all’insegna del relax e del divertimento, da soli o in famiglia, in coppia o con gli amici che mette d’accordo tutti, adulti e bambini. Ricco il programma.

Federica Pellegrini ad Alberobello per Tracce di Donna

Tredicesima edizione di Tracce di Donna: Federica ci aiuterà a comprendere la fragilità e la straordinaria forza del successo raggiunto con impegno, con fatica e ci condurrà ad attraversarne la sostanza, le "leggi" che lo reggono e a comprenderne più profondamente il valore reale e non effimero così come la necessità, per la nostra umanità, di averne piena contezza, senza esserne fagocitata.

Mostra 'Space for our planet' a Conversano

Nel Chiostro del Monastero di San Benedetto a Conversano, si potrà assistere alla mostra “Space for our planet” realizzata per il Festival dall’Università di Bari, prodotta con il sostegno dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea, della Commissione Europea (Direzione Generale Industria, Difesa e Spazio – DG DEFIS) e dell’Agenzia Spaziale Italiana, e curata dalla astrofisica Fiorella Coliolo e da Benoit Delplanque direttore di produzione di TIMKAT. L'esposizione è composta da 35 ritratti di testimonial provenienti da tutto il mondo e da diversi campi. Attraverso interviste audio, immagini e testo, infatti, 35 "agenti del cambiamento" – tra esperti del clima, oceanografi, artisti, medici, astronauti e molti altri - hanno condiviso le loro esperienze su come lo spazio stia fornendo una soluzione specifica per raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Visite guidate ed escursioni

Tante occasioni per scoprire la nostra città, il nostro territorio dalla costa all'enetroterra, tra palazzi e teatri: qui tutte le visite in programma per questo fine settimana.